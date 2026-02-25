Perú Deportes

Sporting Cristal comparte “su más enérgico rechazo” a los actos vandálicos que atentaron contra la vida de sus hinchas en el Callao

El club ‘rimense’ difundió un comunicado en sus redes sociales donde expresó su profundo malestar por las agresiones injustificadas a sus simpatizantes en las inmediaciones del estadio Miguel Grau, tras la revancha frente a 2 de Mayo por Copa Libertadores 2026

Guardar
Sporting Cristal rechaza categóricamente los
Sporting Cristal rechaza categóricamente los ataques acontecidos a su afición en el Callao. - Crédito: CONMEBOL

El acceso de Sporting Cristal a la Fase 3 de la CONMEBOL Libertadores, luego de dejar en el camino al Sportivo 2 de Mayo en una dramática ronda de penales (5-4), se ha visto empañado por un condenable ataque de delincuentes, en el Callao, en contra de un bus que transportaba a simpatizantes ‘celestes’.

En medio de ese clima de extrema violencia, un par de seguidores del club ‘rimense’ resultaron con serios daños físicos producto de una bombarda y golpes. Uno de ellos, de hecho, preso del miedo se arrojó del vehículo en marcha y se estrelló con la pista.

A raíz de esa execrable agresión, Sporting Cristal emitió un comunicado rechazando “los hechos de violencia” acontecidos en los exteriores del estadio Miguel Grau, al que el equipo ‘bajopontino’ acudió tan solo para cumplir por la revancha de la fase preliminar de la Copa Libertadores 2026.

En ese mismo sentido, la institución del Rímac ha solicitado “el esclarecimiento pleno de los hechos” al igual que la “identificación de los responsables” con la finalidad de que los cobardes ataques no queden impunes y así pueda reforzarse un clima de armonía dentro del escenario internacional como en el local.

Tras el 0-0 en los 90 minutos, el partido se definió en los penales, donde los 'celestes' derrotaron 5-4 - Crédito: ESPN.

Comunicado

“El Club Sporting Cristal manifiesta su más enérgico rechazo a los hechos de violencia ocurridos el día de ayer en las inmediaciones del Estadio Miguel Grau del Callao.

Desde la etapa previa al encuentro, el club implementó medidas extraordinarias de organización y seguridad, intensificando esfuerzos y coordinando acciones con la Policía Nacional del Perú, tanto en el Callao como en Lima, con el objetivo de resguardar a los asistentes. El club agradece los esfuerzos realizados por la autoridad policial durante la jornada.

El club lamenta que, pese a estas acciones, se hayan registrado agresiones en los alrededores del recinto que afectaron a hinchas que acudieron únicamente a alentar al equipo. Sporting Cristal expresa su solidaridad con todas las personas afectadas por estos hechos.

La institución solicitará a las autoridades el esclarecimiento pleno de los hechos y la identificación de los responsables, para que se apliquen las medidas legales correspondientes. Además, reafirma su compromiso con un fútbol seguro y respetuoso, e insta a todos los actores del deporte a trabajar en conjunto para erradicar la violencia".

Delincuentes atacaron el bus de los fanáticos 'celestes' con bombardas y piedras. (Roger García)

Temas Relacionados

Sporting CristalCopa LibertadoresClub 2 de Mayoperu-deportes

Más Noticias

Resultados de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 HOY: Universitario se enfrenta a Géminis por el liderato, y Circolo choca con Atenea por fecha 6

Estos dos partidos podrían alterar la tabla de posiciones de la segunda fase durante este miércoles 25 de febrero

Resultados de la Liga Peruana

A qué hora juega Real Madrid vs Benfica HOY: partido en el Bernabéu por ‘play-offs’ vuelta de la Champions League 2026

El elenco ‘merengue’ enfrenta al equipo portugués en busca de sellar su clasificación a los octavos de final, después de los episodios que involucraron a Vinicius Jr. y Gianluca Prestianni. Choque con ambiente hostil para los ‘lusos’

A qué hora juega Real

Universitario enfrenta problemas por Matías Di Benedetto: nacionalización sin fecha definida y plantel con cupos de extranjeros completos

El defensor argentino aún no ha debutado en la Liga 1 2026, ya que sigue a la espera de obtener su DNI para poder ser registrado como jugador peruano

Universitario enfrenta problemas por Matías

Mauro Cantoro explotó contra Javier Rabanal por no usar a Miguel Silveira, Fértoli y Gassama en Universitario: “Díganme si es serio”

El exfutbolista cuestionó la decisión del DT español por no darle minutos a los recientes fichajes de la ‘U’, resaltando la magnitud del club

Mauro Cantoro explotó contra Javier

Entradas Alianza Lima vs Universitario: precio y venta para los partidos de la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley 2026, fase 2

Se encuentra a la venta los boletos para el clásico y los otros cotejos de la octava jornada que se llevará a cabo este sásabdo 28 de febrero y domingo 1 de marzo. Entérate de los detalles

Entradas Alianza Lima vs Universitario:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Wilson Soto admite que pidió

Wilson Soto admite que pidió a María del Carmen Alva ser ministro de Agricultura: “Es normal”

El futuro de los encuentros con el Papa y Donald Trump: canciller se reunirá con José María Balcázar para definir próximas visitas

¿Proceso electoral en riesgo? Hernando de Soto advierte presiones y fallas, mientras que la nueva premier asegura neutralidad

Fiscalía cita a Delia Espinoza: deberá dar sus descargos este 10 de marzo por presunto peculado de uso

La ‘cuota de poder’ de César Acuña en el gobierno de José María Balcázar: la PCM y siete ministerios bajo cuestionamiento

ENTRETENIMIENTO

Alejandro Sanz comparte peculiar mensaje

Alejandro Sanz comparte peculiar mensaje tras ser relacionado con Stephanie Cayo: “Nada me va a quitar este amor que siento”

Marisel Linares se reunió con su hijastro Adrián Villar a horas de atropellar a Lizeth Marzano

Rodrigo González se pronuncia sobre la salida de Marisel Linares: “Ya no pertenece a la familia de Willax TV”

Marisel Linares no aparece hace una semana en los noticieros de Willax TV: ¿La despidieron por muerte de Lizeth Marzano?

Silvestre Dangond llega a Perú: fecha, lugar, precios de entradas y más

DEPORTES

Resultados de la Liga Peruana

Resultados de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 HOY: Universitario se enfrenta a Géminis por el liderato, y Circolo choca con Atenea por fecha 6

A qué hora juega Real Madrid vs Benfica HOY: partido en el Bernabéu por ‘play-offs’ vuelta de la Champions League 2026

Universitario enfrenta problemas por Matías Di Benedetto: nacionalización sin fecha definida y plantel con cupos de extranjeros completos

Mauro Cantoro explotó contra Javier Rabanal por no usar a Miguel Silveira, Fértoli y Gassama en Universitario: “Díganme si es serio”

Entradas Alianza Lima vs Universitario: precio y venta para los partidos de la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley 2026, fase 2