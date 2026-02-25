Alianza Lima vs UTC: día, hora y canal TV del choque en Cajamarca por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Alianza Lima visitará a UTC en Cajamarca por la Liga 1 2026.

Alianza Lima afronta un partido clave frente a UTC de Cajamarca por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026, en un duelo entre equipos que suman 10 puntos y comparten la parte alta de la tabla. El equipo dirigido por Pablo Guede llega con la necesidad de consolidar su rendimiento, tras haber sumado buenos resultados en medio de críticas hacia el entrenador argentino. La continuidad del DT ha estado en debate, pero las recientes victorias han fortalecido su posición. Ahora, los íntimos intentarán mantener su lugar entre los líderes ante el ‘gavilán del norte’ que también busca afirmarse en el campeonato.

Alianza Lima vs UTC: día y hora del duelo por el Torneo Apertura 2026

Alianza Lima y UTC se enfrentarán el sábado 28 de febrero en el estadio Héroes de San Ramón, en el marco de la quinta fecha del Torneo Apertura 2026. El partido comenzará a las 13:15 horas en Perú, Colombia y Ecuador. Para los seguidores en Venezuela, Bolivia y Miami, el inicio será a las 14:15 horas, y en Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil, a las 15:15 horas. Este encuentro se perfila como uno de los más destacados de la jornada, con ambos equipos luchando por mantenerse en la parte alta de la clasificación.

Alianza Lima enfrentará de visita en el Estadio Héroes de San Ramón a UTC en el esperado duelo de líderes por la fecha 5. (Liga 1)

Dónde ver Alianza Lima vs UTC por el Torneo Apertura 2026

El encuentro entre Alianza Lima y UTC será transmitido por L1 Max, canal especializado en fútbol nacional disponible en Claro, Best Cable, DirecTV, Win y Movistar TV, lo que facilita el acceso a la señal en distintas plataformas de televisión por suscripción. De esta manera, los seguidores pueden elegir el servicio que mejor se adapte a sus preferencias. Para quienes prefieren dispositivos electrónicos, la aplicación Liga 1 Play ofrece la posibilidad de ver el partido desde celulares o computadoras. Los usuarios de Movistar también pueden acceder a la transmisión a través de Movistar Play, desde cualquier lugar y equipo compatible.

Además, Infobae Perú brindará cobertura digital con análisis previos, actualizaciones minuto a minuto y los momentos más relevantes del partido. Así, los hinchas podrán mantenerse informados sobre el desarrollo del encuentro, incluso sin acceso a la televisión, utilizando la cobertura en tiempo real de medios digitales.

¿Cómo llega Alianza Lima y UTC al choque en Cajamarca?

UTC llega a la quinta fecha del Torneo Apertura tras sumar un empate 2-2 frente a ADT en Tarma, resultado que le permitió sostener el liderato gracias a una mejor diferencia de gol. El conjunto cajamarquino comenzó el certamen con tres triunfos consecutivos, consolidándose como una de las revelaciones del campeonato. Marlon de Jesús se destaca como principal referencia ofensiva con dos anotaciones, mientras que Marcos Lliuya se encarga de manejar el mediocampo y el ecuatoriano Adolfo Muñoz aporta desequilibrio por la banda izquierda, siendo uno de los jugadores más influyentes en el inicio del torneo.

Alianza Lima, bajo la dirección de Pablo Guede, venció por la mínima diferencia a Sport Boys en Matute y suma dos victorias y un empate en las primeras jornadas. El técnico argentino busca consolidar el funcionamiento del equipo y dejar atrás las críticas que han rodeado al plantel. En este contexto, Renzo Garcés ha asumido protagonismo tanto en defensa como en ataque, sumando dos goles en el campeonato. La presencia de Paolo Guerrero, Eryc Castillo y Alan Cantero otorga peso ofensivo al equipo ‘íntimo’, que intentará sumar en Cajamarca para disputar el primer puesto y mantener el ritmo en la pelea por el título.

El cuadro 'blanquiazul' se impuso 1-0 ante los 'rosados' en un duelo que dará mucho que hablar en la semana - Crédito: L1MAX.