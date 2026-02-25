Perú Deportes

Resultados de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 HOY: Universitario se enfrenta a Géminis por el liderato, y Circolo choca con Atenea por fecha 6

Estos dos partidos podrían alterar la tabla de posiciones de la segunda fase durante este miércoles 25 de febrero

Resultados de la Liga Peruana
Resultados de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 HOY: Universitario se enfrenta a Géminis por el liderato, y Circolo choca con Atenea por fecha 6.

Hoy, miércoles 25 de febrero, se renaudurá la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 luego del parón por el Sudamericano de Clubes. Durante este día, se jugarán los dos partidos pendientes por la fecha 6 de la segunda fase del campeonato nacional. En esta nota, entérate los resultados de ambos.

Resultados de los partidos pendientes de la fecha 6

- Universitario de Deportes vs Deportivo Géminis (18:00 horas de Perú / Polideportivo Lucha Fuentes / señal abierta, web y app de Latina TV)

- Atlético Atenea vs Circolo Sportivo Italiano (20:00 horas de Perú / Polideportivo Lucha Fuentes / web y app de Latina TV)

Programación de los partidos pendientes
Programación de los partidos pendientes de la fecha 6 de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

Universitario vs Géminis: partido por la punta

Universitario perdió el primer puesto luego de que Alianza Lima y Universidad San Martín disputaran partidos adelantados por su participación en el Sudamericano de Clubes de Vóley. Ambas escuadras sumaron victorias y pasaron a ocupar el primer y segundo lugar de la tabla, respectivamente.

Con 17 victorias y 44 puntos, la ‘U’ tiene la posibilidad de recuperar el liderato si vence a Géminis. El equipo llega con buen ánimo tras su triunfo 3-0 sobre Circolo Sportivo Italiano en la última fecha antes de la pausa por la competencia internacional.

El técnico Paco Hervás cuenta con toda la plantilla disponible para este compromiso. Cat Flood, principal arma ofensiva, será fundamental en la búsqueda de los tres puntos, mientras que la capitana y líbero Mirian Patiño asumirá el liderazgo de la defensa en el Polideportivo Lucha Fuentes.

Géminis, por su parte, viene de perder 3-1 frente a Alianza Lima en su anterior encuentro. El conjunto dirigido por Natalia Málaga mostró pasajes de buen juego, especialmente en el primer set, pero no logró sostener el ritmo y terminó cediendo ante las actuales bicampeonas del voleibol nacional.

A pesar de la reciente derrota, el equipo de Comas sigue siendo un rival a considerar para Universitario. Cuenta con un trío dominicano destacado: la central Florangel Terrero, la opuesta Katielle Alonzo y la atacante Vielka Peralta.

Universitario se impuso con autoridad ante Circolo con un marcador final de 3-0. No te pierdas las jugadas clave y la celebración del equipo crema en esta jornada de la LPV | Latina TV.

Circolo vs Atenea: choque de juego rápido

Atlético tenea es el favorito para conseguir la victoria en este partido. A pesar de que el cuadro comandado por Lorena Góngora viene de caer 3-1 ante Universidad San Martín, ha mostrado un gran nivel en lo que va de la temporada y se ubica en el quinto puesto, siendo superado solo por los cuatro clubes principales del país.

Sin embargo, Circolo Sportivo Italiano siempre será un contrincante para guardar cuidado. Si bien tropezó ante la ‘U’ en su última presentación, el sexteto de Marcos Blanco venía presentando mejoras en cuanto al arranque del certamen doméstico.

Circolo buscará una victoria ante
Circolo buscará una victoria ante Atenea para quedar mejor posicionado de cara a la tercera etapa.

Dónde ver los partidos de la Liga Peruana de Vóley

Latina posee los derechos de transmisión de la Liga Peruana de Vóley 2025/26, pero debido a su programación, solo el encuentro entre Universitario y Géminis será televisado. El partido entre Circolo y Atenea estará disponible únicamente a través de la aplicación y la página web, opciones que también permitirán ver el primer partido.

Por su parte, Infobae Perú ofrecerá cobertura en tiempo real, con actualizaciones minuto a minuto de los partidos y la tabla de posiciones al instante. Así, los seguidores podrán consultar resultados, el desempeño de los equipos y los cambios en la clasificación de manera inmediata.

