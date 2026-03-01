Perú Deportes

Jefferson Farfán le dedicó emotivo mensaje a Matías Succar tras agónico gol en triunfo de Cienciano: “Los tiempos de Dios son perfectos”

La ‘Foquita’ se pronunció en su cuenta de Instagram por la anotación del exdelantero de Alianza Lima ante Deportivo Garcilaso en el clásico cusqueño

Cienciano consiguió un triunfo por 3-2 ante Deportivo Garcilaso en la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 y se ubica en el sexto lugar con siete puntos. El clásico cusqueño ofreció un final cargado de emociones con el gol decisivo de Matías Succar, quien vivió una jornada especial no solo por su anotación en un duelo trascendental, sino también por el respaldo público de Jefferson Farfán.

El partido, disputado en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, mantuvo el suspenso hasta los últimos minutos. El delantero peruano marcó el tanto de la victoria y desató la euforia en el recinto deportivo del Cusco. La anotación tuvo un significado especial para el atacante, quien durante su paso por Alianza Lima atravesó una etapa difícil: en un año y medio en el club ‘blanquiazul’ no logró anotar goles oficiales, salvo un tanto que fue anulado tras la intervención del VAR.

La llegada de Succar al ‘papá’ abrió una nueva etapa en su carrera. El primer grito de gol en la temporada llegó ante Juan Pablo II, cortando una racha sin festejos. Pero el tanto convertido frente al ‘pedacito de cielo’ tuvo un peso diferente, al tratarse del clásico de la ciudad y asegurar los tres puntos sobre la hora para el cuadro ‘imperial’.

El respaldo de Jefferson Farfán no pasó desapercibido en la escena deportiva. La exfigura de la selección peruana utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle un mensaje al jugador: “Bien merecido, sobrino. Llegó el momento que tanto esperabas. Te dije que volverías a disfrutar. Qué alegría la p... Los tiempos de Dios son perfectos”.

La publicación, hecha en sus historias, se viralizó rápidamente y Matías Succar respondió a través de un reposteo: “Siempre me lo dijiste, gracias por siempre creer en mí Jeffry, abrazo grande!”.

El gol y el mensaje de apoyo generaron una reacción emocional en el atacante, quien vivió su jornada más significativa desde que viste la camiseta de Cienciano. El artillero de 27 años se mostró agradecido por la confianza depositada tanto por referentes del fútbol peruano como por sus propios compañeros.

La emoción de Matías Succar tras triunfo de Cienciano ante Deportivo Garcilaso

Al término del partido, Matías Succar expresó su desahogo y alegría ante los medios: “Mucho tiempo difícil aguantando, manteniéndome, entrenando, trabajando. Creo que es un premio de Dios, de la vida. Sabía que en algún momento iba a tener un momento así. El agradecimiento a los compañeros, que a pesar de que nos hicieron el gol en contra en el último minuto, nos mantuvimos fuertes. Es un regalo para la gente de Cusco, que hace un tiempo que no se ganaba este tipo de clásicos y de esta manera es una cosa increíble”.

El futbolista relató que el técnico Horacio Melgarejo tuvo una premonición antes de su ingreso: “Me dijo que iba a hacer el tercero. No sabíamos que nos iban a empatar 2-2, pero hice el tercero. Agradecido mucho al equipo, a mi familia, que siempre estuvo en las buenas y en las malas y están ahí”.

La conexión con la afición de Cienciano fue otro aspecto subrayado por ‘Mati’: “Estoy muy feliz de poder haber hecho este gol, ellos (los hinchas) se lo merecían. Supuestamente éramos visitante, pero hemos sido locales acá. Esto va para toda la gente del Cusco que me recibió muy bien”.

El próximo desafío para el elenco ‘rojo’ será en el plano internacional: ante Melgar por la fase preliminar de la Copa Sudamericana el jueves 5 de marzo. “Ahora hay que pensar en el jueves, partido muy complicado, pero nuestra idea es hacer historia a nivel internacional también”, precisó.

