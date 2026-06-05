Elecciones del domingo 7 de junio: ¿Qué sanciones enfrentan quienes no van a votar o no cumplen como miembros de mesa?

Una mano sostiene una multa electoral mientras billetes peruanos y una tarjeta de débito se ven sobre una mesa, con una urna de la ONPE desenfocada al fondo, simbolizando las consecuencias de no votar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El próximo proceso electoral en Perú introduce un esquema de sanciones que busca garantizar la participación ciudadana y el cumplimiento de los deberes cívicos. Según la legislación vigente, quienes omiten el sufragio o incumplen funciones como miembros de mesa enfrentan diferentes tipos de multas, las cuales varían de acuerdo con la clasificación socioeconómica de cada distrito. Estas disposiciones, según reportó ONPE, buscan fortalecer la transparencia y la responsabilidad en la jornada electoral, además de desalentar la abstención y el ausentismo en las mesas de votación.

Las autoridades electorales detallaron que las sanciones económicas se aplican de manera diferenciada, tomando en cuenta la condición de pobreza del distrito donde reside el ciudadano. De acuerdo con la información oficial, se ha establecido un sistema progresivo para definir los montos de las multas.

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Una mano anónima deposita un voto en una urna blanca de la ONPE, simbolizando la participación ciudadana en un proceso electoral democrático. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Multas por no votar según clasificación socioeconómica

El monto de la multa por no acudir a votar varía y refleja la situación económica de cada distrito. Para los ciudadanos que residen en zonas catalogadas como pobreza extrema, la sanción asciende a S/ 27,50. En el caso de quienes viven en distritos identificados como pobreza no extrema, la multa es de S/ 55,00. Por último, en los distritos considerados no pobres, el monto alcanza los S/ 110,00.

Este esquema escalonado, según precisó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), tiene el propósito de hacer más equitativa la aplicación de las multas. La entidad subrayó que el objetivo es evitar una carga desproporcionada sobre los sectores más vulnerables, promoviendo al mismo tiempo la participación masiva en los comicios.

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Centro de votación en Perú muestra filas de votantes esperando, urna de ONPE en primer plano y banners del JNE, bajo la atenta vigilancia de un agente de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sanción adicional para miembros de mesa

Los ciudadanos sorteados como miembros de mesa tienen la obligación de cumplir con sus funciones durante toda la jornada electoral. Aquellos que no se presenten o abandonen su puesto recibirán una multa adicional de S/ 275. Esta penalización se suma, en caso corresponda, a la multa por omisión al voto, incrementando así el costo del incumplimiento.

La función de los miembros de mesa resulta esencial para el correcto desarrollo del proceso electoral y que la ausencia de estos puede afectar la apertura y el cierre de las mesas, así como la transparencia en el conteo de votos. La normativa busca reducir la cantidad de vacantes y asegurar la presencia de los responsables designados.

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Ilustración que muestra un DNI peruano vencido con fecha 12-08-2021 frente a una urna de la ONPE, con siluetas de votantes al fondo, representando la tensión electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Medios habilitados para el pago de multas

El pago de las sanciones económicas puede realizarse por diversas vías. Los ciudadanos tienen la opción de acudir presencialmente al Banco de la Nación, utilizar la plataforma digital pagalo.pe o ingresar al portal del Jurado Nacional de Elecciones. Esta última herramienta, administrada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), permite consultar el estado de las deudas y efectuar el abono desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

Representantes del JNE indicaron que la digitalización del proceso de pago busca agilizar los trámites y evitar aglomeraciones en las agencias bancarias. Además, el sistema en línea ofrece información personalizada sobre las sanciones vigentes y los procedimientos para subsanar la infracción.

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Una ilustración editorial en acuarela representa el proceso electoral en Perú, con el mapa del país, una urna de la ONPE y la figura presidencial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Prohibiciones y restricciones durante la jornada electoral

La normativa electoral en Perú establece una serie de restricciones y prohibiciones que rigen antes y durante el día de los comicios. Entre las medidas más relevantes se encuentra la ley seca, que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas desde el sábado 6 a las 8:00 a.m. hasta el lunes 8 a las 8:00 a.m. Esta disposición busca evitar incidentes y garantizar el orden público, según informaron las autoridades oficiales.

Otra restricción clave es la prohibición de la propaganda política y los actos de proselitismo. Desde 48 horas antes del inicio de la votación y hasta el cierre de las mesas, ninguna organización o candidato puede realizar actividades destinadas a captar votos. El Jurado Nacional de Elecciones advirtió que el incumplimiento de estas normas puede derivar en sanciones administrativas y afectar la validez de la campaña de los infractores.

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Un centro de votación en Perú durante la segunda vuelta electoral de 2024 es custodiado por fuerzas de seguridad, fiscalizadores de la ONPE y monitoreado por un comité internacional de expertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sanciones y vigilancia durante el proceso

Las medidas de control y sanción buscan preservar la integridad del proceso electoral y asegurar que todos los actores, tanto autoridades como ciudadanos, respeten la normativa. El Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales han desplegado campañas de información para recordar las obligaciones y consecuencias de no acatar las reglas.

La participación activa de la ciudadanía y la correcta actuación de los miembros de mesa son fundamentales para el éxito de la jornada electoral. Las autoridades reiteraron que el cumplimiento de las normas no solo permite ejercer derechos políticos, sino que también fortalece la institucionalidad democrática y la confianza en los resultados electorales.

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