Sporting Cristal podría cambiar de localía tras ataque a hinchas en el Callao: la opción para duelo con Carabobo FC por Copa Libertadores 2026

Luego de la clasificación a la fase 3, los hinchas rimenses sufrieron un violento ataque en la salida del estadio Miguel Grau y la directiva estaría pensando en ver otra alternativa para enfrentar al cuadro venezolano

La jornada del martes 24 de febrero, marcada por la celebración de Sporting Cristal tras vencer a 2 de Mayo y avanzar en la Copa Libertadores 2026, terminó empañada por un grave incidente en el Callao. Un grupo de hinchas ‘celestes’, que abandonaba el estadio Miguel Grau tras la definición por penales, fue víctima de un ataque cuando delincuentes interceptaron el bus en el que se desplazaban. Los agresores lanzaron piedras y artefactos pirotécnicos contra el vehículo, generando momentos de tensión y peligro para los pasajeros.

El hecho, que evidenció la falta de seguridad en la zona, fue captado por las cámaras de quienes presenciaron el ataque y las imágenes circularon rápidamente en redes sociales, generando preocupación entre los aficionados y llamados de atención a las autoridades para reforzar las medidas de protección en eventos deportivos.

Frente a esos ataques, se conoció que la directiva rimense está buscando otras alternativas porque no desea jugar otra vez en el recinto ‘chalaco’ para evitar las agresiones. Podría cambiar de escenario para recibir a Carabobo FC en la definición de la Fase 3 del torneo internacional.

“El hincha de Sporting Cristal tenía en mente o tenía planificado que el partido iba en el Nacional, pero está bastante complicado por el estado del campo uno y luego también por algunas actividades que van a presentarse. Todavía no han hablado con Alianza Lima, pero una opción importante es Matute. Cristal está tratando de no jugar en el Callao y tampoco se puede jugar en el Nacional”, informó Kevin Pacheco en el programa ‘Fútbol Satélite’.

Delincuentes atacaron el bus de los fanáticos 'celestes' con bombardas y piedras. (Roger García)

¿Cuándo serán los duelos entre Sporting Cristal vs Carabobo FC?

Sporting Cristal logró avanzar a la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026 tras superar a 2 de Mayo, y ahora su próximo reto será Carabobo FC de Venezuela, en una serie que definirá el acceso a la fase de grupos del torneo más importante del continente. El primer partido se jugará en suelo venezolano, entre el martes 3 y el jueves 5 de marzo, mientras que el compromiso de vuelta el martes 10 o jueves 12 de marzo. Esta localía para el partido decisivo se debe a la mejor posición del club limeño en el ranking de la Conmebol, lo que significa que los rimenses podrán contar con el apoyo de su hinchada en un encuentro clave.

El equipo dirigido por Paulo Autuori buscará aprovechar esta ventaja para sellar su clasificación, sabiendo que la presencia de sus seguidores puede ser un factor determinante. Aunque la Conmebol aún no ha oficializado los horarios, se estima que ambos encuentros se disputarán a las 19:30 horas de Perú. La confirmación de la programación completa se anunciará el viernes 27 de febrero, generando expectativa entre los aficionados celestes y del fútbol sudamericano.

Tras eliminar a 2 de Mayo, los rimenses se medirán con el cuadro venezolano en busca de la clasificación a la fase de grupos del torneo internacional. (L1 Max)

El millonario monto que recibió Sporting Cristal tras clasificar a la Fase 3

Sporting Cristal accedió a la fase 2 de la Copa Libertadores tras ubicarse tercero en la tabla acumulada de la Liga 1 pasada, lo que le permitió recibir 500 mil dólares, equivalentes a 1 millón 679 mil soles. Con la reciente clasificación a la fase 3, tras eliminar a 2 de Mayo, el club sumó otros 600 mil dólares (2 millones 15 mil soles) otorgados por la Conmebol. Así, el equipo peruano acumula 1 millón 100 mil dólares en premios, cifra que representa 3 millones 694 mil soles.

Si los rimenses avanzan a la fase de grupos de la Copa Libertadores tras enfrentar a Carabobo FC, el monto recibido ascenderá a 3 millones de dólares, es decir, 10 millones 79 mil soles. En caso de quedar eliminado y acceder a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, el club recibiría 900 mil dólares, equivalentes a 3 millones 23 mil soles.

