A qué hora juega Cienciano vs Melgar: partido en Cusco por fase preliminar de Copa Sudamericana 2026

A qué hora juega Melgar vs Cienciano: partido en Cusco por el boleto a fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

Este jueves 5 de marzo, Melgar y Cienciano disputarán una nueva edición del clásico del sur, esta vez con el atractivo adicional de definir el pase a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se jugará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, ubicado en la altura de Cusco.

A qué hora juega Melgar vs Cienciano por fase preliminar de Copa Sudamericana 2026

El partido está programado para iniciar a las 19:30 horas de Perú. Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 18:30 horas de México; a las 19:30 horas de Colombia, Ecuador y Estados Unidos; a las 20:30 horas de Bolivia y Venezuela; y a las 21:30 horas de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile.

¿Cómo llegan los equipos?

Melgar no pasa por su mejor momento en el Torneo Apertura bajo la conducción de Juan Reynoso. El cuadro arequipeño ha sufrido dos remontadas en fechas recientes que han golpeado su rendimiento y confianza. En el primer caso, tras adelantarse 1-0 ante FC Cajamarca, fue superado por un ‘hat-trick’ de Hernán Barcos, quien le dio la vuelta al marcador y dejó al ‘dominó’ sin respuesta. Poco después, en Arequipa, el equipo volvió a ponerse en ventaja frente a Los Chankas, pero Abdiel Ayarza marcó dos goles y sentenció otra derrota dolorosa.

Estos tropiezos han dejado al ‘león del sur’ estacando en la quinta posición de la tabla, con apenas 9 puntos. La distancia respecto al líder, Alianza Lima, es de cuatro unidades, lo que obliga al equipo ‘rojinegro’ a mejorar su desempeño si quiere mantenerse en la pelea por el campeonato. Las caídas recientes no solo han impactado en lo deportivo, sino también en el ánimo del plantel y su hinchada, que espera una pronta reacción para revertir la situación.

Un partido lleno de emociones en Arequipa. Melgar se puso en ventaja, pero jugar con un hombre menos le costó caro. Los Chankas aprovecharon, empataron con gol de Ayarza y se llevaron una victoria agónica por 2-1 en los minutos finales. | L1

Cienciano vive una realidad muy distinta, animado por su reciente victoria en el clásico cusqueño frente a Deportivo Garcilaso. El equipo dirigido por Horacio Melgarejo se impuso 3-2 en tiempo de descuento, gracias a los goles de Alejandro Hohberg desde el punto de penal, Neri Bandiera y Matías Succar. Este triunfo le permitió escalar hasta la sexta posición en la tabla con 7 puntos, aunque aún permanece a seis unidades del líder.

El buen momento que atraviesa el ‘papá’ ha fortalecido la confianza del plantel y de su hinchada, que ahora mira con optimismo los próximos retos del equipo. La reciente victoria en un partido tan exigente como el clásico local sirve de impulso para afrontar los compromisos venideros y recortar la distancia respecto a los primeros lugares del campeonato.

Deportivo Garcilaso sufrió una dolorosa derrota a manos de Cienciano en la 5ta fecha del Apertura 2026. - Crédito: @CD_Garcilaso

Canal de Melgar vs Cienciano por fase preliminar por Copa Sudamericana 2026

El partido entre Melgar y Cienciano se podrá ver en vivo en Perú a través de DSports, mientras que en el resto de países de Sudamérica estará disponible por DSports 2. Los aficionados también tendrán la opción de seguir el encuentro mediante la aplicación DGO, que permite acceder a la transmisión desde distintos dispositivos, como celulares, computadoras, tablets, televisores y otros equipos compatibles.

Infobae Perú realizará una cobertura integral del clásico del sur en su sitio web. Los lectores encontrarán la previa, el minuto a minuto, los goles, todas las incidencias, declaraciones y los detalles más relevantes del compromiso. La información estará actualizada en tiempo real para que nadie se pierda ningún aspecto del partido.

Programación televisiva de los partidos de la primera fase de la Copa Sudamericana 2026 - Créditos: Puntaje Ideal.

Posibles alineaciones

- Cienciano: Gonzalo Falcón, Rotceh Aguilar, Marcos Martinich, Claudio Núñez, Kevin Becerra, Gerson Barreto, Ademar Robles, Cristian Souza, Alejandro Hohberg; Neri Bandiera y Carlos Garcés. DT: Horacio Melgarejo.

- Melgar: Carlos Cáceda; Alejandro Ramos, Alec Deneumostier, Jesús Alcántar, Matías Lazo; Walter Tandazo, Javier Salas, Nicolás Quagliata, Pablo Erustes; Jhonny Vidales y Bernardo Cuesta. DT: Juan Reynoso.