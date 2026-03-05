Dónde ver Cienciano vs Melgar HOY: canal tv online del partido por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

Dónde ver Cienciano vs Melgar por Copa Sudamericana 2026.

Cienciano recibirá a Melgar hoy jueves 5 de marzo, en un encuentro por la fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026. El partido, que se disputará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco, definirá al equipo que avanzará a la fase de grupos del certamen internacional.

El ‘papá’ llega a este encuentro luego de lograr un agónico triunfo en el clásico cusqueño contra Deportivo Garcilaso, al que superó por 3-2 con los goles de Alejandro Hohberg, Neri Bandiera y Matías Succar.

Este resultado hizo que el elenco ‘imperial’ se ubique en el sexto lugar del Torneo Apertura con siete puntos, a seis del líder, Alianza Lima. La irregularidad ha sido una constante para los dirigidos por Horacio Melgarejo, que han sumado dos victorias, dos derrotas y un empate.

Eso sí, el técnico argentino tendrá a su disponibilidad a jugadores cruciales como el ‘Enano’ Hohberg, Bandiera, el goleador Carlos Garcés, el resurgido Succar, que lleva dos tantos en la Liga 1 2026.

El 'clásico cusqueño' terminó con triunfo del 'papá' por 3-2 en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. (L1 Max)

Por otro lado, Melgar tuvo un inicio fulgurante en la Liga 1 con dos triunfos seguidos, pero luego decayó: obtuvo tres derrotas al hilo. Justamente, el pasado fin de semana perdió 2-1 en casa con Los Chankas, lo que hizo que baje al quinto puesto con nueve unidades.

No obstante, el DT Juan Reynoso buscará que su equipo logre la clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana apelando a la experiencia de sus figuras como Bernardo Cuesta, Johnny Vidales, Horacio Orzán, Cristian Bordacahar, entre otras.

Cabe mencionar, que el club ‘dominó’ incorporó a un refuerzo más para potenciar el plantel: el defensa paraguayo Juan Escobar, quien en la última temporada militó en Godoy Cruz de Argentina.

Cienciano vs Melgar: posibles alineaciones

Cienciano: Ítalo Espinoza; Alonso Yovera, Claudio Núñez, Kevin Becerra, Marcos Martinich, Gerson Barreto, Ademar Robles, Cristian Souza, Alejandro Hohberg, Neri Bandiera y Carlos Garcés. DT: Horacio Melgarejo

Melgar: Carlos Cáceda, Cristian Bordacahar, Matías Lazo, Javier Salas, Alec Deneumostier, Matías Zegarra, Franco Zanelatto, Walter Tandazo, Lautaro Guzmán, Johnny Vidales y Bernardo Cuesta. DT: Juan Reynoso

Último enfrentamiento

La última vez que Cienciano y Melgar se vieron las caras sucedió el 31 de enero del presente año, en el marco de la fecha 1 del Torneo Apertura. El estadio Monumental de la UNSA fue testigo de una victoria de parte de los arequipeños por 2-0 con las anotaciones de Cristian Bordacahar y Jeriel De Santis.

Los arequipeños se impusieron 2-0 en la UNSA. (Video: L1MAX)

Dónde ver Cienciano vs Melgar por Copa Sudamericana 2026

El Cienciano vs Melgar, correspondiente a la fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026, será transmitido en Perú y el resto de Sudamérica por DSports y DSports 2. Las señales de Unitel y Tigo Sports también estarán a cargo de la cobertura televisiva.

De la misma manera, el portal web de Infobae Perú realizará la cobertura digital con información previa, minuto a minuto y declaraciones de los protagonistas. ¡No te lo pierdas!

Horarios del Cienciano vs Melgar por Copa Sudamericana 2026

El partido entre Cienciano y Melgar está programado para el jueves 5 de marzo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. El encuentro comenzará a las 19:30 horas en Perú, misma franja horaria de Ecuador, Colombia y Estados Unidos (Miami). En Bolivia y Venezuela, el comienzo se dará a las 20:30 horas.

En Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil, el cotejo empezará a las 21:30 horas. Para México, el horario de inicio está fijado a las 18:30 horas, mientras que en España el encuentro se disputará a la 01:00 horas de la madrugada del viernes 6 de marzo.

Anuncio del Cienciano vs Melgar por Copa Sudamericana 2026. - créditos: Cienciano