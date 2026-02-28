Resultados de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos de la fecha 8 - fase 2.

La fecha 8 de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 comenzará este sábado 28 de febrero, con encuentros destacados como el clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes. En esta cobertura, se podrá seguir el desarrollo de la jornada y consultar los resultados actualizados de cada partido en tiempo real.

Programación y resultados de la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley

Sábado 28 de febrero

- Deportivo Géminis 3-0 Deportivo Soan (25-22, 25-16 y 25-16)

- Regatas Lima 3-0 Rebaza Acosta (25-15, 25-15 y 25-18)

- San Martín vs Circolo Sportivo Italiano (19:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina Televisión, web y aplicativo)

Domingo 1 de marzo

- Atlético Atenea vs Olva Latino (15:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina web y aplicativo)

- Universitario de Deportes vs Alianza Lima (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina Televisión, web y aplicativo)

Programación de la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Así va la tabla de posiciones durante la fecha 8

Alianza Lima y Universidad San Martín comparten el liderato, mientras que Universitario ocupa el tercer lugar. Más abajo, Deportivo Géminis se sitúa cuarto y supera a Regatas Lima. En la zona baja de la tabla, Olva Latino y Rebaza Acosta tienen cinco puntos cada uno y, por ahora, quedarían fuera de los cuartos de final.

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley tras el triunfo de Regatas Lima sobre Rebaza Acosta - créditos: fútbol peruano.

Universitario vs Alianza Lima: el mejor partido de la fecha 8

Todos los equipos completaron siete partidos en esta segunda fase el miércoles 25 de febrero, luego de disputarse los encuentros pendientes de la fecha 6 postergados por el Sudamericano de Clubes, que se desarrolló en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, Lima.

En ese marco, Alianza Lima y Universidad San Martín continúan liderando la tabla tras imponerse a Deportivo Géminis y Atlético Atenea, respectivamente, en la jornada 7. Universitario, en cambio, sufrió una derrota ante Géminis en su partido pendiente por la sexta fecha. El equipo dirigido por Paco Hervás cayó en los dos primeros sets y, aunque reaccionó en el tercer parcial, no logró revertir el resultado.

Revive el emocionante punto final con el que Deportivo Géminis, con un ace de Mirian Muñoz, sella su victoria sobre Universitario de Deportes. La celebración de las jugadoras y la hinchada es total. | Latina

La situación deja a Alianza Lima como favorito para sumar una nueva victoria y mantenerse en la cima de la clasificación. El duelo también representa una revancha para ambos conjuntos: las ‘íntimas’ ganaron en la cancha, pero perdieron los puntos en mesa por un error en los cambios del técnico Facundo Morando. Por su parte, la ‘U’ obtuvo los puntos por reclamo, aunque quedó con la sensación de no haber mostrado su mejor nivel sobre el campo de juego.

Dónde ver la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Latina Televisión transmitirá todos los partidos de la Liga Peruana de Vóley 2025/26, tanto por señal abierta como mediante su sitio web y aplicación oficial. De esta manera, los aficionados podrán seguir las transmisiones en vivo de forma gratuita desde cualquier dispositivo y lugar.

Por otro lado, Infobae Perú ofrecerá cobertura en tiempo real con actualizaciones minuto a minuto de los partidos y la tabla de posiciones, permitiendo a los usuarios consultar resultados, el rendimiento de los equipos y los movimientos en la clasificación al instante.