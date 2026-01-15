Alianza Lima sorprende y ficha a delantera india que hizo historia en la Champions League Femenino: “He seguido al equipo”

Todo lo mejor de la atacante en PAOK FC de Grecia y la Selección de India. (Video: Wigmen Sports)

Alianza Lima Femenino anunció la incorporación de Manisha Kalyan, atacante india reconocida por su proyección internacional y su impacto en la Champions League Femenino. Con este fichaje, el club apuesta por potenciar su ofensiva con una jugadora que ha hecho historia y que llega procedente del PAOK FC de Grecia, donde compitió en la élite del fútbol europeo.

A sus veinticuatro años, Kalyan ha forjado una trayectoria que abarca las ligas de India, Chipre y Grecia, consolidándose como una de las figuras emergentes del fútbol asiático. Su desempeño ha sido premiado por la All India Football Federation con distinciones como Futbolista Emergente del Año en la temporada 2020-21 y Jugadora del Año en 2022-23. Además, inscribió su nombre en la historia al ser la primera futbolista india en participar en la UEFA Women’s Champions League, un logro que subraya su capacidad y ambición en el plano internacional.

Tras hacerse oficial su llegada a Perú, Manisha Kalyan compartió sus primeras sensaciones como integrante del plantel blanquiazul: “Me siento muy feliz de estar aquí. He seguido al equipo y me encanta su estilo de juego. Estoy muy emocionada por este nuevo reto. Mi enfoque está en dar siempre el 100%, ganar cada partido y contribuir a que el equipo logre sus objetivos”, afirmó la jugadora.

La gráfica que soltó Alianza Lima Femenino antes de anunciar a Manisha Kalyan - Crédito: Club Alianza Lima.

Respecto a su propuesta futbolística, Kalyan explicó: “Me gusta mucho encarar, mantener la posesión del balón y generar juego para mis compañeras. Disfruto dar asistencias y también aportar con goles cuando se presenta la oportunidad”. Estas cualidades han caracterizado su paso por los clubes en los que ha militado y por la selección nacional de India.

Sisy Quiroz se rindió ante la llegada de Manisha Kalyan

Para el proyecto deportivo de Alianza Lima, la llegada de Manisha representa un avance clave. Así lo destacó Sisy Quiroz, jefa de divisiones femeninas, quien valoró el impacto de la nueva incorporación: “La llegada de Manisha Kalyan representa un paso importante para nuestro proyecto. Es una jugadora internacional, con experiencia en el fútbol europeo, que viene de competir en el PAOK FC de la Primera División de Grecia, un entorno de alta exigencia que ha fortalecido su crecimiento deportivo”.

Manisha Kalyan fichó por Alianza Lima por todo el 2026 - Crédito: Club Alianza Lima.

Quiroz agregó que la futbolista india se distingue por su versatilidad ofensiva, velocidad y creatividad, atributos que la convierten en una pieza valiosa para el esquema del equipo: “Manisha es una futbolista ofensiva muy versátil, con gran velocidad, creatividad y capacidad de desequilibrio en el uno contra uno, además de criterio para finalizar y generar juego para el equipo. Su recorrido internacional y su rol protagónico en la selección nacional de la India reflejan su jerarquía y mentalidad competitiva, cualidades que estamos seguros aportarán un valor diferencial al plantel”.

Con este fichaje, Alianza Lima reafirma su apuesta por la internacionalización y por una plantilla capaz de competir en los más altos estándares, sumando a una jugadora que ya ha dejado huella en el fútbol mundial y que ahora buscará consolidarse en el torneo peruano. Su llegada genera expectativa no solo por su historial, sino por el potencial de impacto en el rendimiento colectivo. La afición blanquiazul espera ver a Manisha Kalyan desplegar su talento y liderazgo en la próxima temporada.