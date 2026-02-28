Perú Deportes

Ignacio Buse debutará como primera siembra en la clasificación de Indian Wells, su estreno en un ATP Masters 1000

‘Nacho’ ha compartido su llegada al desierto californiano. El peruano se registró en el ‘quinto Grand Slam’ como #91 del mundo, antes de su notable paso por la gira sudamericana de tierra batida

Ignacio Buse debuta en la
Ignacio Buse debuta en la clasificación de un torneo Masters 1000. Crédito: AFP/Indian Wells.

Ignacio Buse añadirá una nueva plaza en su lista de grandes torneos a sus cortos 21 años. El ‘Colorado’ viajó a Estados Unidos para jugar su primera clasificación de un torneo Masters 1000. Al momento del corte, el peruano era #91 del mundo; por tanto, deberá competir desde la fase previa en el sur californiano.

Actualmente, la primera raqueta peruana ocupa el #66 del mundo —posiblemente ascienda una o dos casillas el próximo lunes— y será la primera siembra en la ‘qualy’ en el Indian Wells Tennis Garden. La competencia en esta ronda previa está prevista para iniciar el lunes 3 de marzo. El miércoles 4 empiezan los encuentros del cuadro principal.

Debido a que se anotó en el ‘quinto Grand Slam’ cuando era #91 del mundo, su ranking actual solo le ayuda en caso quede eliminado en la segunda ronda de la clasificación y se efectúen los ingresos al ‘main draw’ a través de los ‘lucky loser’ (perdedores afortunados). De momento, está a 16 bajas de entrar de forma directa. Tesitura similar para el Masters 1000 de Miami.

Ignacio Buse llegó al Indian
Ignacio Buse llegó al Indian Wells Tennis Center. Crédito: Instagram Ignacio Buse.

De esta manera, Buse inicia la gira en Norteamérica por pista dura. No es una superficie inusitada para ‘Nacho’, pues ya sabe lo que es competir en estas condiciones. En el US Open 2025, superó las tres rondas de clasificación para instalarse en la primera ronda. Si bien es cierto, el clima en California es más tórrido que Nueva York; en esa línea, el tenista peruano ya llegó al Valle de Coachela para reacondicionarse.

“Ahora me voy a Indian Wells. Después, depende de cómo me vaya, estaré en un Challenger 175 en Cap Cana y luego en Miami. La gira de arcilla en Europa, que es en Marrakech, Godó, Madrid y Roma. Estoy muy ilusionado por jugarlos, será una muy bonita experiencia”, sostuvo Buse en diálogo con la organización oficial del Chile Open, donde se despidió en primera ronda a manos del argentino Thiago Tirante.

La gestión de la presión

Ignacio Buse analizó los retos que enfrenta el tenista peruano en el circuito profesional. En una charla para Chile Open TV, el joven deportista reconoció que la escasez de referentes en la región, a diferencia de la realidad argentina, genera una carga emocional mayor sobre sus hombros.

“Como no hay tantos tenistas sudamericanos, salvo en Argentina, donde digamos que hay como nueve top cien que vi hoy día, creo que hay que lidiar con una presión un poco extra, porque hay un poco más de expectativas de la cuenta”, sostuvo el tenista.

Ignacio Buse vivió unos últimos
Ignacio Buse vivió unos últimos días con altibajos, aunque se mantiene firme en su propósito de realizar un espléndido año. - Crédito: EFE

Para contrarrestar este escenario, Buse apuesta por un enfoque integral junto a su grupo de trabajo. Su prioridad actual no es el ascenso inmediato en la clasificación ATP, sino la evolución constante. “Trato de gestionarlo de la mejor manera y con mi equipo estoy muy contento, porque tratamos de establecer no tanto objetivos de ranking, sino de mejorar cada día en todos los aspectos que pueda”, concluyó.

La increíble gira sudamericana de Ignacio Buse

Ignacio Buse consolidó una gira sudamericana histórica que marca un antes y un después en su carrera profesional. El tenista peruano alcanzó el punto más alto de su trayectoria al escalar hasta la posición 66 del ranking ATP, un ascenso vertiginoso que lo sitúa en la élite del tenis continental.

Este logro es consecuencia directa de su brillante desempeño en el Rio Open, donde se convirtió en el primer peruano en alcanzar las semifinales de un torneo categoría ATP 500.

Durante su paso por Brasil, Buse firmó una victoria inolvidable que dio la vuelta al mundo. El joven nacional derrotó a domicilio a la promesa local Joao Fonseca en un duelo de máxima intensidad. Con un marcador de 5-7, 6-3 y 6-4, el peruano silenció el estadio Quadra Guga Kuerten y demostró una madurez mental asombrosa ante el público carioca.

Ignacio Buse derrota a Matteo Berrettini en tres sets. TAM

Melgar volvió a sufrir remontada:

Resultados de la fecha 5

Arturo Vidal y Jefferson Farfán

Ucrania acelera la organización del

Manisha Kalyan, flamante incorporación de
