El insólito motivo por el que Suecia aún puede ir al Mundial 2026 pese a no haber ganado ningún partido en las Eliminatorias

Los suecos protagonizaron la peor campaña en las Clasificatorias de Europa, pero aún mantiene la esperanza de clasificar a la Copa del Mundo gracias a su participación en el Repechaje, donde buscará asegurar su lugar en la próxima cita mundialista

El insólito motivo por el que Suecia aún puede ir al Mundial 2026 pese a no haber ganado ningún partido en las Eliminatorias

Suecia atraviesa un periodo desafiante en el fútbol internacional, acumulando ocho años sin participar en un Mundial y firmando una de sus campañas más difíciles en las Eliminatorias UEFA. El equipo escandinavo no pudo sumar victorias en los seis encuentros del Grupo B, enfrentando a selecciones como Suiza, Eslovenia y Kosovo.

Con apenas dos puntos obtenidos, los suecos quedaron muy lejos de la clasificación directa, que fue para Suiza, mientras que Kosovo logró el segundo lugar y el acceso a la repesca. Esta situación ha encendido las alarmas en el entorno del combinado nórdico, que no encuentra respuestas en la eliminatoria tradicional.

Sin embargo, aún conservan una opción inesperada para llegar a la Copa del Mundo 2026: el sistema de la Nations League les brinda una posibilidad extra de competir por un cupo, manteniendo viva la ilusión de regresar a la máxima cita del fútbol a pesar de los malos resultados recientes.

Fútbol - Copa del Mundo - Clasificación UEFA - Grupo B - Kosovo vs Suecia - Estadio Fadil Vokrri, Pristina, Kosovo - 8 de septiembre de 2025 Alexander Isak, jugador de Suecia. REUTERS/Valdrin Xhemaj

¿Por qué Suecia podrá jugar el Repechaje sin haber ganado ningún partido?

En el proceso clasificatorio de la UEFA para la Copa del Mundo, se reparten 16 plazas: 12 para los equipos que finalicen primeros en sus respectivos grupos y las cuatro restantes a través de un Repechaje Continental. A esta repesca acceden los 12 equipos que terminen segundos en sus grupos, junto a otros cuatro seleccionados invitados en función de su rendimiento en la UEFA Nations League.

El caso de Suecia ilustra el impacto de este nuevo sistema. Los nórdicos, pese a no haber conseguido victorias en las eliminatorias, aseguraron su lugar en los playoffs gracias a su actuación en la Nations League 2024/25, donde finalizaron como líderes del Grupo C. Esta vía alternativa, establecida por el Comité Ejecutivo de la UEFA en enero de 2023, tiene como objetivo dar una oportunidad adicional a equipos con buen desempeño previo, incluso si no lograron resultados positivos en las eliminatorias tradicionales.

Así, la selección sueca, sin triunfos en su grupo clasificatorio, mantiene la opción de llegar al Mundial 2026 a través de los playoffs, beneficiada por el mérito acumulado en la Nations League.

¿Por qué Suecia podrá jugar el Repechaje sin haber ganado ningún partido?

Así se jugará el Repechaje de Europa

Tras el sorteo realizado en Zurich, Suiza, quedó definida la primera ronda del Repechaje Continental UEFA, que se disputará a partido único y bajo el formato de eliminación directa. Los encuentros se jugarán el 26 de marzo y determinarán qué selecciones avanzan a la instancia final, donde se pondrán en juego los últimos cuatro cupos europeos rumbo al Mundial.

Los cruces han quedado distribuidos en cuatro llaves:

Llave A:

  • Italia vs Irlanda del Norte
  • Gales vs Bosnia y Herzegovina

Llave B:

  • Ucrania vs Suecia
  • Polonia vs Albania

Llave C:

  • Turquía vs Rumanía
  • Eslovaquia vs Kosovo

Llave D:

  • Dinamarca vs República de Macedonia del Norte
  • Chequia vs Irlanda

Los ganadores de cada llave accederán a la final de su grupo, donde se decidirá qué selección obtiene el boleto al Mundial. Solo los vencedores finales de cada llave lograrán uno de los cuatro cupos disponibles en esta repesca continental.

Canal TV para ver el Repechaje de Europa en Perú

Los aficionados podrán seguir el Repechaje europeo de la UEFA rumbo al Mundial 2026 a través de diversas plataformas según su país de residencia. En España, la transmisión estará disponible en RTVE Play y UEFA.tv. Para México, los partidos se verán por Sky Sports. En Estados Unidos, las opciones son Fox Sports,Fubo TVyViX. Los seguidores de Argentina, Colombia, Perú y el resto de Sudamérica podrán disfrutar los encuentros mediante Disney+.

