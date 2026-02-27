Perú Deportes

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026: así van los equipos durante la fecha 5 del Torneo Apertura

Sporting Cristal y Alianza Lima jugarán de visita ante Sport Huancayo y UTC. Mientras que Universitario recibirá a FC Cajamarca en el estadio Monumental

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026: así van los equipos durante la fecha 5 del Torneo Apertura.

Hoy, viernes 27 de febrero, arranca una nueva fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. La jornada 5 promete dejar grandes momentos, buen fútbol y muchos goles, debido a que tendrá enfrentamientos atractivos y muy esperados por las diferentes hinchadas. En esta nota, podrás conocer cómo se mueven las posiciones de la tabla durante su desarrollo.

Así va la tabla de posiciones durante la fecha 5

Tabla de posiciones previo al inicio de la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025.

Programación y resultados de la fecha 5 del Torneo Apertura 2025

Viernes 27 de febrero

- Alianza Atlético vs ADT (15:00 horas / estadio Campeones del 36 / L1 Max y L1 Play)

- Melgar vs Los Chankas (17:45 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max y L1 Play)

- Deportivo Garcilaso vs Cienciano (20:25 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max y L1 Play)

Sábado 28 de febrero

- Sport Huancayo vs Sporting Cristal (11:00 horas / estadio IPD Huancayo / L1 Max y L1 Play)

- UTC vs Alianza Lima (13:15 horas / estadio Héroes de San Ramón / L1 Max y L1 Play)

- Sport Boys vs CD Moquegua (19:00 horas / estadio Miguel Grau / L1 Max y L1 Play)

Domingo 1 de marzo

- Comerciantes Unidos vs Atlético Grau (13:00 horas / estaido Juan Maldonado / L1 Max y L1 Play)

- Juan Pablo II vs Cusco FC (15:30 horas / complejo deportivo Juan Pablo II / L1 Max y L1 Play)

- Universitario de Deportes vs FC Cajamarca (18:00 horas / estadio Monumental / L1 Max y L1 Play)

Programación completa de la Fecha 5 del torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto, con los partidos a disputarse este fin de semana (Liga 1)

La previa de la fecha 5

Avanzan las fechas y se van definiendo las posiciones de los 18 equipos en la Liga 1. Se observa como algunos se disparan en los primeros lugares y otros quedan relegados en la parte baja de las colocaciones. Por lo que cada partido es importante de cara al futuro del campeonato.

Esta jornada 5 tendrá grandes compromisos como el clásico cusqueño protagonizado por Deportivo Garcilaso y Cienciano durante el viernes 27 de febrero. Ambos no han comenzado de la mejor forma, registrando apenas una victoria en lo que va del Torneo Apertura, y buscarán sumar de a tres respaldados por el aliento de su gente.

El clásico cusqueño se disputará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega este viernes 27 de febrero.

Ese mismo día, Melgar saldrá con todo para vencer a Los Chankas en Arequipa y lavarse la cara tras sufrir una dolorosa remontada a manos de Hernán Barcos y FC Cajamarca. Los dirigidos por Juan Reynoso tendrán la altura a su favor para retomar la punta, sin embargo, no será nada fácil, ya que los ‘guerreros’ no han perdido hasta el momento.

El sábado 28 de febrero, jugará Sporting Cristal desde temprano. Los ‘celestes’ -que vienen motivados tras clasificar a la fase 3 de la Copa Libertadores- visitarán a Sport Huancayo en la ciudad incontrastable y deberán tener cuidado con el ‘rojo matador’ porque están liderados por un viejo conocido, como Roberto Mosquera, quien logró dos campeonatos nacionales en el Rímac.

Tras el 0-0 en los 90 minutos, el partido se definió en los penales, donde los 'celestes' derrotaron 5-4 - Crédito: ESPN.

Alianza Lima también tendrá acción durante la jornada sabatina. Viajará a Cajamarca para medirse con UTC, el líder del campeonato que tiene en el banquillo a un exentrenador ‘blanquiazul’: Carlos Bustos. Los ‘íntimos’ contarán con una oportunidad de oro y ante un rival directo para subir a la cima de la tabla.

El domingo 1 de marzo, Universitario de Deportes cerrará esta quinta fecha, recibiendo a FC Cajamarca en el estadio Monumental de Ate. Los ‘cremas’ no llegan en su mejor momento tras dejarse empatar por Cristal, mientras que el club recién ascendido atraviesa un buen presente luego de registrar su primera victoria en la Liga 1 con perfecta actuación de su goleador Hernán Barcos, quien anotó un ‘hat-trick’.

