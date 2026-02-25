Sporting Cristal comparte “su más enérgico rechazo” a los actos vandálicos que atentaron contra la vida de sus hinchas en el Callao

Sporting Cristal rechaza categóricamente los ataques acontecidos a su afición en el Callao. - Crédito: CONMEBOL

El acceso de Sporting Cristal a la Fase 3 de la CONMEBOL Libertadores, luego de dejar en el camino al Sportivo 2 de Mayo en una dramática ronda de penales (5-4), se ha visto empañado por un condenable ataque de delincuentes, en el Callao, en contra de un bus que transportaba a simpatizantes ‘celestes’.

En medio de ese clima de extrema violencia, un par de seguidores del club ‘rimense’ resultaron con serios daños físicos producto de una bombarda y golpes. Uno de ellos, de hecho, preso del miedo se arrojó del vehículo en marcha y se estrelló con la pista.

A raíz de esa execrable agresión, Sporting Cristal emitió un comunicado rechazando “los hechos de violencia” acontecidos en los exteriores del estadio Miguel Grau, al que el equipo ‘bajopontino’ acudió tan solo para cumplir por la revancha de la fase preliminar de la Copa Libertadores 2026.

En ese mismo sentido, la institución del Rímac ha solicitado “el esclarecimiento pleno de los hechos” al igual que la “identificación de los responsables” con la finalidad de que los cobardes ataques no queden impunes y así pueda reforzarse un clima de armonía dentro del escenario internacional como en el local.

Tras el 0-0 en los 90 minutos, el partido se definió en los penales, donde los 'celestes' derrotaron 5-4 - Crédito: ESPN.

Comunicado

“El Club Sporting Cristal manifiesta su más enérgico rechazo a los hechos de violencia ocurridos el día de ayer en las inmediaciones del Estadio Miguel Grau del Callao.

Desde la etapa previa al encuentro, el club implementó medidas extraordinarias de organización y seguridad, intensificando esfuerzos y coordinando acciones con la Policía Nacional del Perú, tanto en el Callao como en Lima, con el objetivo de resguardar a los asistentes. El club agradece los esfuerzos realizados por la autoridad policial durante la jornada.

El club lamenta que, pese a estas acciones, se hayan registrado agresiones en los alrededores del recinto que afectaron a hinchas que acudieron únicamente a alentar al equipo. Sporting Cristal expresa su solidaridad con todas las personas afectadas por estos hechos.

La institución solicitará a las autoridades el esclarecimiento pleno de los hechos y la identificación de los responsables, para que se apliquen las medidas legales correspondientes. Además, reafirma su compromiso con un fútbol seguro y respetuoso, e insta a todos los actores del deporte a trabajar en conjunto para erradicar la violencia".

Delincuentes atacaron el bus de los fanáticos 'celestes' con bombardas y piedras. (Roger García)