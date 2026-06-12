Jurado Electoral Especial declara improcedente pedido de Juntos por el Perú para anular 647 mesas en Estados Unidos

El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 2 emitió una nueva resolución sobre uno de los pedidos más polémicos formulados por una organización política. El organismo declaró improcedente la solicitud de nulidad de 647 mesas de sufragio instaladas en Estados Unidos, planteada por el personero legal de Juntos por el Perú, Carlos Adeval Zafra Flores.
La decisión representó un nuevo revés para el partido liderado por Roberto Sánchez, que buscaba dejar sin efecto los resultados obtenidos en la mayor parte de mesas habilitadas para los peruanos residentes en territorio estadounidense. El pedido se presentó bajo el argumento de que existieron diversas irregularidades durante la jornada electoral.
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Con esta resolución, las autoridades electorales ratificaron la importancia del cumplimiento de los procedimientos establecidos por ley para la presentación de recursos. El pronunciamiento cobró relevancia debido a que las 647 mesas cuestionadas representaron cerca del 90% del total de mesas instaladas en Estados Unidos para la segunda vuelta presidencial.
JEE rechaza pedido para anular votos emitidos en Estados Unidos
De acuerdo con la información difundida por Canal N, el Jurado Electoral Especial Lima Centro 2 resolvió declarar improcedente la solicitud presentada el 10 de junio de 2022 por Carlos Adeval Zafra Flores, personero legal titular de Juntos por el Perú.
El recurso pretendía anular los resultados correspondientes a 647 mesas de sufragio instaladas en Estados Unidos durante la segunda elección presidencial. Sin embargo, tras la evaluación del expediente y de los requisitos exigidos por la normativa electoral, el colegiado concluyó que la solicitud no podía prosperar.
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En la parte resolutiva del documento se estableció: "Declarar improcedente la solicitud de nulidad presentada por el ciudadano Carlos Zafra Flores, personero legal titular de la organización política Juntos por el Perú, mediante la cual solicitaba la nulidad de esas seiscientas cuarenta y siete mesas de sufragio instaladas en Estados Unidos“.
Asimismo, la resolución dispuso que se notifique formalmente al personero legal de la agrupación política sobre la decisión adoptada.
Esta no fue la primera vez que el partido afrontó una respuesta adversa del órgano electoral. Días antes, otro pedido relacionado con la nulidad de 1.751 mesas de sufragio había sido rechazado por el mismo JEE. En aquella oportunidad, el tribunal advirtió el incumplimiento de requisitos administrativos indispensables para la admisión del recurso.
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Precisamente, uno de los aspectos considerados determinantes fue la omisión del pago de la tasa electoral correspondiente, una exigencia que el Jurado Electoral Especial calificó como un requisito insubsanable dentro del procedimiento.
Juntos por el Perú pidió anular el voto de casi el 90% en Estados Unidos
La solicitud presentada por Juntos por el Perú buscaba dejar sin efecto la votación registrada en 647 mesas de sufragio ubicadas en Estados Unidos, equivalentes aproximadamente al 86% del total de mesas instaladas en ese país para la segunda vuelta.
Según el documento presentado por la organización política, se denunció una supuesta intervención irregular de funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores en el desarrollo del proceso electoral. También se alegó que algunos miembros de mesa habrían orientado a los electores para favorecer a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.
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Otro de los cuestionamientos estuvo relacionado con una presunta flexibilización de las normas aplicadas para la fusión de mesas de sufragio en determinadas ciudades estadounidenses.
“Lo antes expuesto evidencia un patrón de diversas irregularidades en diversas ciudades de Estados Unidos de América“, señaló el recurso, al sostener que dichas situaciones habrían incidido en el resultado electoral.
Los resultados oficiales mostraron una amplia ventaja de Keiko Fujimori entre los peruanos residentes en Estados Unidos. La candidata de Fuerza Popular obtuvo el 76% de los votos válidos, mientras que Roberto Sánchez alcanzó el 23%.
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