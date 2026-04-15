Perú

MTC apuesta por el tercer carril en la Panamericana Sur: obra busca transformar el tránsito hacia Cerro Azul

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones inicia el proceso formal para ampliar la carretera, sumando intercambios viales y puentes peatonales entre el kilómetro 58 y el 132

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Sin cobro de peajes, la Panamericana Sur registra circulación más ágil
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El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) dio a conocer el primer paso hacia la ampliación de la Panamericana Sur con la firma del Acta de Acuerdo para elaborar el estudio de preinversión del tercer carril.

La intervención, que abarcará el tramo comprendido entre los kilómetros 58 y 132, busca mejorar la capacidad vial y transformar la experiencia de miles de usuarios que circulan a diario por esta arteria, especialmente en temporadas de alta demanda como los feriados largos o los fines de semana de verano.

La propuesta incluye la implementación de un tercer carril por sentido, lo que permitiría reducir los tiempos de viaje y descongestionar el flujo vehicular en dirección a Cerro Azul.

Además, se prevé la construcción de intercambios viales y puentes peatonales, elementos que facilitarán la movilidad de conductores y peatones, al tiempo que incrementarán la seguridad vial en una zona que registra altos niveles de tránsito.

La elaboración de la ficha técnica ha sido encargada al concesionario y deberá completarse en un plazo de siete meses. Este estudio permitirá analizar la viabilidad técnica y económica del proyecto, asegurando que la ampliación del corredor vial responda a las necesidades reales del tránsito y las proyecciones de crecimiento de la demanda.

Puente peatonal en la Panamericana Sur - MML
Puente peatonal en la Panamericana Sur - MML

Compromiso también con la Carretera Central

El MTC no solo impulsa la ampliación de la Panamericana Sur, sino que mantiene una estrategia paralela de conservación y mantenimiento en otras rutas clave del país.

A través de Provías Nacional, el ministerio ejecuta trabajos de parchado profundo y conservación en la Carretera Central, especialmente en el trayecto Tarma–Jauja–Huancayo–Desvío Pampas, parte de la ruta nacional PE-3S.

En esta zona, se ha desplegado personal técnico y maquinaria para reparar la infraestructura, utilizando técnicas como la emulsión asfáltica en frío. Esta metodología permite intervenir baches de manera rápida y eficiente, minimizando los cierres de vía y facilitando el tránsito seguro de personas y mercancías.

Además, se realizan acciones de conservación del sistema de drenaje, fundamentales para garantizar la durabilidad de la carretera ante las lluvias y el desgaste cotidiano.

Ambas acciones refuerzan el objetivo institucional de mejorar la infraestructura vial y la conectividad del país, pilares que impactan directamente en el desarrollo económico y social de las regiones.

El tramo de la Panamericana Sur seleccionado para la ampliación concentra un volumen significativo de vehículos ligeros y pesados, y la construcción del tercer carril busca atender esa demanda creciente, optimizando el transporte de pasajeros y carga.

La incorporación de intercambios viales y puentes peatonales facilitará una circulación más ordenada, disminuyendo los riesgos de accidentes y permitiendo a los usuarios desplazarse con mayor fluidez. El proyecto, en esta etapa inicial, se consolidará como referencia para futuras intervenciones en otros corredores estratégicos.

Con la elaboración del perfil de preinversión ya en marcha, el MTC reafirma su compromiso de fortalecer la infraestructura vial y contribuir a una movilidad más eficiente en el Perú. Los próximos meses serán clave para definir el alcance del proyecto y dar paso a la transformación de la Panamericana Sur, uno de los ejes viales más importantes del país.

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