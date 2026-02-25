Hinchas de Sporting Cristal sufren brutal ataque en el Callao: les tiraron bombardas y piedras a su bus.

Delincuentes atacaron el bus de los fanáticos 'celestes' con bombardas y piedras. (Roger García)

La noche del martes 24 de febrero, que prometía alegría para los hinchas de Sporting Cristal tras la victoria sobre 2 de Mayo y la clasificación a la fase 3 de la Copa Libertadores 2026, terminó convirtiéndose en una pesadilla. Un bus que transportaba a un grupo de fanáticos fue atacado con piedras y bombardas por delincuentes en el Callao.

Los simpatizantes ‘celestes’ salieron del estadio Miguel Grau tras el triunfo por penales 5-4 ante el club paraguayo, sin imaginar que cerca de la urbanización Stella Maris serían interceptados por personas inescrupulosas que detuvieron su vehículo arrojando rocas a las ventanas y pirotécnicos.

El ataque se produjo con violencia y quedó registrado en videos que luego se viralizaron en redes sociales. En una de las grabaciones, se observa a hinchas de Cristal intentando salir del autobús por las ventanas. Uno logra descender, pero es alcanzado por el grupo agresor, que le lanza una bombarda al cuerpo. Otro, en medio de la huida, cae de cara al pavimento.

En otro de los clips, varios agresores golpean a un hincha ‘bajopontino’ de edad avanzada que se encuentra en el suelo. Lo patean en la espalda y el rostro, hasta que uno de los atacantes interviene y dice: “Ya déjalo, es tío”, lo que evita que el simpatizante rimense pierda el conocimiento por los golpes.

Las agresiones dejaron varios heridos. Uno de los afectados quedó inconsciente en la vía y recibió asistencia de bomberos de la estación más cercana, quienes, junto a otros hinchas, lo trasladaron cargándolo. Las imágenes, de fuerte impacto, generaron rechazo en las redes sociales, aunque hasta el momento no hubo pronunciamiento de las autoridades ni del club involucrado.

Tampoco se ha logrado identificar a los agresores. En las plataformas digitales, circula la hipótesis de que serían integrantes de la barra de Sport Boys, dado la histórica rivalidad con Sporting Cristal y la ubicación de los hechos en el Callao, distrito asociado al elenco ‘rosado’.

