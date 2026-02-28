Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 HOY: así van los equipos previo a la fecha 8

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

La Liga Peruana de Vóley 2025/2026 retomó la actividad tras la pausa provocada por la disputa del Sudamericano de Clubes 2026. Tras jugarse los dos encuentros pendientes de la sexta jornada, se actualizó la clasificación general con la sorpresiva caída de Universitario de Deportes a manos de Deportivo Géminis.

Con estos resultados, varios equipos modificaron su posición en la tabla, lo que incrementó la tensión de cara a la octava fecha que se jugará hoy, sábado 28 de febrero, considerada clave para el futuro del torneo. La resolución de estos compromisos no solo cerró la brecha de partidos pendientes, sino que también renovó las expectativas y encendió la lucha por los primeros lugares, marcando un nuevo ritmo en la búsqueda del título.

Así marcha la tabla de posiciones previo a la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

La derrota de Universitario de Deportes frente Deportivo Géminis cambió la tabla de posiciones: Alianza Lima se mantiene como líder a falta de dos fechas para que termine la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. San Martín está en el segundo lugar y la ‘U’ se quedó en la tercera casilla.

La tabla de posiciones luego de la derrota de Universitario ante Géminis por fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

Programación de la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley

Sábado 28 de febrero

- Deportivo Géminis vs Deportivo Soan (14:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina web y aplicativo)

- Regatas Lima vs Rebaza Acosta (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina Televisión, web y aplicativo)

- San Martín vs Circolo Sportivo Italiano (19:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina Televisión, web y aplicativo)

Domingo 1 de marzo

- Atlético Atenea vs Olva Latino (15:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina web y aplicativo)

- Universitario de Deportes vs Alianza Lima (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina Televisión, web y aplicativo)

Universitario vs Alianza Lima: clásico de revancha

Universitario de Deportes enfrenta un desafío clave tras la derrota ante Deportivo Géminis, ya que deberá medirse con Alianza Lima el domingo 1 de marzo a las 17:00 (hora de Perú) en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. Este partido representa una oportunidad de revancha para ambos conjuntos: las ‘cremas’ buscan imponerse en la cancha, una deuda pendiente desde la primera fase, mientras que las ‘íntimas’ intentarán dejar atrás el recuerdo de la victoria obtenida por la vía administrativa.

El encuentro promete máxima paridad, aunque Alianza Lima parte con una ligera ventaja en los pronósticos. El resultado tendrá impacto directo en la clasificación, ya que quien triunfe podría posicionarse en la cima de la segunda fase. Además, la ubicación final de los equipos definirá los cruces para los cuartos de final, aumentando la tensión y la importancia de este clásico del voleibol nacional.

Las 'blanquiazules' ganaron 25-15. (Video: Latina)

Canal TV para ver los partidos de la fecha 8

Latina Televisión transmitirá la totalidad de los partidos de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 tanto en señal abierta como en su página web y aplicación oficial. Estas alternativas brindan a los aficionados la posibilidad de seguir las transmisiones en vivo de forma gratuita y desde cualquier dispositivo, facilitando el acceso sin importar el lugar donde se encuentren.

Paralelamente, Infobae Perú ofrecerá actualizaciones en tiempo real, incluyendo el desarrollo minuto a minuto de cada partido y los movimientos en la tabla de posiciones. Los usuarios podrán consultar resultados, rendimiento de los equipos y variaciones en la clasificación de manera inmediata, manteniéndose informados durante toda la jornada.