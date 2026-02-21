“Fuera Guede”, el grito de la hinchada de Alianza Lima contra el DT tras triunfo frente Sport Boys en Matute

Alianza Lima sumó tres puntos en Matute tras imponerse por 1-0 a Sport Boys, con un gol de Renzo Garcés, resultado que les permite conservar el invicto en la Liga 1 y ubicarse como líderes provisionales del Torneo Apertura con 10 puntos.

El triunfo llega en una semana marcada por la tensión interna. En los últimos días, trascendieron versiones sobre la posible salida de Pablo Guede y un supuesto quiebre en la confianza del entorno hacia el técnico. A pesar de las dudas en el funcionamiento colectivo, el equipo cumplió con el objetivo deportivo y sigue en lo más alto de la clasificación.

A pesar que se obtuvo la victoria, el hincha no salió contento del recinto victoriano porque sigue cuestionando el juego del DT. Por ello, ni bien sonó el pitazo final, los fanáticos cantaron a viva voz: “Fuera Guede”. Ese momento s epudo evidenciar en diferentes videos grabados desde la tribuna que se volvieron virales en redes sociales.

El cuadro 'blanquiazul' se impuso 1-0 ante los 'rosados' en un duelo que dará mucho que hablar en la semana - Crédito: L1MAX.

“No nos sentimos respaldados por la gente”

Mateo Antoni mostró incomodidad por las pifias de los hinchas mientras se retiraban de la cancha a pesar del triunfo. El uruguayo aseguró que no entiende el comportamiento de los fanáticos en contra de los jugadores si los resultados se están dando de manera positiva.

“Un poco extraño por la forma en que nos retiramos de la cancha, pero bueno, también contento por el grupo, que está dejando todo en cada partido. Llevamos diez puntos de doce, dos de visitante en canchas bastante difíciles, pero contento por el grupo y porque seguimos por buen camino. No nos sentimos tan respaldados por la gente, por el hecho de que nos silbaron y eso, pero creo que son cosas del fútbol”, apuntó en zona mixta.

También resaltó el trabajo que vienen haciendo en cada partido: “Creo que nosotros estamos respondiendo en la cancha; como te digo, llevamos diez puntos de doce. Tampoco es que estamos teniendo un mal juego; casi que no nos patean al arco, pero creo que es tema extra”.

El uruguayo mostró su descontento por los reclamos de los fanáticos tras el triunfo frente Sport Boys. (Jax Latin Media)

Por último, Antoni se pronunció sobre los rumores de una posible salida de Pablo Guede. Fue contundente en mostrar una postura y respaldó su trabajo como DT.

“Esas son cosas que se hablan fuera, algo de las redes sociales, algo de los periodistas, pero nosotros estamos contentos con el profe, estamos tranquilos de que nos está llevando por buen camino y tiene todo el apoyo. Ganamos y nos vamos silbados. Es algo que no se entiende, pero cada uno tendrá su razón para hacerlo. Nosotros estamos muy confiados, tanto por el trabajo del profe como por nuestro trabajo. Sufrimos la eliminación de la copa, pero creo que es algo que puede pasar en el fútbol”, finalizó.

Próximo partido de Alianza Lima en el Torneo Apertura 2026

Los ‘blanquiazules’ deberán prepararse para visitar a UTC en Cajamarca el próximo sábado 28 de febrero a las 13:15 horas en el estadio Héroes de San Ramón, por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Una prueba de fuego para Pablo Guede en la altura cajamarquina donde deberá asegurar el triunfo para mantenerse en la cima de la tabla de posiciones. Al frente tendrá al ‘Gavilán del Norte’ que también está luchando por el campeonato.

