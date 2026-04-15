Mónica Cabrejos pone en jaque la reconciliación de Alejandra Baigorria y Said Palao: “No han hecho terapia”

La psicóloga Mónica Cabrejos analiza en el set de 'Magaly TV La Firme' el comportamiento de Alejandra Baigorria tras la infidelidad de Said Palao. Sostiene que la empresaria se encuentra en una etapa de negación, culpando a otros para no afrontar la realidad de la traición. Video: ATV / Magaly TV La Firme

La reciente reconciliación de Alejandra Baigorria y Said Palao ha generado una ola de críticas y análisis en el ámbito del entretenimiento. Mónica Cabrejos, psicóloga y conductora, fue una de las voces más enfáticas al advertir que la pareja habría retomado su relación sin pasar por un proceso de reflexión o terapia, tras un periodo marcado por la polémica, la exposición mediática y la desconfianza.

La empresaria y el chico reality fueron vistos viajando juntos a España, lo que reavivó el debate sobre las decisiones que se toman tras una crisis sentimental cuando se está bajo el escrutinio público. Durante su participación en el programa ‘Magaly TV: La Firme’, Cabrejos abordó el caso de Baigorria desde una perspectiva psicológica y emocional, señalando que este tipo de reconciliaciones, especialmente tras situaciones de alto impacto mediático, requieren de una pausa para el análisis y el trabajo interno.

“Una cosa como esta nos tiene que hacer caer en cuenta de cuánto puede volver a confiar en él. Dense un tiempo de reflexión juntos porque eso significa que el matrimonio no está del todo bien. En un mes han vuelto y te aseguro que no han hecho una terapia de pareja”, sostuvo la especialista.

Alejandra Baigorria en negación y con presión social

La relación entre Alejandra Baigorria y Said Palao ha transitado por etapas de estabilidad y crisis, siendo la más reciente el conocido “ampay” en Argentina, donde Said fue visto en un yate rodeado de mujeres. Este episodio detonó una fuerte reacción mediática y puso en duda la continuidad de la pareja.

Sin embargo, lejos de una ruptura definitiva, la empresaria optó por perdonar a Palao y viajar juntos a Europa, viaje que coincidió con la entrega de un premio a Baigorria por su labor emprendedora. Para Mónica Cabrejos, la rapidez en la reconciliación no permite un proceso real de sanación ni la reconstrucción de la confianza.

Mónica Cabrejos profundiza en el concepto de traición dentro de las relaciones, utilizando el caso de Alejandra Baigorria y Said Palao como ejemplo para ilustrar cómo los celos y la envidia pueden llevar a malentendidos y acciones perjudiciales. Video: ATV / Magaly TV La Firme

“Estas decisiones pueden tomarse sin una evaluación profunda de lo ocurrido, sobre todo cuando hay una carga emocional alta y la presión de mantener una imagen de estabilidad frente al público”, argumentó la psicóloga.

En su análisis, subrayó que la reacción de Baigorria —quien ha manifestado estar bien y se ha mostrado agradecida con su esposo en dicho evento público— responde a una dinámica donde el entorno parece tener más peso que la reflexión personal.

Cabrejos también apuntó que, en medio de la tormenta mediática, Alejandra Baigorria tiende a atribuir los problemas a factores externos y no a la dinámica interna de la pareja.

“Ella siente que lo que pasó no es culpa de Said ni de los amigos, sino que es culpa de que la quieren destruir porque es famosa, vende y hay gente mala”, explicó, resaltando que este tipo de negación es común cuando alguien está emocionalmente involucrado y le cuesta analizar la situación con objetividad.

Magaly Medina se suma a las críticas: “Premió a Said con un viaje”

La postura de Mónica Cabrejos fue compartida y ampliada por Magaly Medina, quien ironizó sobre la decisión de Baigorria de incluir a Said Palao en el viaje a España.

Mónica Cabrejos advierte que Alejandra Baigorria y Said Palao retomaron su relación sin proceso de terapia tras la polémica. (Instagram Said Palao / Captura de video)

“Alejandra Baigorria viajó a España, premiada por una empresa en la que venden productos de cosmética y tiene una comunidad tipo pirámide. Pero no solo viajó con esa comunidad, sino que también premió a Said por la ‘operación Argentina’. Lo premió con un viaje a Europa”, expresó la conductora, enfatizando que la empresaria habría recompensado a su pareja tras el escándalo.

Medina subrayó que el comportamiento de Baigorria, quien ha evitado exponer detalles de su vida familiar en redes sociales, responde a una estrategia para esquivar críticas, pero la decisión de reincorporar a Said en su vida pública refuerza la percepción de normalidad en la pareja. “Dime tú cómo considerar familia a quien le acabas de hacer un superdaño”, comentó, resaltando la contradicción entre el discurso de perdón y la falta de límites tras una traición.

La conductora también reveló que Baigorria constituyó una nueva empresa, “Agarra tu gringa AB”, en la que Said Palao figura como gerente general y socio, decisión que fue vista como un intento de consolidar la relación en el plano profesional y empresarial, pese a las dudas sobre la solidez del vínculo emocional.

El amor y el perdón: ¿condicional o incondicional?

En su análisis, Mónica Cabrejos enfatizó que el amor no lo puede todo y que el perdón, para ser genuino, debe ir acompañado de un proceso de reflexión y terapia.

Magaly Medina y la psicóloga Mónica Cabrejos analizan el comportamiento de Alejandra Baigorria, quien en un estado de negación, defiende a Said Palao tras su infidelidad y viaja con él a España, buscando culpables en otros lados. ATV/ Magaly TV La Firme.

“El amor es condicional y es mentira que sea incondicional. De acuerdo a cuánto tú me des, te doy yo, porque si no, una de las partes se queda sin nada, una de las partes queda herida, una de las partes queda engañada, una de las partes queda desconfiada”, sentenció.

Magaly por su parte advirtió que, al perdonar rápidamente y sin una pausa, Baigorria envía el mensaje equivocado: “Lo único que hace Alejandra ahorita con este premio que le da, es decirle: vuélvelo a hacer porque yo te lo voy a volver a perdonar”. A juicio de Cabrejos, la empresaria debería haber optado por una tregua, un tiempo separados y un proceso terapéutico que permitiera sanar las heridas y reconstruir la confianza antes de retomar la convivencia y los proyectos en común.