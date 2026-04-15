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Alejandra Baigorria recibe críticas tras reconciliación con Said Palao: “Tan exitosa y con poco amor propio”

La empresaria enfrenta una ola de comentarios negativos perdonar a su esposo. Usuarios en redes sociales la señalan por priorizar el perdón y minimizar su propio valor.

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Alejandra Baigorria anunció un viaje a España por negocios y con su familia, pero omitió que su aún pareja, Said Palao, la acompañaba. Te mostramos las imágenes exclusivas de su llegada a Madrid que avivan los rumores de una reconciliación. Willax/ Amor y Fuego.

La reciente reconciliación de Alejandra Baigorria con Said Palao ha sido uno de los temas más comentados en el espectáculo peruano y en redes sociales, donde la empresaria se convirtió en blanco de críticas.

Todo ocurrió luego de que la pareja mostrara públicamente su acercamiento, apenas días después de que se difundieran imágenes comprometedoras de Said en un viaje a Argentina, material que fue revelado por el programa 'Magaly TV, la firme’.

El contexto del escándalo se remonta a la difusión de un ampay en el que varios chicos reality, entre ellos Mario Irivarren, Patricio Parodi y Francho Sierralta, fueron grabados en un yate junto a mujeres durante una visita a Buenos Aires. Aunque Said Palao no fue captado en situaciones comprometedoras, su presencia en el grupo bastó para avivar rumores sobre la estabilidad de su matrimonio con Baigorria.

Alejandra Baigorria fue duramente criticada en redes sociales tras reconciliarse con Said Palao pese a la reciente polémica.IG
Alejandra Baigorria fue duramente criticada en redes sociales tras reconciliarse con Said Palao pese a la reciente polémica.IG

Alejandra Baigorria agradece públicamente a Said y desata polémica

El episodio alcanzó un nuevo pico de exposición cuando Alejandra Baigorria viajó a España para asistir a una premiación internacional. Durante su intervención, la exintegrante de 'Esto es Guerra’ dedicó unas palabras a su esposo que sorprendieron a más de uno por el tono personal y la aparente justificación de su ausencia tras la boda.

“Quiero agradecer a mi esposo porque yo hice Team Elite apenas me casé. Prácticamente la luna de miel fueron seis meses de trabajo y de giras. No estuve junto a él, pero él me impulsó y me dijo: ‘haz lo que tengas que hacer, yo aquí te voy a ayudar y te voy a esperar porque tú vas a ser Team Elite’”, expresó Baigorria ante el público.

Las declaraciones generaron una ola de reacciones en redes sociales. Muchos usuarios interpretaron que la empresaria asumía la responsabilidad del distanciamiento, e incluso parecía pedir disculpas por priorizar su carrera.

“¿Quiso justificarlo diciendo que ella se ausentó después de su boda?”, “En conclusión: ‘perdóname por trabajar mucho y descuidarte’”, y “Con esto se confirma que Ale le pidió perdón”, fueron algunos de los mensajes más compartidos.

Said Palao y Alejandra Baigorria viajan juntos y reavivan rumores de reconciliación. Captura: Magaly Tv La Firme
Said Palao y Alejandra Baigorria viajan juntos y reavivan rumores de reconciliación. Captura: Magaly Tv La Firme

“Tan exitosa y con tan poco amor propio”: la crítica de los usuarios

La reconciliación fue duramente cuestionada por internautas que consideran que Baigorria minimiza su propio valor al perdonar a Said Palao tras el escándalo. Frases como “Tan exitosa y con tan poco amor propio” y “Lo que tiene de exitosa, ojalá también lo tuviera de amor propio” se repitieron en comentarios y memes.

Otros mensajes fueron aún más directos: “Como una mujer puede ser tan bella, tan exitosa y hábil para los negocios y a su vez permitir que un hombre que no ha logrado casi nada la deje en vergüenza pública. Espero un día Dios te dé tanta sabiduría para los negocios como para tu vida”, o “Solo te falta una cosa: deshacerte de ese hombre que te está haciendo tanto daño”. Las redes sociales también señalaron el rol de la familia y los patrones afectivos: “Su trauma es su familia disfuncional, si no sana eso, aceptará cualquier cosa para tener una familia unida”.

Usuarios cuestionaron la decisión de Baigorria y lamentaron que priorice el perdón sobre el amor propio y la dignidad.
Usuarios cuestionaron la decisión de Baigorria y lamentaron que priorice el perdón sobre el amor propio y la dignidad.

Debate sobre dignidad, perdón y rol femenino

El caso de Alejandra Baigorria reabrió el debate sobre el amor propio y los límites del perdón en una relación de pareja. Mientras algunos seguidores la apoyan por priorizar el diálogo y la reconciliación, la mayoría de comentarios apuntan a la importancia de la dignidad y el respeto propio.

“Esperemos que Said la perdone de todo corazón”, ironizó un usuario, mientras que otros hablaron de “vergüenza ajena” y de las consecuencias de no establecer límites claros. “Todo para no quedarse sola”, “La apoyó desde el yate” o “Seré pobre, pero con dignidad” fueron parte de las frases que circularon en la red, reflejando una mezcla de escepticismo, decepción y hasta burla hacia la empresaria.

Said Palao y Alejandra Baigorria viajan juntos y reavivan rumores de reconciliación. Captura: Magaly Tv La Firme
Said Palao y Alejandra Baigorria viajan juntos y reavivan rumores de reconciliación. Captura: Magaly Tv La Firme

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