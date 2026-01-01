Perú Deportes

FC Cajamarca afianza su ambicioso proyecto deportivo con la llegada de Tomás Andrade, ‘10′ formado en River Plate y campeón de Copa Sudamericana

Hace una década, con exactitud, surgió de las divisiones menores un ilusionante mediocentro creativo que era comparado con Andrés D’ Alessandro. Hoy llega a un ignoto club de Perú

Tomás Andrade surgió de las
Tomás Andrade surgió de las inferiores de River Plate. - Crédito: AFP

El FC Cajamarca se ha mostrado muy activo en la gestión de las contrataciones para afrontar su primera experiencia en la Liga 1. En el último mes del 2025 e iniciando el 2026 ha realizado una intervención tan increíble como trepidante en cuanto a movimientos en el mercado de transferencias.

El último fichaje de FC Cajamarca dará que hablar igual o más que el desplazamiento del veterano Hernán Barcos, quien solo espera la oficialización de su anuncio. Proveniente de la División Profesional del Fútbol Boliviano llega el mediocentro Tomás Andrade, cuya hoja de vida es demasiado ilusionante.

Tomás Andrade salió campeón de
Tomás Andrade salió campeón de la Liga Tecno con Always Ready. - Crédito: Difusión

La tónica de fichajes de peso con cartel rutilante prosigue con el ‘Tomi’, que a sus 29 años asume su primer reto en Perú, tras haber realizado una campaña espléndida en Always Ready, con el que levantó el título nacional contribuyendo con ocho goles y siete asistencias en 30 partidos celebrados.

Aunque hubo alguna posibilidad para extender su contrato, considerando que era la aduana del centro del campo, se decantó por la importante propuesta alcanzada por el ignoto club que aparecerá por primera vez en la máxima categoría del fútbol peruano. Se prevé, además, que Andrade portará el dorsal ‘10′.

Con esta incorporación, adelantada por el reconocido periodista César Luis Merlo, FC Cajamarca puede colocar una nueva marca favorable en su agenda. Tras numerosas semanas de negociaciones ha logrado acordar la llegada de un contingente importante, conformado por Hernán Barcos, Pablo Lavandeira, Matías Rojas, Jonathan Betancourt y Alexis Rodas.

Además, existen conversaciones avanzadas con otros futbolistas, con pasado en Alianza Lima, como Pablo Míguez, Sebastien Pineau y Arley Rodríguez. Todos ellos, conviene precisar, fueron campeones en La Victoria. De esa manera, el club dirigido por Carlos Silvestri, quien firmó contrato no bien se consumó el ascenso desde Liga 2, ha tomado forma en este 2026.

Tomás Andrade fue determinante en
Tomás Andrade fue determinante en la temporada exitosa de Always Ready en la División Profesional del Fútbol Boliviano. - Crédito: Difusión

[NOTICIA EN DESARROLLO...]

