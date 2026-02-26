Manisha Kalyan, flamante incorporación de Alianza Lima Femenino, recibió el llamado de la India para disputar la Copa Asiática 2026

La presencia de Manisha Kalyan con la India se encontraba en suspenso, pero hubo un punto de acuerdo con Alianza Lima para ejercer su cesión. - Crédito: Difusión

Al momento que Alianza Lima ejerció la contratación de Manisha Kalyan, acaso el fichaje internacional más resonante no solo de la institución también del medio local de los últimos años, supo que sumaba jerarquía a su plantel y por esa misma característica siempre estaría bajo la evaluación constante de la selección india.

Ahora, frente a una evaluación de enorme rigor como la participación de la Copa Asiática Femenina 2026, ‘las tigresas azules’ no se han quedado de brazos cruzados e inmediatamente solicitaron al club de La Victoria la cesión de la atacante a través de una convocatoria confirmada en un anuncio de la Federación de Fútbol de la India.

Manisha Kalyan representará a las 'blanquiazules' en el certamen más importante de selecciones asiáticas. - Crédito: Alianza Lima

Aunque hubo cierto silencio en Alianza Lima con respecto a ese asunto, finalmente se llegó a un acuerdo para que la futbolista más icónica de la India atienda al llamado de su equipo: “Nuestra futbolista, Manisha Kalyan, ha sido convocada por su selección para disputar la AFC Women’s Asian Cup 2026 a realizarse en Australia el 1 de marzo. ¡Exitos, Manisha!”.

Una vez conocida la noticia, varios simpatizantes de la institución ‘íntima’ expresaron sus mejores deseos para su destacada delantera, que se presenta como el rostro ilustre para el equipo indio que por derecho propio se ganó su boleto al torneo de élite asiático.

Todo lo mejor de la atacante en PAOK FC de Grecia y la Selección de India. (Video: Wigmen Sports)

Dura misión

La selección india participará por segunda vez en su historia en la Copa Asiática Femenina AFC, aunque ahora será la primera edición en la que dirá presente por un factor de meritocracia, dado que en la competición anterior accedió por materia organizativa.

Con el afán de realizar un papel sobresaliente, la Federación de Fútbol de la India ha retenido a ocho jugadoras de cartel que participaron en la pasada Copa: Sweety Devi Ngangbam, Shilky Devi Hemam, Sanju, Anju Tamang, Pyari Xaxa, Grace Dangmei, Sowmiya Narayanasamy y Manisha.

La entrenador Amelia Valverde dando indicaciones al equipo nacional. - Crédito: The Hindu

No es ningún secreto que con Kalyan, quien acaba de ser la última de la delegación en llegar a la ciudad de Perth, las ‘tigresas azules’ ganan una futbolista dinámica, intuitiva y rápida en pleno estado de forma por su reciente actividad goleadora con Alianza Lima.

El camino de la India, la primera selección de las 11 clasificadas en aterrizar en Oceanía, empezará en el Grupo C midiéndose contra Vietnam para luego enfrentar a Japón y cerrar su participación en la serie frente a China Taipéi. Está más que claro que la misión será avanzar lo más lejos posible al tiempo que el equipo se enriquezca.

La futbolista más valiosa de la India demostrando sus credenciales en un contragolpe. | VIDEO: YouTube

Manisha histórica

Manisha Kalyan, con 24 años, ha marcado un hito al convertirse en la primera futbolista india que firma contrato con un club de Sudamérica. Su incorporación a un equipo en Perú le permitirá disputar por primera vez la Copa Libertadores Femenina, consolidando un hecho sin precedentes en el fútbol asiático y sudamericano.

En su presentación, Kalyan expresó: “Estoy muy contenta de estar aquí. He seguido al equipo y me encanta su estilo de juego. Estoy muy ilusionada con este nuevo reto. Mi objetivo es dar siempre el 100%, ganar todos los partidos y ayudar al equipo a conseguir sus objetivos”.

Manisha Kalyan firmó por todo el 2026 con Alianza Lima Femenino - Crédito: Club Alianza Lima.

La futbolista india llega procedente del PAOK FC, donde se distinguió por su participación en la UEFA Women’s Champions League. En ese certamen, Manisha Kalyan se convirtió en la primera jugadora india en disputar la competencia, dejando una huella significativa en el fútbol europeo.

La trayectoria de Kalyan destaca por su singularidad. No transitó por escuelas formativas de fútbol ni academias de élite, sino que su formación deportiva inició en el atletismo y el baloncesto. Estas disciplinas le proporcionaron velocidad y fuerza, cualidades fundamentales que luego trasladó al fútbol, disciplina que actualmente representa su mayor pasión.