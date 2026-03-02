UTC realizó reclamo formal contra CONAR tras derrota ante Alianza Lima: “Exigimos respeto y transparencia, ¿quién devuelve lo perdido?”

UTC realizó reclamo formal contra CONAR tras derrota ante Alianza Lima.

La victoria de Alianza Lima por 1-0 ante UTC en Cajamarca, correspondiente a la quinta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, provocó una fuerte reacción del club local debido a la controversia generada por la jugada que derivó en el único gol del partido. El tanto de Renzo Garcés se produjo tras un tiro de esquina que los dueños de casa consideraron incorrectamente sancionado. Por este motivo, su presidente, Osías Ramírez, impulsó pronunciamientos públicos y formales contra la Comisión Nacional de Árbitros, exigiendo explicaciones y cuestionando el proceder arbitral.

El reclamo central se basa en que, a criterio del ‘gavilán del norte’, Federico Girotti fue el último en tocar el balón antes de que saliera, pero el árbitro principal, Micke Palomino, interpretó lo contrario y sancionó córner a favor de los ‘blanquiazules’, acción que terminó en el gol que definió el resultado.

Luego del pitazo final, Ramírez utilizó su cuenta de Twitter para expresar el malestar institucional en varias publicaciones que resumen lo siguiente: “Exigimos respeto y transparencia, ¿quién devuelve lo perdido?”. También hizo hincapié en que es la segunda vez que ocurre un hecho similar en la temporada. “El fútbol no puede tolerar decisiones que influyan directamente en el marcador”, acotó.

El reclamo formal de UTC tras derrota ante Alianza Lima

La directiva de UTC, encabezada por Osías Ramírez, envió una carta formal a la CONAR exponiendo su “profunda preocupación y molestia por el grave error arbitral ocurrido en el partido correspondiente a la fecha 05 del Torneo Apertura, disputado entre UTC vs. Alianza Lima, por considerar que la decisión adoptada influyó directamente en el resultado del encuentro”.

El documento, dirigido al presidente de dicha Comisión, Juan Manuel Sulca Jordán, detalla que la decisión del árbitro principal, Micke Palomino, fue modificada en los últimos minutos sin una justificación reglamentaria clara.

En el reclamo, UTC señala que al minuto 89 con 35 segundos, el jugador número 99 de Alianza Lima despejó el balón hacia la línea de meta y que el árbitro indicó inicialmente saque de meta, indicando incluso la posición para la reanudación. Sin embargo, a los 89 con 53 segundos, el colegiado cambió su determinación y ordenó tiro de esquina. La directiva enfatiza que esta acción desencadenó el gol rival e incidió directamente en el resultado.

El club cajamarquino también cuestionó el uso del sistema VAR en la jugada polémica. En la carta se solicita que se aclare si hubo intervención de la tecnología en la modificación de la decisión arbitral. “La determinación entre saque de meta o saque de esquina no constituye una de las causales para intervención VAR, por lo que cualquier participación del sistema en dicha acción resultaría contraria al protocolo vigente”, afirma el reclamo formal. Por ello, UTC exige la entrega de los audios y videos completos del VAR, información formal sobre una posible comunicación entre el árbitro y el equipo tecnológico, y una explicación técnica detallada sobre el sustento reglamentario de la modificación, en caso de haber existido intervención.

Además, la institución solicita que se evalúe y sancione a los responsables si se determina una actuación contraria a los protocolos oficiales del arbitraje y de la tecnología disponible en la competencia.

En la sección final del documento, UTC subraya el impacto de la decisión arbitral en el resultado del partido y en la equidad deportiva: “La modificación de la decisión inicial en los minutos finales del partido incidió directa y determinantemente en el resultado, ya que de la acción señalada como saque de esquina se origina el gol del equipo rival, afectando de manera concreta la equidad deportiva”.

Las imágenes del reclamo formal, difundidas por UTC, refuerzan la postura institucional respecto al pedido de revisión y sanción por parte de las autoridades futbolísticas. El club reiteró su compromiso con la defensa de la justicia deportiva y el respeto a las normas de la competencia profesional.

