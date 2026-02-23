Perú Deportes

Ignacio Buse escala varias posiciones en el ranking ATP asentándose en una zona privilegiada que confirma su crecimiento exponencial

‘Nacho’ acaba de posicionarse en el mejor sitial de su emergente carrera luego de realizar una participación tan significativa como especial en el Río Open, donde alcanzó las semifinales

Ignacio Buse ha vivido una semana de ensueño en el Río Open. Como nos tiene bien acostumbrados, la primera raqueta del Perú se ganó el rótulo de revelación al tirar de esfuerzo y competitividad hasta el punto de instalarse en las semifinales, donde cayó a manos de Alejandro Tabilo, a la postre el subcampeón del torneo ATP 500.

Gracias a ese impresionante recorrido, que puso en pie a todos los amantes del tenis, el ‘Colorado’ logró una cantidad de puntos que le permitieron dar un ascenso meteórico en el ranking ATP. De tal manera que ahora aparece en la casilla 66°, la cual constituye su mejor sitial desde que empezó en el profesionalismo.

Con el crecimiento de ‘Nacho’ se puede aseverar que acaba de confirmarse como una emocionante realidad dentro de la emergente camada de tenistas latinos, pero sobre todo es por lejos el peruano con mejor rendimiento y estadística de los últimos años.

Una buena prueba de ello ha sido la superación, empleando una remontada de película, de la llave contra Joao Fonseca, locatario que contaba con cartas plausibles para ser el vencedor, y el contundente triunfo frente al italiano Matteo Berrettini, quien hace un lustro alcanzó la final de Wimbledon. Superados esos desafíos de una enorme envergadura, Ignacio Buse va por más.

Progresión

El paso loable que ha dado ‘Nacho’ en el circuito ATP se ha visto reflejado en la clasificación actual con un dato muy particular: fue el segundo tenista con mayor progresión, pasando de la posición 91° a la 66°. En concreto, escaló 25 casilleros de un solo golpe.

Con ese ascenso, además, Ignacio Buse se asoma a las mejores posiciones de sus compatriotas en la tabla de clasificación histórica. De momento, aunque por un margen mínimo, se ubica por detrás del sitial máximo de Juan Pablo Varillas (60ATP). Más arriba surgen las leyendas tales como Luis Horna (33ATP), Pablo Arraya (29ATP) y Jaime Yzaga (18ATP).

Tiene ahora por delante un nuevo objetivo tan estimulante como desafiante: alcanzar el Top-50. Para ello, el ‘Colorado’ deberá sacar muy buenos resultados en sus siguientes examinatorios, acostumbrarse al desgaste y administrar la presión que demanda cada circuito.

En cerca de dos años, Ignacio Buse ha sabido escalar posiciones de manera exponencial. Su gran exhibición de presentación fue cuando se llevó por delante a Nicolás Jarry, representando a Team Perú en la Copa Davis, aunque el mejor momento de su trayectoria fue la consecución del Challenger 100 de Heilbronn.

