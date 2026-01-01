Perú Deportes

Universitario lidera la Liga Peruana de Vóley 2025/26: Comité de Control declaró infundada la apelación presentada por Alianza Lima

El club ‘íntimo’ tenía mucha fe puesta en el recurso de reclamo elevado para desarticular la victoria por escritorio de las ‘pumas’ a partir de una desprolijidad en el empleo de puntuales extranjeras

Universitario reafirma el triunfo por escritorio sobre Alianza Lima.

Alianza Lima no se quedó con los brazos cruzados. Aunque la falta constituida con el ingreso de cuatro puntuales extranjeras en el lance contra Universitario de Deportes dejó muy mal parada a la institución, las autoridades correspondientes elevaron un reclamo al área de justicia de la Federación Peruana de Vóley intentando desarticular el triunfo sobre el escritorio obtenido por el clásico rival.

Sin embargo, el mecanismo impulsado en La Victoria no sirvió de nada. Porque el Comité de Control de la Federación Peruana de Vóley (CC-FPV) ha declarado infundado la demanda de los aliancistas. De ese modo, el recurso aprobado, inicialmente, por el Comité de Apelaciones se mantiene intacto al igual que el resultado subrayado en mesa a favor de las ‘pumas’.

Alianza Lima superó a Universitario, pero un error en la alineación devino en una derrota por escritorio.

En consecuencia, Universitario se llevó el encuentro en escritorio pese a que regularmente lo había perdido. Así las cosas, el plantel encabezado por Francisco Hervás se apuntó un 3-0 definitivo con tres parciales de 25-0.

Con ello, además, la ‘U’ se establece en el primer lugar de la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 con 27 unidades, aventajando a Alianza Lima y a otros contendores, a falta de tan solo una jornada para la conclusión de la Fase 1.

Comunicado Oficial

La Liga Peruana de Vóley Betsson informa a la opinión pública que, con fecha 30 de diciembre de 2025, el Comité de Control 2025/26 emitió la Resolución N° 002-2025-CC-LPV-FPV, mediante la cual se resolvió en última instancia la apelación presentada por el Club Alianza Lima respecto al reclamo formulado por el Club Universitario de Deportes en el marco del encuentro disputado el 21 de diciembre de 2025.

El Comité de Control determinó a partir del acta oficial y del material audiovisual, la alineación indebida de cuatro jugadoras extranjeras en el campo, configurándose una infracción grave al numeral 11.1 de las Bases del Campeonato.

En consecuencia, el Comité de Control declaró infundada la apelación interpuesta y confirmó en todos sus extremos la resolución apelada, precisando que dicha decisión constituye la última instancia administrativa dentro de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026, siendo final, inapelable y de ejecución inmediata, reafirmando su compromiso con la transparencia y el respeto a las reglas de competencia y su aplicación rigurosa de los procedimientos institucionales.

Alianza Lima perdió en mesa ante Universitario.

