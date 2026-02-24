“Hernán Barcos es un líder positivo en todo sentido”: Carlos Silvestri, DT de FC Cajamarca, se rinde ante la aportación y referencia del ‘Pirata’

Carlos Silvestri ha encontrado en Hernán Barcos algo más que un goleador, un pilar fundamental para sacar adelante al novel equipo. - Crédito: FC Cajamarca

El denominador común del alza del FC Cajamarca en la Liga 1 2026 es Hernán Barcos, quien viene de convertirse en la reciente figura destacada de la cuarta jornada del Torneo Apertura por haberle infligido un triplete demoledor a FBC Melgar, en el estadio Héroes de San Ramón, entrando de cambio en el complemento.

De ahí que el entrenador Carlos Silvestri se deshiciera en halagos tanto por la presencia como la aportación del ‘Pirata’ dentro del plantel. Aunque, definitivamente, lo más valorable del veterano artillero argentino es la manera en cómo ejerce su liderazgo frente al resto de los equipistas.

Hernán Barcos se puso al hombro a FC Cajamarca sacándolo de un embrollo ante FBC Melgar. - Crédito: Liga 1

“Es un líder positivo en todo sentido, no solamente dentro del campo sino fuera del campo también, entonces es una persona muy comprometida desde el inicio, con todo lo que pasa en la institución”, indicó el técnico en un conversación telefónica con el programa ‘Nada Que No Sepa’.

En esa misma línea, Silvestri ha indicado que desde el primer momento Barcos mostró un interés genuino en la realidad del recién ascendido FC Cajamarca y para repotenciarlo, con el afán de que no sea una simple comparsa en el circuito peruano, se comprometió con la composición del plantel en un acto que dejó sorprendidos a los directivos.

Una exhibición de definición de Hernán Barcos. Volea, jugada individual y un tiro libre perfecto sellaron la contundente victoria de UTC de Cajamarca sobre FBC Melgar. ¡No te pierdas los goles! | L1MAX

“No es solamente ‘veo mi tema y vamos a ver qué pasa después’, él estuvo interesado, tuvo muchos puntos de coincidencia. Pudimos traer jugadores de reconocida trayectoria, en un torneo que es muy difícil. Creo que la decisión fue acertada, porque aparte de traer jugadores de experiencia, pudimos traer jugadores muy jóvenes que están teniendo oportunidades”, subrayó.

Y para zanjar cualquier ataque malintencionado o crítica insustancial hacia HB9, el técnico del conjunto ‘azul y oro’ aseveró que “Hernán, personalmente y profesionalmente, es un tipo A1″, reafirmando que el ‘9′ es un ser humano íntegro.

Carlos Silvestri se encuentra muy conforme con el desempeño de Hernán Barcos en el inicio de la actual temporada en Liga 1 2026. - Crédito: FC Cajamarca