Ucrania acelera la organización del repechaje mundialista ante Suecia y ofrece entradas en Valencia sin contrato sellado

En 2025, Murcia, España, acogió un partido de Nations League donde Ucrania fungió de local ante Bélgica. Crédito: Onda Regional de Murcia.

La selección de Ucrania vive un presente administrativo complejo de cara a su participación en el repechaje europeo para el Mundial 2026. A través de su página oficial y redes sociales, el equipo que dirige Serhiy Rebrov anunció que el Estadio Ciutat de Valencia será la sede para su trascendental duelo ante Suecia.

Sin embargo, esta confirmación choca con la realidad institucional en España. Según informa el diario valenciano ‘Las Provincias’, el club Levante UD todavía no firma el contrato definitivo para la cesión de su recinto en el barrio de Els Orriols. A pesar de la falta de una rúbrica oficial, la Federación de Fútbol de Ucrania ya puso a la venta los boletos en su plataforma web.

Los precios oscilan entre los 35 y 100 euros a través de sus dos distribuidoras autorizadas. La oferta incluye incluso un paquete para dos encuentros: el primero frente a los suecos y el segundo ante el vencedor de la llave entre Polonia y Albania. En caso de una derrota inicial, ese segundo compromiso tendría carácter de amistoso frente al otro equipo eliminado.

Ucrania ha puesto a la venta las entradas para el juego de repesca ante Suecia. Crédito: Instagram uafukraine.

La elección de Valencia no es casualidad. Desde el inicio de la invasión rusa en 2022, el conjunto ucraniano se vio obligado a jugar todos sus partidos como local en el extranjero. Habitualmente, Polonia fue su refugio principal debido a la cercanía geográfica y la enorme cantidad de refugiados.

No obstante, el sorteo de la repesca generó un conflicto logístico: si Ucrania vence a Suecia, podría enfrentar a los polacos por el cupo directo al Mundial. Por reglamento y equidad competitiva, el equipo de Rebrov debe buscar una sede neutral fuera del territorio de su posible rival directo.

España aparece como la solución ideal, especialmente por la demografía. El padrón de 2025 registra más de 10,000 residentes ucranianos en la ciudad de Valencia, lo que asegura un respaldo masivo en las gradas. Esta semana se espera una reunión definitiva entre las partes para formalizar el anuncio por parte del Levante.

Las llaves de la repesca europea rumbo al Mundial 2026. Crédito: FIFA.

¿Cómo llegó Ucrania al repechaje?

Ucrania aseguró su lugar en el repechaje tras finalizar en la segunda posición del Grupo D de las Eliminatorias de la UEFA. Durante la fase de grupos, el equipo que dirige Serhiy Rebrov sumó 10 puntos, producto de victorias clave frente a Islandia y Azerbaiyán. Aunque no pudo superar la jerarquía de Francia, que clasificó de manera directa como líder invicto, el conjunto ucraniano logró distanciarse de sus demás perseguidores para certificar su presencia en la repesca.

Debido a su buen desempeño y ubicación en el ranking FIFA, Ucrania ingresó al sorteo como cabeza de serie en el Bombo 1. Esto le permite disputar la semifinal de su ruta en condición de local, aunque la localía sea nominal por la situación de guerra. Ahora, el equipo debe superar la Ruta B, donde enfrentará primero a Suecia y, de ganar, disputará la final por el boleto al Mundial contra el vencedor del duelo entre Polonia y Albania.

Ucrania en su primera y única Copa del Mundo

La selección de Ucrania hizo historia en el Mundial de Alemania 2006 al alcanzar los cuartos de final en su primera participación absoluta. Bajo la dirección técnica de Oleg Blokhin y el liderazgo en cancha de Andriy Shevchenko, el equipo se recuperó de un debut amargo frente a España para clasificar a la siguiente ronda. ‘Sheva’, quien llegó al torneo como la gran figura del AC Milan, anotó goles decisivos ante Arabia Saudita y Túnez que sellaron el pase a los octavos de final.

Andriy Shevchenko, figura máxima de Urania en Alemania 2006. Crédito: Olé.

En la fase de eliminación directa, los ucranianos protagonizaron un duelo de máxima tensión contra Suiza. Tras un empate sin goles, el encuentro se definió en una tanda de penales donde el portero Oleksandr Shovkovskiy se convirtió en héroe al no conceder ningún tanto. Finalmente, el sueño mundialista terminó ante Italia, equipo que a la postre resultó campeón. Aquella campaña de 2006 permanece como el mayor hito del fútbol ucraniano y consolidó a Shevchenko como el máximo referente deportivo de su nación.