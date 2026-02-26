Perú Deportes

Manisha Kalyan, flamante incorporación de Alianza Lima Femenino, recibió el llamado de la India para disputar la Copa Asiática 2026

La dinámica atacante ‘íntima’ se desplazó hacia la ciudad de Perth, en Australia, para sumarse al campamento de las ‘tigresas azules’, clasificadas por mérito propio al campeonato de la región

Guardar
La presencia de Manisha Kalyan
La presencia de Manisha Kalyan con la India se encontraba en suspenso, pero hubo un punto de acuerdo con Alianza Lima para ejercer su cesión. - Crédito: Difusión

Al momento que Alianza Lima ejerció la contratación de Manisha Kalyan, acaso el fichaje internacional más resonante no solo de la institución también del medio local de los últimos años, supo que sumaba jerarquía a su plantel y por esa misma característica siempre estaría bajo la evaluación constante de la selección india.

Ahora, frente a una evaluación de enorme rigor como la participación de la Copa Asiática Femenina 2026, ‘las tigresas azules’ no se han quedado de brazos cruzados e inmediatamente solicitaron al club de La Victoria la cesión de la atacante a través de una convocatoria confirmada en un anuncio de la Federación de Fútbol de la India.

Manisha Kalyan representará a las
Manisha Kalyan representará a las 'blanquiazules' en el certamen más importante de selecciones asiáticas. - Crédito: Alianza Lima
Aunque hubo cierto silencio en Alianza Lima con respecto a ese asunto, finalmente se llegó a un acuerdo para que la futbolista más icónica de la India atienda al llamado de su equipo: “Nuestra futbolista, Manisha Kalyan, ha sido convocada por su selección para disputar la AFC Women’s Asian Cup 2026 a realizarse en Australia el 1 de marzo. ¡Exitos, Manisha!”.

Una vez conocida la noticia, varios simpatizantes de la institución ‘íntima’ expresaron sus mejores deseos para su destacada delantera, que se presenta como el rostro ilustre para el equipo indio que por derecho propio se ganó su boleto al torneo de élite asiático.

Todo lo mejor de la atacante en PAOK FC de Grecia y la Selección de India. (Video: Wigmen Sports)

Dura misión

La selección india participará por segunda vez en su historia en la Copa Asiática Femenina AFC, aunque ahora será la primera edición en la que dirá presente por un factor de meritocracia, dado que en la competición anterior accedió por materia organizativa.

Con el afán de realizar un papel sobresaliente, la Federación de Fútbol de la India ha retenido a ocho jugadoras de cartel que participaron en la pasada Copa: Sweety Devi Ngangbam, Shilky Devi Hemam, Sanju, Anju Tamang, Pyari Xaxa, Grace Dangmei, Sowmiya Narayanasamy y Manisha.

La entrenador Amelia Valverde dando
La entrenador Amelia Valverde dando indicaciones al equipo nacional. - Crédito: The Hindu
No es ningún secreto que con Kalyan, quien acaba de ser la última de la delegación en llegar a la ciudad de Perth, las ‘tigresas azules’ ganan una futbolista dinámica, intuitiva y rápida en pleno estado de forma por su reciente actividad goleadora con Alianza Lima.

El camino de la India, la primera selección de las 11 clasificadas en aterrizar en Oceanía, empezará en el Grupo C midiéndose contra Vietnam para luego enfrentar a Japón y cerrar su participación en la serie frente a China Taipéi. Está más que claro que la misión será avanzar lo más lejos posible al tiempo que el equipo se enriquezca.

La futbolista más valiosa de la India demostrando sus credenciales en un contragolpe. | VIDEO: YouTube

Manisha histórica

Manisha Kalyan, con 24 años, ha marcado un hito al convertirse en la primera futbolista india que firma contrato con un club de Sudamérica. Su incorporación a un equipo en Perú le permitirá disputar por primera vez la Copa Libertadores Femenina, consolidando un hecho sin precedentes en el fútbol asiático y sudamericano.

En su presentación, Kalyan expresó: “Estoy muy contenta de estar aquí. He seguido al equipo y me encanta su estilo de juego. Estoy muy ilusionada con este nuevo reto. Mi objetivo es dar siempre el 100%, ganar todos los partidos y ayudar al equipo a conseguir sus objetivos”.

Manisha Kalyan firmó por todo
Manisha Kalyan firmó por todo el 2026 con Alianza Lima Femenino - Crédito: Club Alianza Lima.
La futbolista india llega procedente del PAOK FC, donde se distinguió por su participación en la UEFA Women’s Champions League. En ese certamen, Manisha Kalyan se convirtió en la primera jugadora india en disputar la competencia, dejando una huella significativa en el fútbol europeo.

La trayectoria de Kalyan destaca por su singularidad. No transitó por escuelas formativas de fútbol ni academias de élite, sino que su formación deportiva inició en el atletismo y el baloncesto. Estas disciplinas le proporcionaron velocidad y fuerza, cualidades fundamentales que luego trasladó al fútbol, disciplina que actualmente representa su mayor pasión.

Temas Relacionados

Manisha KalyanAlianza LimaFútbol Femenino FPFperu-deportes

Más Noticias

Paolo Guerrero queda fuera del Alianza Lima vs UTC por Liga 1 2026 debido a una particular decisión de Pablo Guede

El entrenador del equipo ‘victoriano’ ha optado por darle descanso al ‘Depredador’ para el enfrentamiento que definirá la cima del Torneo Apertura 2026. Su lugar, aparentemente, será ocupado por Luis Ramos

Paolo Guerrero queda fuera del

Erick Noriega brilló con Gremio al concretar su primer gol en el Brasileirao frente a Atlético Mineiro

El ‘samurái’ se ha constituido como el futbolista destacado de los suyos al encarrilar el triunfo contra el ‘galo’, por la cuarta fecha del campeonato local. La organización, además, lo distinguió con el premio MVP de la noche

Erick Noriega brilló con Gremio

Nolberto Solano minimizó ‘hat-trick’ de Hernán Barcos y criticó el fútbol peruano: “Esos defensas parecían los que juegan en mi pichanga”

El ‘Maestrito’ mostró su rechazo por el aumento de cupos de extranjeros y la falta de oportunidades para los futbolistas peruanos en la Liga 1 2026

Nolberto Solano minimizó ‘hat-trick’ de

Pablo Guede soltó inesperado comentario por cuestionado presente de Alianza Lima tras millonaria inversión: “Manchester City no campeona siempre”

El entrenador del cuadro ‘blanquiazul’ se refirió a la comparación que se hizo por el presupuesto con 2 de Mayo tras la eliminación en Copa Libertadores

Pablo Guede soltó inesperado comentario

Sorteo de octavos de la Champions League 2025/2026: hora y dónde ver en Perú la conformación de los choques del torneo UEFA

16 clubes siguen con vida en la máxima competencia de Europa y conocerán a su siguiente rival. Conoce todos los detalles de la ceremonia

Sorteo de octavos de la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Caso Baguazo: histórico fallo condena

Caso Baguazo: histórico fallo condena a altos mandos PNP por homicidio

Alcalde de Junín al borde de la muerte tras ataque armado cuando iba a municipalidad: es evacuado de emergencia a Lima

Disputas en el CAL: Sucesor de Willy Ramírez en el JNE será proclamado luego de que acabe su mandato

Carlos Álvarez sigue en carrera: JEE archiva proceso de exclusión tras confirmar que fue absuelto

Rafael López Aliaga cae a 10% en la intención de voto tras la elección de José Balcázar, y Keiko Fujimori sube en encuesta

ENTRETENIMIENTO

Cristorata sorprende al público con

Cristorata sorprende al público con un emotivo dueto junto a Lucía de la Cruz en vivo

Pablo Heredia recuerda su relación con Milett Figueroa y cuestiona: “¿Por qué dice que Tinelli fue su primer argentino?”

Flavia Laos firma contrato con sello de la disquera asociada a BTS y prepara primer EP internacional: “está sucediendo”

Darinka Ramírez responde con firmeza a las críticas y a quienes señalan que su pareja es “mantenido” por Jefferson Farfán

Pancho de Piérola se disculpa tras comentarios sobre la cobertura del caso Lizeth Marzano: “no tuve la sensibilidad correcta”

DEPORTES

Paolo Guerrero queda fuera del

Paolo Guerrero queda fuera del Alianza Lima vs UTC por Liga 1 2026 debido a una particular decisión de Pablo Guede

Erick Noriega brilló con Gremio al concretar su primer gol en el Brasileirao frente a Atlético Mineiro

Nolberto Solano minimizó ‘hat-trick’ de Hernán Barcos y criticó el fútbol peruano: “Esos defensas parecían los que juegan en mi pichanga”

Pablo Guede soltó inesperado comentario por cuestionado presente de Alianza Lima tras millonaria inversión: “Manchester City no campeona siempre”

Sorteo de octavos de la Champions League 2025/2026: hora y dónde ver en Perú la conformación de los choques del torneo UEFA