Ignacio Buse vs Kimmer Coppejans EN VIVO HOY: punto a punto del partido decisivo de la ‘qualy’ por US Open 2025

Tras superar las dos primeras rondas de la fase clasificatoria, el tenista peruano afrontará un último desafío para entrar al cuadro principal del abierto estadounidense. Sigue las incidencias

Eliezer Benedetti

Por Eliezer Benedetti

Ignacio Buse disputa este viernes 22 de agosto uno de los encuentros más determinantes de su joven carrera. El tenista peruano se medirá ante Kimmer Coppejans en busca de un lugar en el cuadro principal del US Open 2025, con la ilusión de dar un nuevo paso en su crecimiento profesional y consolidar su presencia en los grandes escenarios del circuito.

Ignacio Buse vs Kimmer Coppejans: un duelo sin antecedentes

Ignacio Buse y Kimmer Coppejans se verán las caras por primera vez en un partido oficial, lo que añade un elemento extra de incertidumbre al choque decisivo de hoy. Al no contar con antecedentes previos en el circuito, el desarrollo del encuentro es una incógnita, aunque la expectativa es alta por lo que ambos han mostrado en esta fase clasificatoria del US Open 2025.

Así llega Ignacio Buse al partido

Ignacio Buse llegó a esta instancia de la fase clasificatoria del US Open 2025 tras imponerse con autoridad en sus dos primeros compromisos. Primero venció al austriaco Lukas Neumayer y luego dejó en el camino al japonés Rei Sakamoto, ambos encuentros resueltos en tres sets. Ahora, el peruano se prepara para su último desafío con el rótulo de favorito: llega mejor posicionado en el ranking (136°) y figura como uno de los sembrados en la ‘qualy’. Sin embargo, no puede confiarse. Mantener la solidez mostrada en sus presentaciones anteriores será clave para lograr el ansiado pase al cuadro principal.

Ignacio Buse venció 2-1 a
Ignacio Buse venció 2-1 a Rei Sakamoto y quedó a un paso del cuadro principal del US Open 2025.

Así llega Kimmer Coppejans al partido

Será Kimmer Coppejans el último escollo en el camino de Ignacio Buse hacia el cuadro principal. El belga, actualmente ubicado en el puesto 194 del ranking ATP, inició su participación en la ‘qualy’ con una trabajada victoria en tres sets sobre el argentino Alex Barrena. En la segunda ronda avanzó sin mayores complicaciones, luego de que su compatriota Gilles-Arnaud Bailly Blockx se retirara tras perder el primer set en el ‘tie break’. Con 31 años y una amplia trayectoria, Coppejans conoce bien este tipo de instancias: su mejor ubicación en el ranking la alcanzó en 2015, cuando llegó al puesto 97 del mundo.

Kimmer Coppejans llegó al puesto
Kimmer Coppejans llegó al puesto 97 del ránking mundial en el 2015. Crédito: REUTERS/Hannah Mckay

Ignacio Buse vs Kimmer Coppejans: canal TV del partido

El decisivo encuentro entre Ignacio Buse y Kimmer Coppejans podrá seguirse en vivo a través de ESPN, cadena internacional encargada de la cobertura completa del US Open 2025. Los aficionados en Perú podrán ver el partido mediante la plataforma de streaming Disney Plus, disponible para suscriptores en dispositivos móviles, tablets y computadoras. Asimismo, Infobae Perú brindará una cobertura en tiempo real con todas las incidencias del compromiso, ideal para quienes deseen seguir cada detalle del desempeño del tenista nacional.

Ignacio Buse vs Kimmer Coppejans: horario del partido

El esperado duelo entre Ignacio Buse y Kimmer Coppejans, con un lugar en el cuadro principal del US Open 2025 en juego, se disputará este viernes 22 de agosto en el primer turno del Court 14 del USTA Billie Jean King National Tennis Center. Según la programación oficial del torneo, el encuentro comenzará a las 10:00 horas de Perú y ‘Nacho’ intentará relucir su mejor tenis para mantenerse en la competencia.

Ignacio Buse a un paso del cuadro principal

Ignacio Buse está soñando con los ojos abiertos en Nueva York. Luego de no conseguir buenos resultados en los tres Grand Slam anteriores, el tenista peruano está dejando su marca en el US Open 2025, donde se encuentra a solo un paso del cuadro principal. Tras superar con autoridad sus dos primeros partidos en la fase clasificatoria, ahora enfrentará su último gran reto: medirse ante el experimentado belga Kimmer Coppejans, un rival que no le pondrá las cosas fáciles.

Calendario del Mundial Femenino de

Universitario eliminado de la Copa

Partidos de hoy, jueves 21

Erick Noriega anunciado como refuerzo

