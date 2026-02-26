Perú Deportes

Paolo Guerrero queda fuera del Alianza Lima vs UTC por Liga 1 2026 debido a una particular decisión de Pablo Guede

El entrenador del equipo ‘victoriano’ ha optado por darle descanso al ‘Depredador’ para el enfrentamiento que definirá la cima del Torneo Apertura 2026. Su lugar, aparentemente, será ocupado por Luis Ramos

Guardar
Pablo Guede ha decidido darle
Pablo Guede ha decidido darle descanso a Paolo Guerrero en medio de un enfrentamiento clave por la cima del Apertura 2026. - Crédito: Movistar Deportes / Alianza Lima

Alianza Lima no quiere ninguna clase de sustos en lo que respecta a lesiones en el plantel. Por tal motivo, el entrenador Pablo Guede reflexiona la opción de darle un adecuado descanso a Paolo Guerrero y prescindir de sus aptitudes en un determinante partido contra la Universidad Técnica de Cajamarca, por la 5ta fecha del Apertura 2026.

Aunque la decisión es demasiado controversial, teniendo en cuenta que el ‘Depredador’ es el líder y goleador del conjunto de La Victoria, se entiende por la avanzada edad del ’34′ toda vez que presenta una ligera inflamación en la rodilla que podría acentuarse en caso se le exija más de lo que pueda dar en un campo de fútbol.

Paolo Guerrero es el goleador
Paolo Guerrero es el goleador de Alianza Lima en el inicio del Apertura 2026. - Crédito: Liga 1
A Paolo lo tengo que cuidar por el tema de su rodilla, pero él está a disposición, ya es una decisión mía. Cuando estuvimos en Uruguay, entrenamos 20 minutos en la cancha artificial que había y se le inflamó un poco la rodilla y quiero tratar de evitar eso", indicó Guede en una entrevista a ‘Modo Fútbol’.

Así las cosas, Alianza Lima deberá depender, muy probablemente, de lo que haga Luis Ramos, quien tendrá que aprovechar la oportunidad que se le concede en una situación capital en la lucha por el liderato del primer torneo corto del año en Perú.

El veterano delantero de Alianza Lima defendió al entrenador del club al tiempo que exhortó a los simpatizantes a apoyar y no caer en ninguna desestabilización externa. | VIDEO: Teledeportes

Guerrero, entre suplencia y titularato

Paolo Guerrero ha regresado a la suplencia en Alianza Lima, sitio en el que apareció por última vez en la fecha 13° del Torneo Clausura 2025 durante la caída a manos de Alianza Universidad, en el estadio Heraclio Tapia. En aquella ocasión la responsabilidad en ataque recayó en el veterano Hernán Barcos.

Por su bajo rendimiento en la revancha de Copa Libertadores contra Sportivo 2 de Mayo, que acabó finalmente con una sonrojante eliminación en Matute de los ‘íntimos’, el entrenador Pablo Guede optó por ubicar al ‘Depredador’ en la zona de relevos contra Alianza Atlético, lo que le dio una oportunidad valiosa a Luis Ramos, antiguo ‘killer’ del América de Cali.

Paolo Guerrero es el referente
Paolo Guerrero es el referente en el ataque. Crédito: Prensa AL
Aunque existe un motivo más fuerte por el que Guerrero quedó desmarcado temporalmente del titularato con Alianza Lima: su particular negativa para cobrar un penal determinante contra el ‘gallo norteño’, en Matute. La forma en cómo declinó en detrimento de Eryc Castillo ocasionó un quiebre absoluto con la afición.

Sin embargo, días después, el longevo ariete nacional recuperó su sitial en el choque contra Sport Boys, en Matute. Por lo tanto, su presencia en el titularato depende mucho de la evaluación que tenga Pablo Guede en el momento.

El delantero marcó el 2-1 en Matute vía penal. (Video: L1MAX)

Líder con dudas

Alianza Lima se mantiene en la cima del Torneo Apertura 2026 con un invicto que destaca en el campeonato, pero persisten interrogantes sobre el estilo de juego implementado por Pablo Guede desde el banquillo.

La propuesta futbolística del entrenador se percibe inconexa, mientras que la ansiedad dentro del plantel ‘blanquiazul’ ha derivado en el desaprovechamiento de oportunidades claras en ataque. Esta situación ha generado molestia entre los seguidores del conjunto de La Victoria.

Luis Ramos y Marlon de
Luis Ramos y Marlon de Jesús cruzarán miradas en el enfrentamiento de la 5ta fecha del Apertura 2026. - Crédito: Liga 1
A pesar de las críticas, Alianza Lima ha apostado por la cohesión grupal y la fortaleza colectiva para obtener resultados favorables, lo que le ha permitido consolidarse en el primer puesto de la tabla. En su más reciente compromiso, el equipo superó por la mínima diferencia a Sport Boys, con una anotación de Renzo Garcés.

El siguiente reto para los ‘íntimos’ será una prueba de mayor complejidad, ya que deberán viajar a Cajamarca para enfrentar a UTC, escuadra considerada revelación y que también ocupa los primeros lugares del certamen.

Temas Relacionados

Paolo GuerreroAlianza LimaUTC CajamarcaPablo Guedeperu-deportes

Más Noticias

Ignacio Buse evita marearse por elogios del público que lo ubican como la primera raqueta del Perú: “Trato de gestionarlo de la mejor manera”

El importante salto de ‘Nacho’ en la clasificación ATP lo ha llevado a ser encumbrado por el pueblo peruano. Pese a ello, el joven deportista pide moderación. “Trato de establecer objetivos en el día a día”, destacó

Ignacio Buse evita marearse por

Manisha Kalyan, flamante incorporación de Alianza Lima Femenino, recibió el llamado de la India para disputar la Copa Asiática 2026

La dinámica atacante ‘íntima’ se desplazó hacia la ciudad de Perth, en Australia, para sumarse al campamento de las ‘tigresas azules’, clasificadas por mérito propio al campeonato de la región

Manisha Kalyan, flamante incorporación de

Erick Noriega brilló con Gremio al concretar su primer gol en el Brasileirao frente a Atlético Mineiro

El ‘samurái’ se ha constituido como el futbolista destacado de los suyos al encarrilar el triunfo contra el ‘galo’, por la cuarta fecha del campeonato local. La organización, además, lo distinguió con el premio MVP de la noche

Erick Noriega brilló con Gremio

Nolberto Solano minimizó ‘hat-trick’ de Hernán Barcos y criticó el fútbol peruano: “Esos defensas parecían los que juegan en mi pichanga”

El ‘Maestrito’ mostró su rechazo por el aumento de cupos de extranjeros y la falta de oportunidades para los futbolistas peruanos en la Liga 1 2026

Nolberto Solano minimizó ‘hat-trick’ de

Pablo Guede soltó inesperado comentario por cuestionado presente de Alianza Lima tras millonaria inversión: “Manchester City no campeona siempre”

El entrenador del cuadro ‘blanquiazul’ se refirió a la comparación que se hizo por el presupuesto con 2 de Mayo tras la eliminación en Copa Libertadores

Pablo Guede soltó inesperado comentario
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JNE advierte que Ejecutivo no

JNE advierte que Ejecutivo no cubrió S/ 403 millones para Elecciones 2026, aunque Presidencia asegura haber transferido recursos

Rafael López Aliaga propone clausurar el penal de Barbadillo y enviar a expresidentes a cárcel en la selva

Rafael López Aliaga: José Balcázar es un “pobre hombre extorsionado” por Vladimir Cerrón, César Acuña y Keiko Fujimori

Caso Baguazo: histórico fallo condena a altos mandos PNP por homicidio

Alcalde de Junín al borde de la muerte tras ataque armado cuando iba a municipalidad: es evacuado de emergencia a Lima

ENTRETENIMIENTO

Francesca Montenegro responde a seguidora

Francesca Montenegro responde a seguidora tras polémica por caso Lizeth Marzano: “Estoy tratando de cuidar mi paz”

Isabella Ladera defiende a Hugo García de cruel challengue en Perú: “Son personas que destilan odio y morbo”

Caso Lizeth Marzano: Esta noche peritos replicarán minuto a minuto el atropello de Adrián Villar que acabó con la vida de la deportista

Natalie Vértiz sale en defensa de Yaco Eskenazi: “Nunca ha sido un mantenido y es un padre comprometido”

Temblor interrumpe transmisión en vivo de Curwen: “ahora sí confirman que no es grabadazo”

DEPORTES

Ignacio Buse evita marearse por

Ignacio Buse evita marearse por elogios del público que lo ubican como la primera raqueta del Perú: “Trato de gestionarlo de la mejor manera”

Manisha Kalyan, flamante incorporación de Alianza Lima Femenino, recibió el llamado de la India para disputar la Copa Asiática 2026

Erick Noriega brilló con Gremio al concretar su primer gol en el Brasileirao frente a Atlético Mineiro

Nolberto Solano minimizó ‘hat-trick’ de Hernán Barcos y criticó el fútbol peruano: “Esos defensas parecían los que juegan en mi pichanga”

Pablo Guede soltó inesperado comentario por cuestionado presente de Alianza Lima tras millonaria inversión: “Manchester City no campeona siempre”