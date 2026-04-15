Perú

UNI abre biblioteca las 24 horas: estudiantes podrán estudiar sin límites ni horarios en servicio piloto

La Universidad Nacional de Ingeniería lanza el Servicio Piloto de Biblioteca 24 Horas, un programa que permitirá a más de doce mil estudiantes acceder a salas de lectura, préstamos de libros y computadoras durante toda la noche, especialmente en épocas de exámenes

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La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) anunció la implementación del Servicio Piloto de Biblioteca 24 Horas, una iniciativa que permitirá a los estudiantes de pregrado acceder a la Biblioteca Central en horario ininterrumpido.

Este programa, vigente desde el 14 de abril hasta el 30 de mayo, busca adaptarse a los ritmos y exigencias académicas de los alumnos, brindando un apoyo clave durante el periodo de exámenes y la entrega de trabajos.

La apertura de la biblioteca las 24 horas responde a una demanda recurrente de la comunidad universitaria, que requiere espacios adecuados y recursos disponibles para el estudio nocturno.

Según cifras institucionales, más de doce mil estudiantes se beneficiarán con esta medida, que incluye acceso a salas de lectura, préstamo de libros y computadoras. Los servicios estarán habilitados en el primer y segundo piso de la Biblioteca Central, espacios acondicionados para ofrecer un entorno seguro y propicio para la investigación.

El acceso al servicio será exclusivo para estudiantes de pregrado, quienes deberán identificarse al ingresar. La Dirección de Biblioteca Central ha señalado que este proyecto piloto permitirá evaluar la demanda real y el impacto en el rendimiento académico, considerando la posibilidad de extender el horario en el futuro.

Estudiantes tendrán acceso a biblioteca las 24 horas.
Estudiantes tendrán acceso a biblioteca las 24 horas.

Nuevas carreras en la UNI

La apuesta de la UNI por mejorar la experiencia de sus estudiantes no se limita al horario extendido de la biblioteca. En los últimos meses, la universidad ha incorporado dos nuevas carreras a su portafolio: Ingeniería Biomédica e Ingeniería de Inteligencia Artificial.

Ambas opciones académicas refuerzan el compromiso institucional con la formación de profesionales capaces de enfrentar los retos tecnológicos y sanitarios del país.

La Ingeniería Biomédica se orienta a la instrumentación médica y la integración de tecnologías que optimicen la atención en salud, mientras que la Ingeniería de Inteligencia Artificial prepara a los estudiantes en áreas como machine learningbig data y redes neuronales.

Estas carreras cuentan con planes de estudio actualizados y acceso a laboratorios, infraestructura tecnológica y convenios con instituciones del sector salud e industria, lo que facilita la inserción temprana en entornos reales.

El lanzamiento del Servicio Piloto de Biblioteca 24 Horas se suma a la estrategia de modernización de la UNI, que busca posicionarse como referente en la educación universitaria peruana.

La universidad espera que la biblioteca abierta durante toda la noche se convierta en un punto de encuentro para quienes necesitan un espacio para estudiar, investigar y compartir conocimientos, especialmente en los momentos más exigentes del calendario académico.

Además de la ampliación del horario, los estudiantes podrán acceder a servicios como el préstamo de computadoras para el desarrollo de trabajos y consultas en línea, una herramienta fundamental para quienes no cuentan con los recursos tecnológicos en casa. La medida representa un paso importante para garantizar la equidad en el acceso a la educación y fortalecer la comunidad universitaria.

La UNI continuará evaluando la recepción y el impacto del programa, con la posibilidad de extenderlo o implementarlo de forma permanente, dependiendo de la demanda y los resultados obtenidos durante esta primera etapa.

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