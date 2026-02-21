Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 EN VIVO: así van los equipos en la fecha 4 del Torneo Apertura

Tabla de posiciones del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

La cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 se disputará este fin de semana, con el foco puesto en la lucha por el liderato: Melgar y FC Cajamarca llegan igualados en la cima de la tabla de posiciones, ambos con puntaje perfecto, aunque el resto de los equipos se enfocarán en disputar los primeros lugares.

La acción comenzó el viernes en el estadio Alejandro Villanueva con el encuentro entre Alianza Lima y Sport Boys. El conjunto ‘blanquiazul’, que venía de una dura semana de críticas tras su empate ante Alianza Atlético, pudo imponerse ante los ‘rosados’ por la mínima diferencia.

El sábado por la tarde, la atención estará en el FC Cajamarca vs Melgar. Los ‘rojinegros’ se ubican como líderes y van por buen viento de forma invicta, mientras que el elenco cuyo capitán es Hernán Barcos buscará conseguir su primer triunfo.

Los 'blanquiazules' protagonizaron un partido chato en el Mansiche y se tuvieron que conformar con el empate - Crédito: L1MAX.

Más tarde, el estadio Alberto Gallardo será escenario del clásico moderno entre Sporting Cristal y Universitario de Deportes. ‘Rimenses’ y ‘cremas’ llegan con la obligación de sumar para no perder terreno respecto a la zona alta. Los ‘cerveceros’ tratará imponer condiciones en casa, mientras que la ‘U’ intentará recuperar terreno tras un inicio irregular. Este enfrentamiento suele ser decisivo en la definición de los torneos y se anticipa intenso por la paridad de ambos planteles.

La jornada sabatina concluirá con el cruce entre Cienciano y Alianza Atlético en Cusco. El equipo ‘imperial’ quiere capitalizar la localía para sumar puntos y mantenerse en la pelea, mientras los ‘churres’ necesitan reaccionar para salir de la parte baja de la clasificación.

Universitario ganó 1-0 a Sporting Cristal con gol de Alex Valera por Torneo Clausura de la Liga 1 2025 - créditos: Universitario

El domingo, la actividad comenzará en Tarma, con ADT recibiendo a UTC. El conjunto cajamarquino, también en la cima, intentará sostener su invicto ante un equipo que busca fortalecerse en casa. La fecha seguirá con Los Chankas frente a Sport Huancayo en Andahuaylas y luego con el duelo entre Atlético Grau y Juan Pablo II en Sullana, ambos relevantes para la zona media y baja de la tabla. Por la noche, Cusco FC chocará con Comerciantes Unidos en el Inca Garcilaso de la Vega, en un encuentro donde los ‘dorados’ necesitan la victoria tras haber solo acumulado una unidad.

El lunes se completará la fecha con el partido entre CD Moquegua y Deportivo Garcilaso en Villa El Salvador. El ‘rico garci’ se encuentra se uica en el quinto lugar y apunta a dar el golpe contra el colero del certamen doméstico.

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026

Programación y resultados de la fecha 4 del Torneo Apertura de Liga 1 2026

Viernes 20 de febrero

- Alianza Lima 1-0 Sport Boys (Finalizado)

Sábado 21 de febrero

- FC Cajamarca vs Melgar (13:00 horas / estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca / L1 MAX)

- Sporting Cristal vs Universitario (16:00 horas / estadio Alberto Gallardo / L1 MAX)

- Cienciano vs Alianza Atlético (19:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)

Domingo 22 de febrero

- ADT vs UTC (11:00 horas / estadio Unión Tarma / L1 MAX)

- Los Chankas vs Sport Huancayo (13:15 horas / estadio Los Chankas de Andahuaylas / L1 MAX)

- Atlético Grau vs Juan Pablo II (15:30 horas / estadio Campeones del 36 de Sullana / L1 MAX)

- Cusco FC vs Comerciantes Unidos (18:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)

Lunes 23 de febrero

- CD Moquegua vs Deportivo Garcilaso (15:00 horas / estadio Hugo Sotil de Villa El Salvador / L1 MAX)

Programación de la fecha 4 por el Torneo Apertura de Liga 1 2026