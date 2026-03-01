Pablo Guede hizo sincera confesión sobre si pudo contar con Hernán Barcos en Alianza Lima: “No me compete”

El técnico argentino habló de la victoria 'blanquiazul' de visita por fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. (Video: L1 MAX)

Alianza Lima logró una victoria ajustada por 1-0 en su visita a UTC por la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, resultado que lo ubica como líder del campeonato. El triunfo, conseguido en un escenario exigente, refuerza la posición del cuadro ‘blanquiazul’ y reaviva el debate entre los hinchas sobre la necesidad de reforzar el ataque, especialmente tras el buen momento de Hernán Barcos en FC Cajamarca.

El ‘Pirata’ ha sobresalido en el inicio de temporada con seis goles en cuatro partidos en su nuevo equipo, lo que ha motivado a los aficionados ‘aliancistas’ a expresar su deseo de verlo nuevamente en La Victoria. Ante la consulta en conferencia de prensa sobre el reclamo de los hinchas por el regreso del veterano delantero, el DT optó por mantener distancia respecto a ese tema y reiteró su postura: “Como comenté en la semana, es un tema que a mí no me compete porque no estuve como para poder opinar”.

La respuesta del entrenador no sorprendió, ya que días antes, durante una entrevista en el programa de YouTube, Modo Fútbol, había manifestado una posición similar. En esa oportunidad, Guede explicó: “Mi silencio no es que comunica. Es que no estuve. No me corresponde hablar de cosas donde no estuve y lo hago siempre. Yo no hablo porque no estuve, no tuve conocimiento, no sé. ¿Para qué voy a opinar de algo de que no sé?”.

El pedido de los hinchas por el regreso de Hernán Barcos responde a la búsqueda de mayor contundencia ofensiva. Aunque Alianza Lima se ha mostrado sólido en defensa y ha obtenido resultados favorables, la eficacia en el arco rival ha sido motivo de análisis tras las primeras jornadas. El atacante, recordado por su aporte goleador, atraviesa un presente destacado en FC Cajamarca, lo que incrementa la expectativa por un posible retorno, sobre todo, tras la eliminación ante 2 de Mayo en la Copa Libertadores, suceso que sigue en la retina de los fanáticos.

Por ahora, la directiva de Alianza Lima no ha dado señales de estar gestionando movimientos para repatriar al delantero, empero, en el entorno de los altos mandos piden su vuelta. El plantel dirigido por Guede se concentra en mantener el rendimiento que lo ha llevado a la cima del torneo y en corregir aspectos ofensivos, consciente de que la exigencia de la hinchada será constante a lo largo de la temporada.

Tras la victoria en Cajamarca, Pablo Guede analizó el desempeño de Alianza Lima y valoró el esfuerzo colectivo ante las adversidades. “Creo que fue un partido muy difícil por todas las condiciones que tuvimos que afrontar. Terminar ganando con un gol de pelota parada es importante. Afortunadamente pudimos lograr el triunfo, eso demuestra el corazón y compromiso que tienen estos jugadores con el objetivo que tenemos”, señaló.

El entrenador argentino resaltó la dificultad del rival y del escenario: “Era un campo muy difícil, un rival muy difícil que juega bien, por algo tiene 10 puntos. Un montón de circunstancias, por eso digo que afortunadamente pudimos conseguir el triunfo para poder seguir adelante con el objetivo que tenemos y el compromiso que tienen estos jugadores es buenísimo”.

El técnico de 51 años también subrayó el valor de mantener el arco en cero y la capacidad de su equipo para aprovechar las jugadas a balón parado: “Creo que hubo muchas circunstancias como el campo, la altura, el calor y un buen rival. Por eso digo que afortunadamente pudimos ganar, otra vez de pelota parada, otra vez con el arco en cero, como ya lo llevamos en tres partidos seguidos. Esto nos sirve para seguir trabajando y creciendo en las cosas que por ahora no nos están saliendo, pero repito que este triunfo resalta el compromiso y corazón con el que juegan estos futbolistas”.