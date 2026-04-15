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Dolor durante la menstruación o relaciones sexuales puede afectar la calidad de vida laboral, académica y social

La atención oportuna y los controles periódicos son clave para detectar a tiempo posibles patologías y evitar su progresión

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Dolor durante la menstruación o relaciones sexuales podría ser señal de enfermedades ginecológicas como la endometriosis. (Foto: Difusión)
Dolor durante la menstruación o relaciones sexuales podría ser señal de enfermedades ginecológicas como la endometriosis. (Foto: Difusión)

El dolor ginecológico intenso durante la menstruación o las relaciones sexuales puede ser una señal de alerta de enfermedades que requieren evaluación médica oportuna. Aunque estas molestias suelen ser normalizadas por muchas mujeres, especialistas advierten que cuando el dolor es persistente, incapacitante o recurrente, podría estar asociado a patologías que van más allá del ciclo menstrual habitual.

“El dolor menstrual incapacitante, el dolor durante las relaciones sexuales o los cuadros que se repiten en el tiempo no deben normalizarse”, advirtió el ginecólogo de la Clínica Anglo Americana, el Dr. Daniel Lindo. Según explicó, estos síntomas pueden estar vinculados a enfermedades como la endometriosis u otras condiciones que, sin un diagnóstico oportuno, pueden progresar y afectar la calidad de vida e incluso la fertilidad.

Mujer de unos 38 años sentada en el borde de su cama con ropa gris, sujetándose el abdomen con ambas manos, mostrando un gesto de dolor.
Una mujer de unos 38 años sentada al borde de su cama se agarra el abdomen con un gesto de dolor moderado pero constante, posiblemente relacionado con su ciclo menstrual, en un contexto de concienciación sobre la endometriosis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Enfermedades al dolor ginecológico

Entre las principales enfermedades vinculadas al dolor ginecológico se encuentra la endometriosis, una condición en la que el tejido similar al que recubre el útero crece fuera de este, provocando inflamación, dolor pélvico persistente e incluso complicaciones en la fertilidad. Esta enfermedad puede avanzar progresivamente si no se diagnostica a tiempo.

También pueden estar detrás de estos síntomas los miomas uterinos, las infecciones pélvicas o algunas complicaciones en etapas tempranas del embarazo. Estas condiciones no solo generan dolor, sino que, en algunos casos, pueden comprometer órganos cercanos como la vejiga o el intestino si no reciben tratamiento oportuno.

Una mujer con dolores menstruales (AdobeStock)
Una mujer con dolores menstruales (AdobeStock)

Alertas que no deben ignorarse

Los especialistas advierten que existen síntomas que deben motivar una consulta médica inmediata. Entre ellos se encuentran el uso frecuente de analgésicos para controlar el dolor, la persistencia de molestias durante varios ciclos menstruales y la aparición de dolor agudo y repentino.

Otros signos de alarma incluyen:

  • Sangrado menstrual abundante o fuera de lo habitual
  • Fiebre o escalofríos asociados al dolor
  • Náuseas o vómitos intensos
  • Flujo vaginal con mal olor persistente

Estos síntomas podrían estar relacionados con infecciones severas o patologías más complejas, por lo que requieren una evaluación especializada para descartar complicaciones mayores.

Una mujer padece dolor menstrual. (Canva)
Una mujer padece dolor menstrual. (Canva)

Afecta la calidad de vida

El dolor ginecológico no solo afecta la salud física, sino también la calidad de vida en general. Muchas mujeres pueden ver limitadas sus actividades laborales, académicas y sociales debido a la intensidad del dolor, lo que impacta directamente en su bienestar diario.

Además, este tipo de malestar puede generar consecuencias emocionales, como ansiedad, estrés o síntomas depresivos. La afectación en la vida íntima y en las relaciones personales también es un aspecto relevante que suele acompañar a estas condiciones cuando no son tratadas adecuadamente.

20/08/2025 Endometriosis. SALUD QUIRÓNSALUD
20/08/2025 Endometriosis. SALUD QUIRÓNSALUD

Importancia del diagnóstico

El diagnóstico temprano es fundamental para evitar la progresión de enfermedades ginecológicas. Ante la presencia de síntomas persistentes, los especialistas recomiendan acudir a una evaluación ginecológica, que puede incluir ecografías, análisis clínicos y otros estudios especializados.

En la actualidad, existen opciones de tratamiento menos invasivas, como la cirugía laparoscópica o técnicas asistidas por tecnología robótica, que permiten una mayor precisión en los procedimientos y una recuperación más rápida. Estos avances han mejorado significativamente el abordaje de enfermedades complejas como la endometriosis.

Prevención y autocuidado

Los especialistas destacan la importancia del autocuidado y la atención a los cambios del propio cuerpo. Identificar variaciones en el ciclo menstrual, en la intensidad del dolor o en otros síntomas asociados puede facilitar un diagnóstico oportuno y evitar complicaciones futuras.

En este contexto, escuchar las señales del cuerpo y no normalizar el dolor ginecológico es fundamental para proteger la salud. Acudir a controles médicos periódicos y consultar ante cualquier síntoma inusual puede marcar la diferencia en la detección temprana de enfermedades y en la calidad de vida a largo plazo.

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