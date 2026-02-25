El tenso cruce entre Diego Enríquez y jugador de 2 de Mayo en definición por penales de Copa Libertadores: “La cambiaste, perro”

El arquero de Sporting Cristal y Brahian Ayala cruzaron palabras en la definición por penales. (Video: TikTok Conmebol)

Sporting Cristal avanzó a la siguiente fase de la Copa Libertadores 2026 tras imponerse 5-4 en la tanda de penales ante 2 de Mayo de Paraguay, luego de igualar 0-0 durante el tiempo reglamentario. El encuentro que se jugó en el estadio Miguel Grau del Callao tuvo como gran protagonista a Diego Enríquez, quien no solo detuvo un remate clave en la serie, sino que también protagonizó un cruce verbal con un adversario durante la definición desde los 12 pasos.

El partido se mantuvo parejo y trabado durante los 90 minutos, sin que ninguno de los equipos lograra marcar la diferencia. La paridad llevó la resolución a la tanda de penales, donde la presión y los nervios se hicieron evidentes en cada ejecución. En ese contexto, el arquero reafirmó su perfil de arquero especialista en penales, una faceta por la que se ha distinguido desde su presencia consolidada en el primer equipo ‘rimense’.

Mediante un video revelado por Conmebol, durante la quinta ejecución del ‘gallo norteño’, Ayala cruzó su disparo y de inmediato se dirigió al arquero con una frase desafiante: “No tenés chance. No tenés chance. No tenés chance”. Enríquez, lejos de intimidarse, le respondió con firmeza y haciendo referencia a su preparación: “La cambiaste, perro, la cambiaste”. Así, el arquero evidenció que había analizado los posibles movimientos del delantero y que este optó por modificar su remate ante la lectura previa del guardameta.

El tenso cruce entre Diego Enríquez y jugador de 2 de Mayo en definición por penales de Copa Libertadores.

El cruce entre ambos no pasó inadvertido y reflejó el clima de máxima tensión propio de estas instancias. Para Diego Enríquez, este tipo de desafíos forman parte de su rutina, reforzando su imagen como un arquero que se crece en los momentos clave. Desde su llegada a Sporting Cristal, ha demostrado seguridad en los penales, como sucedió ante Alianza Lima en los ‘playoffs’ de la Liga 1 2025, donde atajó un remate decisivo a Sergio Peña y consolidó su reputación bajo los tres palos.

La definición ante 2 de Mayo fue otra muestra de su capacidad para leer a los rivales y soportar la presión. Enríquez atajó uno de los disparos del conjunto visitante y mantuvo a su equipo con opciones hasta el final, lo que resultó determinante para la clasificación. El episodio con Ayala, aunque breve, añadió un componente extra de dramatismo a una serie que ya contaba con todos los condimentos habituales de la Copa Libertadores.

Declaraciones de Diego Enríquez tras la clasificación de Sporting Cristal

“Muy contentos. El equipo creo que demostró rebeldía, siempre quiso atacar y meter gol, no se pudo”, expresó Diego Enríquez tras la clasificación de Sporting Cristal a la fase 3 de la Copa Libertadores.

Consultado sobre su desempeño en la tanda, el arquero explicó: “Siempre estudio a los rivales, me gusta verlos, ver a quién enfrento y esta situación ya la tenía estudiada con el cuerpo técnico y la gente que me rodea que me ayuda para llegar muy bien a los partidos. Tengo que ponerme en todos los escenarios y dentro de estos estaba la definición de penales, estábamos preparados. Sí, (el tomatodo) tenía unas indicaciones especiales para poder resolver bien los penales”.

Diego Enríquez se ha consolidado como titular indiscutible en Sporting Cristal. - créditos: Sporting Cristal

El guardameta de 24 años también reflexionó sobre el resultado y el paso a la siguiente ronda: “No quiero pecar de agrandado ni de confiado, pero merecíamos pasar. Creo que en los 90 minutos fuimos bastante claros en ataque, tuvimos muchas chances de gol, no las concretamos y felizmente en la tanda de penales nos pudimos llevar”.

Por último, el seleciconado peruano ya proyecta el próximo reto del equipo: “Nos toca Carabobo FC, tenemos que prepararnos, descansar. Tenemos el fin de semana el partido con Huancayo, así que pensar en lo que viene”.