Perú Deportes

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 HOY: así van los equipos previo a la fecha 8

Se inicia la octava jornada del campeonato: Alianza Lima y Universitario protagonizarán el clásico con sabor a revancha, San Martín se medirá con Circolo, Regatas Lima hará lo suyo con Rebaza Acosta

Guardar
Tabla de posiciones de la
Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

La Liga Peruana de Vóley 2025/2026 retomó la actividad tras la pausa provocada por la disputa del Sudamericano de Clubes 2026. Tras jugarse los dos encuentros pendientes de la sexta jornada, se actualizó la clasificación general con la sorpresiva caída de Universitario de Deportes a manos de Deportivo Géminis.

Con estos resultados, varios equipos modificaron su posición en la tabla, lo que incrementó la tensión de cara a la octava fecha que se jugará hoy, sábado 28 de febrero, considerada clave para el futuro del torneo. La resolución de estos compromisos no solo cerró la brecha de partidos pendientes, sino que también renovó las expectativas y encendió la lucha por los primeros lugares, marcando un nuevo ritmo en la búsqueda del título.

Así marcha la tabla de posiciones previo a la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

La derrota de Universitario de Deportes frente Deportivo Géminis cambió la tabla de posiciones: Alianza Lima se mantiene como líder a falta de dos fechas para que termine la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. San Martín está en el segundo lugar y la ‘U’ se quedó en la tercera casilla.

La tabla de posiciones luego
La tabla de posiciones luego de la derrota de Universitario ante Géminis por fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

Programación de la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley

Sábado 28 de febrero

- Deportivo Géminis vs Deportivo Soan (14:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina web y aplicativo)

- Regatas Lima vs Rebaza Acosta (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina Televisión, web y aplicativo)

- San Martín vs Circolo Sportivo Italiano (19:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina Televisión, web y aplicativo)

Domingo 1 de marzo

- Atlético Atenea vs Olva Latino (15:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina web y aplicativo)

- Universitario de Deportes vs Alianza Lima (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina Televisión, web y aplicativo)

Programación de la fecha 8
Programación de la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Universitario vs Alianza Lima: clásico de revancha

Universitario de Deportes enfrenta un desafío clave tras la derrota ante Deportivo Géminis, ya que deberá medirse con Alianza Lima el domingo 1 de marzo a las 17:00 (hora de Perú) en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. Este partido representa una oportunidad de revancha para ambos conjuntos: las ‘cremas’ buscan imponerse en la cancha, una deuda pendiente desde la primera fase, mientras que las ‘íntimas’ intentarán dejar atrás el recuerdo de la victoria obtenida por la vía administrativa.

El encuentro promete máxima paridad, aunque Alianza Lima parte con una ligera ventaja en los pronósticos. El resultado tendrá impacto directo en la clasificación, ya que quien triunfe podría posicionarse en la cima de la segunda fase. Además, la ubicación final de los equipos definirá los cruces para los cuartos de final, aumentando la tensión y la importancia de este clásico del voleibol nacional.

Las 'blanquiazules' ganaron 25-15. (Video: Latina)

Canal TV para ver los partidos de la fecha 8

Latina Televisión transmitirá la totalidad de los partidos de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 tanto en señal abierta como en su página web y aplicación oficial. Estas alternativas brindan a los aficionados la posibilidad de seguir las transmisiones en vivo de forma gratuita y desde cualquier dispositivo, facilitando el acceso sin importar el lugar donde se encuentren.

Paralelamente, Infobae Perú ofrecerá actualizaciones en tiempo real, incluyendo el desarrollo minuto a minuto de cada partido y los movimientos en la tabla de posiciones. Los usuarios podrán consultar resultados, rendimiento de los equipos y variaciones en la clasificación de manera inmediata, manteniéndose informados durante toda la jornada.

Temas Relacionados

Liga Peruana de VóleyAlianza Lima vóleyUniversitario vóleySan Martín vóleyRegatas Limavóley peruanoperu-deportes

Más Noticias

A qué hora juega Sporting Cristal vs Sport Huancayo HOY: partido por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El elenco ‘cervecero’ viene motivado de avanzar en la Copa Libertadores y ahora buscará enrumbarse en el ámbito local cuando choque con el ‘rojo matador’. Conoce los horarios del encuentro

A qué hora juega Sporting

Sporting Cristal vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Tras su clasificación a la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026, los ‘cerveceros’ visitarán al ‘rojo matador’ en busca de su segunda victoria en el campeonato nacional. Sigue las incidencias del crucial cotejo

Sporting Cristal vs Sport Huancayo

Alianza Lima vs UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El estadio Héroes de San Ramón vivirá un duelo directo por el primer lugar de la tabla de posiciones. Sigue todas las incidencias

Alianza Lima vs UTC EN

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026: así van los equipos durante la fecha 5 del Torneo Apertura

Melgar sufrió remontada ante Los Chankas. Alianza Lima y Sporting Cristal juegan mañana sábado 28 de febrero, mientras que Universitario lo hará el domingo 1 de marzo

Tabla de posiciones de la

Melgar volvió a sufrir remontada: Los Chankas ganaron con doblete de Abdiel Ayarza y son líderes de la Liga 1 2026

Los ‘guerreros’ solo necesitaron ocho minutos para darle vuelta al marcador en el estadio Monumental de la UNSA. Juan Reynoso y compañía sumaron su segunda derrota consecutiva

Melgar volvió a sufrir remontada:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Delia Espinoza: “Tendría que hacerse

Delia Espinoza: “Tendría que hacerse una nueva Constitución […] la del 93 tuvo un espíritu, pero el Congreso la desarticuló”

Alfonso López Chau habría dado información falsa en su hoja de vida

Keiko Fujimori casi sufre accidente: escenario estuvo a punto de caer cuando iba a dar mensaje en comunidad de Pampa Michi

“Ya conversaremos”: filtran chats de César Acuña a Hernando De Soto antes de frustrarse su designación como primer ministro

Ministerio Público podría quedar inoperativo por falta de presupuesto: advierten despidos y falta de pago de sueldos

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina comparte emotivo video

Magaly Medina comparte emotivo video de Lizeth Marzano y revela qué hizo la noche del accidente: “Su entrenador no llegó”

Lizeth Marzano: así fue la cena de Adrián Villar en conocido restaurante antes de atropellar a la joven deportista ¿Consumió alcohol?

Marisel Linares reaparece públicamente y evita responder tras ser incluida en la investigación por la muerte de Lizeth Marzano

Youna se despide de su hija con Samahara Lobatón y la pequeña conmueve con promesa: “Vengo para tu cumpleaños”

Alvina Ruiz pide disculpas por su silencio sobre el caso Lizeth Marzano y su excompañera Marisel Linares: “No he hablado con ella”

DEPORTES

A qué hora juega Sporting

A qué hora juega Sporting Cristal vs Sport Huancayo HOY: partido por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Sporting Cristal vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Alianza Lima vs UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026: así van los equipos durante la fecha 5 del Torneo Apertura

Melgar volvió a sufrir remontada: Los Chankas ganaron con doblete de Abdiel Ayarza y son líderes de la Liga 1 2026