Sporting Cristal vs Carabobo FC: ¿cuándo se jugarán los duelos por la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026?

Sporting Cristal vs Carabobo: día, hora y canal TV del duelo por Fase 3 de la Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal avanzó a la fase 3 de la Copa Libertadores 2026 tras superar a 2 de Mayo en una definición por penales 5-4, luego de igualar 0-0 en el Estadio Miguel Grau del Callao. El equipo peruano controló el partido, pero no logró concretar las oportunidades generadas por Santiago González, Felipe Vizeu e Irven Ávila.

En la tanda de penales, Yoshimar Yotún, Christofer Gonzales y Cristiano Da Silva ejecutaron sus remates con precisión. En la siguiente etapa, los ‘cerveceros’ enfrentarán a Carabobo de Venezuela en partidos de ida y vuelta, con la clasificación a fase de grupos de Libertadores o Sudamericana en juego.

Tras el 0-0 en los 90 minutos, el partido se definió en los penales, donde los 'celestes' derrotaron 5-4 - Crédito: ESPN.

¿Cuándo se jugará Sporting Cristal vs Carabobo por la Copa Libertadores 2026?

Sporting Cristal eliminó a 2 de Mayo y accedió a la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026. El conjunto celeste ahora se medirá con Carabobo FC de Venezuela, buscando asegurar su presencia en la fase de grupos del principal certamen continental.

El partido de ida será en Venezuela entre el martes 3 de marzo o jueves 5 de marzo, y la vuelta será en el Callao el próximo martes 10 de marzo o jueves 12 de marzo. El equipo Paulo Autuori volverá a usar el estadio Miguel Grau para definir la llave.

Por su mejor ubicación en el ranking de clubes de la Conmebol, los rimeneses disputarán el segundo cotejo como local. Por ello, el respaldo de sus hinchas será determinante para buscar el pase a la fase de grupos. Respecto a los horarios, la Conmebol confirmará la programación completa este viernes 27 de febrero, pero se presume que será a las 19:30 horas de Perú.

Canal TV para ver Sporting Cristal vs Carabobo por la Copa Libertadores 2026

El partido entre Sporting Cristal y Carabobo se podrá ver en Perú y otros países de Latinoamérica a través de ESPN. FOX Sports emitirá el encuentro en Argentina y ESPN Premium hará lo propio en Chile. Además, Infobae Perú realizará una cobertura completa en su sitio web, con información previa, seguimiento en directo y las declaraciones de los protagonistas.

Los lectores encontrarán actualizaciones constantes y los datos más destacados del compromiso, facilitando el acceso a todos los detalles relevantes antes, durante y después del duelo, en una plataforma informativa pensada para los aficionados al fútbol internacional.

¿Cómo llega Carabobo al partido?

Sporting Cristal logró avanzar a la siguiente etapa de la Copa Libertadores tras superar una serie muy reñida frente a 2 de Mayo de Paraguay. El cuadro peruano tendrá que prepararse rápidamente, ya que en pocos días enfrentará a Carabobo de Venezuela en la Fase 3, buscando su pase a la fase de grupos del torneo continental.

Los ‘granates’ llegan motivado tras eliminar a Huachipato de Chile, conjunto al que derrotó 2-1 como visitante con goles de Eric Ramírez y Edson Tortolero; el resultado global fue 3-1, tras la victoria 1-0 obtenida en la ida. Cris Martínez anotó el descuento chileno. Con este resultado, el equipo venezolano aseguró su presencia en la siguiente instancia de la Copa Libertadores y será el próximo rival de Sporting Cristal, en una serie que definirá el acceso a la fase de grupos del certamen más importante de clubes en Sudamérica.

Carabobo FC clasificó a la fase 3 tras vencer a Huachipato de visitante.