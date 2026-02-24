Perú Deportes

“Hernán Barcos es un líder positivo en todo sentido”: Carlos Silvestri, DT de FC Cajamarca, se rinde ante la aportación y referencia del ‘Pirata’

El entrenador aprovecha la presencia del goleador de la Liga 1 2026 para construir un plantel sólido y sano, en cuyas filas aparecen futbolistas jóvenes postergados al igual que deportistas con cierto cartel extranjero

Guardar
Carlos Silvestri ha encontrado en
Carlos Silvestri ha encontrado en Hernán Barcos algo más que un goleador, un pilar fundamental para sacar adelante al novel equipo. - Crédito: FC Cajamarca

El denominador común del alza del FC Cajamarca en la Liga 1 2026 es Hernán Barcos, quien viene de convertirse en la reciente figura destacada de la cuarta jornada del Torneo Apertura por haberle infligido un triplete demoledor a FBC Melgar, en el estadio Héroes de San Ramón, entrando de cambio en el complemento.

De ahí que el entrenador Carlos Silvestri se deshiciera en halagos tanto por la presencia como la aportación del ‘Pirata’ dentro del plantel. Aunque, definitivamente, lo más valorable del veterano artillero argentino es la manera en cómo ejerce su liderazgo frente al resto de los equipistas.

Hernán Barcos se puso al
Hernán Barcos se puso al hombro a FC Cajamarca sacándolo de un embrollo ante FBC Melgar. - Crédito: Liga 1

Es un líder positivo en todo sentido, no solamente dentro del campo sino fuera del campo también, entonces es una persona muy comprometida desde el inicio, con todo lo que pasa en la institución”, indicó el técnico en un conversación telefónica con el programa ‘Nada Que No Sepa’.

En esa misma línea, Silvestri ha indicado que desde el primer momento Barcos mostró un interés genuino en la realidad del recién ascendido FC Cajamarca y para repotenciarlo, con el afán de que no sea una simple comparsa en el circuito peruano, se comprometió con la composición del plantel en un acto que dejó sorprendidos a los directivos.

Una exhibición de definición de Hernán Barcos. Volea, jugada individual y un tiro libre perfecto sellaron la contundente victoria de UTC de Cajamarca sobre FBC Melgar. ¡No te pierdas los goles! | L1MAX

“No es solamente ‘veo mi tema y vamos a ver qué pasa después’, él estuvo interesado, tuvo muchos puntos de coincidencia. Pudimos traer jugadores de reconocida trayectoria, en un torneo que es muy difícil. Creo que la decisión fue acertada, porque aparte de traer jugadores de experiencia, pudimos traer jugadores muy jóvenes que están teniendo oportunidades”, subrayó.

Y para zanjar cualquier ataque malintencionado o crítica insustancial hacia HB9, el técnico del conjunto ‘azul y oro’ aseveró que “Hernán, personalmente y profesionalmente, es un tipo A1″, reafirmando que el ‘9′ es un ser humano íntegro.

Carlos Silvestri se encuentra muy
Carlos Silvestri se encuentra muy conforme con el desempeño de Hernán Barcos en el inicio de la actual temporada en Liga 1 2026. - Crédito: FC Cajamarca

Temas Relacionados

Hernán BarcosFC CajamarcaLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Alianza Lima denuncia a Javier Rabanal, Jairo Concha y Caín Fara por altercado con hinchas de Sporting Cristal

El área legal del cuadro de La Victoria elevó su reclamo a la Comisión Disciplinaria con el fin de que “se investiguen los hechos de los tres involucrados” que tuvo lugar en el Estadio Alberto Gallardo

Alianza Lima denuncia a Javier

Sporting Cristal vs 2 de Mayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo por fase 2 vuelta de la Copa Libertadores 2026

Esta noche se definirá si los ‘celestes’ clasifican a la fase 3 o quedan eliminados del certamen internacional. En la ida, todo quedó igualado a dos. Sigue todas las incidencias

Sporting Cristal vs 2 de

Dónde ver Sporting Cristal vs 2 de Mayo HOY: canal tv online del partido por fase 2 vuelta de la Copa Libertadores 2026

Hay mucha expectativa por este duelo, ya que los ‘celestes’ buscan la clasificación a la última etapa antes de la fase de grupos. Será todo o nada en el Callao. Conoce cómo seguir el encuentro

Dónde ver Sporting Cristal vs

A qué hora juega Sporting Cristal vs 2 de Mayo HOY: partido en el Callao por fase 2 vuelta de la Copa Libertadores 2026

Solo le vale el triunfo a los rimenses para poner su nombre en la fase 3 del torneo Conmebol. Si se repite el empate, todo se define en penales. Conoce los horarios del partidazo

A qué hora juega Sporting

Jairo Vélez, enfocado en el siguiente reto de Alianza Lima por la Liga 1 2026: “Hay que hacer un partido inteligente ante UTC”

El volante ecuatoriano-peruano, además, llama a la calma en medio de un clima de alta tensión por el libreto de juego impuesto por el entrenador Pablo Guede. “Esto recién empieza”, indicó

Jairo Vélez, enfocado en el
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JNJ abre investigación a Delia

JNJ abre investigación a Delia Espinoza por solicitar la suspensión de Patricia Benavides

Hernando de Soto ratifica que asumirá como premier en el gobierno de José Balcázar pese a rumores: “Todo sigue viento en popa”

Ruth Luque presenta denuncia constitucional contra Josué Gutiérrez por caso Daniel Urresti

José María Balcázar juramentará a su gabinete bajo presión: emergencia por lluvias, crisis de seguridad y riesgo de censura

Escándalo en el CAL: Candidata al JNE queda en cuarto lugar y ahora busca anular más de 20 mil votos para ganar

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina impacta con su

Magaly Medina impacta con su respuesta en vivo y ningunear a Flavia López: “No hablo con intrascendentes”

Aparecen imágenes de Marisel Linares junto a su hijastro Adrián Villar a horas del atropello a Lizeth Marzano

Rodrigo González y Gigi Mitre intentan defender a Marisel Linares en caso Lizeth Marzano y reciben ola de críticas: “Recién hablan”

Isabella Ladera: la razón del por qué mantiene en privado los meses de embarazo junto a Hugo García

Fabio Agostini se roba el show tras mostrar herida en su trasero a sus compañeras de ‘La Casa de los Famosos’

DEPORTES

Alianza Lima denuncia a Javier

Alianza Lima denuncia a Javier Rabanal, Jairo Concha y Caín Fara por altercado con hinchas de Sporting Cristal

Sporting Cristal vs 2 de Mayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo por fase 2 vuelta de la Copa Libertadores 2026

Dónde ver Sporting Cristal vs 2 de Mayo HOY: canal tv online del partido por fase 2 vuelta de la Copa Libertadores 2026

A qué hora juega Sporting Cristal vs 2 de Mayo HOY: partido en el Callao por fase 2 vuelta de la Copa Libertadores 2026

Jairo Vélez, enfocado en el siguiente reto de Alianza Lima por la Liga 1 2026: “Hay que hacer un partido inteligente ante UTC”