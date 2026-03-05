Perú Deportes

Dónde ver Cienciano vs Melgar HOY: canal tv online del partido por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

El ‘papá’ buscará imponerse como local contra un equipo que llega con la necesidad de recuperarse tras una serie de resultados adversos. A continuación, los detalles para seguir el encuentro

Dónde ver Cienciano vs Melgar
Dónde ver Cienciano vs Melgar por Copa Sudamericana 2026.

Cienciano recibirá a Melgar hoy jueves 5 de marzo, en un encuentro por la fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026. El partido, que se disputará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco, definirá al equipo que avanzará a la fase de grupos del certamen internacional.

El ‘papá’ llega a este encuentro luego de lograr un agónico triunfo en el clásico cusqueño contra Deportivo Garcilaso, al que superó por 3-2 con los goles de Alejandro Hohberg, Neri Bandiera y Matías Succar.

Este resultado hizo que el elenco ‘imperial’ se ubique en el sexto lugar del Torneo Apertura con siete puntos, a seis del líder, Alianza Lima. La irregularidad ha sido una constante para los dirigidos por Horacio Melgarejo, que han sumado dos victorias, dos derrotas y un empate.

Eso sí, el técnico argentino tendrá a su disponibilidad a jugadores cruciales como el ‘Enano’ Hohberg, Bandiera, el goleador Carlos Garcés, el resurgido Succar, que lleva dos tantos en la Liga 1 2026.

El 'clásico cusqueño' terminó con triunfo del 'papá' por 3-2 en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. (L1 Max)

Por otro lado, Melgar tuvo un inicio fulgurante en la Liga 1 con dos triunfos seguidos, pero luego decayó: obtuvo tres derrotas al hilo. Justamente, el pasado fin de semana perdió 2-1 en casa con Los Chankas, lo que hizo que baje al quinto puesto con nueve unidades.

No obstante, el DT Juan Reynoso buscará que su equipo logre la clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana apelando a la experiencia de sus figuras como Bernardo Cuesta, Johnny Vidales, Horacio Orzán, Cristian Bordacahar, entre otras.

Cabe mencionar, que el club ‘dominó’ incorporó a un refuerzo más para potenciar el plantel: el defensa paraguayo Juan Escobar, quien en la última temporada militó en Godoy Cruz de Argentina.

Cienciano vs Melgar: posibles alineaciones

Cienciano: Ítalo Espinoza; Alonso Yovera, Claudio Núñez, Kevin Becerra, Marcos Martinich, Gerson Barreto, Ademar Robles, Cristian Souza, Alejandro Hohberg, Neri Bandiera y Carlos Garcés. DT: Horacio Melgarejo

Melgar: Carlos Cáceda, Cristian Bordacahar, Matías Lazo, Javier Salas, Alec Deneumostier, Matías Zegarra, Franco Zanelatto, Walter Tandazo, Lautaro Guzmán, Johnny Vidales y Bernardo Cuesta. DT: Juan Reynoso

Último enfrentamiento

La última vez que Cienciano y Melgar se vieron las caras sucedió el 31 de enero del presente año, en el marco de la fecha 1 del Torneo Apertura. El estadio Monumental de la UNSA fue testigo de una victoria de parte de los arequipeños por 2-0 con las anotaciones de Cristian Bordacahar y Jeriel De Santis.

Los arequipeños se impusieron 2-0 en la UNSA. (Video: L1MAX)

Dónde ver Cienciano vs Melgar por Copa Sudamericana 2026

El Cienciano vs Melgar, correspondiente a la fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026, será transmitido en Perú y el resto de Sudamérica por DSports y DSports 2. Las señales de Unitel y Tigo Sports también estarán a cargo de la cobertura televisiva.

De la misma manera, el portal web de Infobae Perú realizará la cobertura digital con información previa, minuto a minuto y declaraciones de los protagonistas. ¡No te lo pierdas!

Horarios del Cienciano vs Melgar por Copa Sudamericana 2026

El partido entre Cienciano y Melgar está programado para el jueves 5 de marzo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. El encuentro comenzará a las 19:30 horas en Perú, misma franja horaria de Ecuador, Colombia y Estados Unidos (Miami). En Bolivia y Venezuela, el comienzo se dará a las 20:30 horas.

En Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil, el cotejo empezará a las 21:30 horas. Para México, el horario de inicio está fijado a las 18:30 horas, mientras que en España el encuentro se disputará a la 01:00 horas de la madrugada del viernes 6 de marzo.

Anuncio del Cienciano vs Melgar
Anuncio del Cienciano vs Melgar por Copa Sudamericana 2026. - créditos: Cienciano

