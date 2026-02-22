Ignacio Buse cerró una gran semana en Río: ¿Qué torneo jugará ahora y cuándo vuelve a la cancha?

Ignacio Buse tuvo una gran semana en el Río Open 2026. Crédito: Fotojump

Ignacio Buse cerró una de las semanas más importantes de su carrera profesional tras alcanzar las semifinales del Rio Open, en lo que fue su estreno absoluto en un torneo de categoría ATP 500. La primera raqueta del Perú no solo compitió de igual a igual ante jugadores de mayor experiencia y mejor ranking, sino que dejó en claro que está listo para consolidarse en la élite del circuito.

Su recorrido en Brasil llegó a su fin tras una exigente batalla frente al chileno Alejandro Tabilo (68° del ranking ATP), quien se quedó con el triunfo por un doble 6-3 en un encuentro de alto ritmo e intensidad. Más allá del resultado, ‘Nacho’ volvió a evidenciar su crecimiento competitivo y no bajó los brazos ante un rival consolidado en el circuito.

El balance es ampliamente positivo. Buse alcanzó su segunda semifinal ATP y la primera en un certamen de categoría 500, firmando así una de las mejores actuaciones de su trayectoria. A lo largo del torneo superó tres encuentros de altísima exigencia, evidenciando no solo su talento natural, sino también madurez competitiva y fortaleza mental.

En su recorrido dejó fuera a tres rivales de peso, dos de ellos mejor posicionados en el ranking: superó al joven brasileño João Fonseca, una de las promesas locales que contó con el respaldo del público, y luego dio un golpe de autoridad al vencer al italiano Matteo Berrettini, ex Top 10 y uno de los nombres más reconocidos del cuadro. Esas victorias consolidaron una semana soñada para el peruano.

Ignacio Buse derrota a Matteo Berrettini en tres sets. TAM

Gracias a su actuación en Río de Janeiro, Buse escala hasta el puesto 66 del ranking ATP en vivo, la mejor ubicación de su carrera. El salto es significativo: inició el torneo en el puesto 91 y ahora se mete entre los 70 mejores del mundo. Este ascenso, además, le asegura ingreso directo a los cuadros principales de Roland Garros y Wimbledon, un logro clave en su proyección para la temporada.

¿Cuándo y qué torneo jugará ahora Ignacio Buse?

Sin tiempo para celebraciones extensas, la gira sudamericana de arcilla continúa de inmediato. La próxima paradada para Ignacio Buse será el Chile Open 2026, certamen de categoría ATP 250 que se disputará del 23 de febrero al 1 de marzo en la cancha central del Club Deportivo Universidad Católica, en Santiago.

El ‘Colorado’ aterriza en la capital chilena con la confianza en alza, el mejor ranking de su carrera y el envión anímico de haber sido protagonista en un ATP 500 como el Rio Open. Su nombre ya se perfila como uno de los animadores de la gira regional y como la principal bandera del tenis peruano en el circuito internacional.

Ignacio Buse competirá en el Chile Open 2026. Crédito: Fotojump

Su estreno en Santiago ya está marcado en el calendario: este martes 24 de febrero, por la mañana, se medirá ante el argentino Thiago Tirante, actual N°92 del ranking ATP y 76° en el live ranking, por los dieciseisavos de final del torneo. Será un cruce exigente ante un rival acostumbrado a la arcilla y con recorrido en el circuito.

El desafío no es menor, pero Ignacio Buse atraviesa el momento más sólido de su carrera. Lo hecho en Río confirmó su evolución competitiva dentro del top 100; ahora, en Chile, el peruano buscará sostener el impulso, sumar puntos clave y seguir consolidándose entre los mejores del mundo.