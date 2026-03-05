Así quedaría la tabla de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 tras fallo a favor de Circolo y quita de puntos a San Martín.

La Federación Peruana de Vóley (FPV) declaró fundado el reclamo presentado por Circolo Sportivo Italiano, tras la alineación simultánea de cuatro jugadoras extranjeras por parte de la Universidad San Martín en el partido correspondiente a la fecha 8 de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Esta decisión modificó la distribución de puntos en la tabla y amplió las opciones de varios equipos para lograr un mejor cruce en los cuartos de final.

Tabla actualizada tras el fallo a favor de Circolo

Alianza Lima / 49 puntos y 17 victorias San Martín / 46 puntos y 15 victorias Universitario / 44 puntos y 15 victorias Géminis / 31 puntos y 11 victorias Regatas Lima / 30 puntos y 11 victorias Atlético Atenea / 32 puntos y 10 victorias Circolo / 28 puntos y 9 victorias Soan / 18 puntos y 5 victorias Rebaza Acosta / 15 puntos y 5 victorias Olva Latino / 14 puntos y 5 victorias

El principal criterio para definir la tabla de posiciones es la cantidad de victorias obtenidas por cada equipo, seguido por el puntaje y otros mecanismos de desempate contemplados en el reglamento de la Liga Peruana de Vóley.

El técnico de las 'santas' se dio cuenta que tenía cuatro extranjeras en campo, cuando solo se permite tres, y reaccionó de manera abrupta para salvar el momento - Crédito: Latina.

¿Qué pasó en el Circolo vs San Martín?

La Universidad San Martín logró una victoria importante frente a Circolo Sportivo Italiano, resultado que le permitió mantenerse en los puestos de vanguardia de la Liga Peruana de Vóley. El equipo de Santa Anita estuvo al borde de la derrota, pero consiguió revertir una desventaja de dos sets y quedarse con el triunfo. No obstante, el partido estuvo marcado por una polémica administrativa generada por una equivocación en el banquillo.

En el tramo final del cuarto set, el técnico Guilherme Schmitz ordenó el ingreso de la estadounidense Sophia Kruczko en lugar de Angélica Aquino. Aixa Vigil detectó de inmediato la irregularidad, señalando que la presencia de la norteamericana llevaba a cuatro extranjeras en cancha, lo que va en contra del reglamento.

Al notar la infracción, el entrenador brasileño intentó corregir la situación retirando a Kruczko y reincorporando a Aquino al partido. En el banco de Circolo, el entrenador Marcos Blanco reaccionó con calma y una leve sonrisa.

San Martín ganó por 3-2, aunque el cuerpo técnico de Circolo decidió presentar un reclamo en la planilla oficial, trámite que llevaron a cabo la capitana Eugenia Nosach y el delegado del equipo, quienes oficializaron la impugnación ante la mesa de control.

Días después, la periodista deportiva Raquel Stolar comunicó la resolución a través de su cuenta de X. Detalló que, si bien la FPV resolvió a favor de Circolo Sportivo Italiano, la USMP cuenta con un plazo de dos días para apelar y solicitar la revisión. “¡Los puntos irán para Circolo! La FPV declara fundado el reclamo y le entrega los puntos que perdió ante USM. La USM tiene 48 horas para apelar la decisión”, publicó.

FPV declaró fundado el reclamo de Circolo por las cuatro extranjeras en cancha de San Martín.

Posibles cruces de cuartos de final

La clasificación de la segunda fase determinará los emparejamientos para los cuartos de final. Según el reglamento, los enfrentamientos serán: primero frente a octavo, segundo contra séptimo, tercero ante sexto y cuarto frente a quinto.

A continuación los posibles cruces de acuerdo a las posiciones actuales tras el fallo a favor de Circolo:

- Alianza Lima vs Deportivo Soan, Rebaza Acosta u Olva Latino

- San Martín vs Circolo, Atenea o Regatas

- Universitario vs Circolo, Atenea o Regatas

- Géminis vs Regatas o Atenea

Olva Latino, Rebaza Acosta y Deportivo Soan pelearán por el último boleto a los cuartos de final.

Programación de la fecha 9 de la segunda fase

Sábado 7 de marzo

- Circolo Sportivo Italiano vs Olva Latino / 14:45 horas

- Atlético Atenea vs Regatas Lima / 17:00 horas

- Universitario vs San Martín / 19:00 horas

Domingo 8 de marzo

- Géminis vs Rebaza Acosta / 15:15 horas

- Alianza Lima vs Deportivo Soan / 17:00 horas

Programación de la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley, Fase 2 - Crédito: LPV.

Dónde ver los partidos de la fecha 9

Latina TV cuenta con los derechos de emisión de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 y transmitirá todos los encuentros de la novena jornada de la segunda fase por señal abierta en el canal 2, así como en su sitio web y aplicación. Así, los compromisos podrán ser vistos por todo el público.

