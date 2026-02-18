Mr Peet lanzó irónico comentario contra Pablo Guede: “Nunca vi que a César Cueto lo pongan de lateral izquierdo”

Un comentarista deportivo analiza la situación de un técnico que, a pesar de tener múltiples jugadores por puesto, parece no saber cómo utilizarlos, generando dudas en la afición y la prensa.

La alarma se enciende en Alianza Lima tras una serie de resultados adversos que han puesto en evidencia una crisis deportiva en el club. La reciente eliminación frente a Club 2 de Mayo en la primera fase de la Copa Libertadores, en pleno estadio de Matute, marcó un duro golpe para las aspiraciones internacionales del equipo. La situación se agravó con la incapacidad de superar a Alianza Atlético en la Liga 1, lo que profundizó la incertidumbre en el entorno blanquiazul.

Más allá de los marcadores, la principal preocupación radica en la falta de una identidad futbolística clara. El conjunto dirigido por Pablo Guede ha evidenciado ausencia de ideas colectivas y dependencia de acciones individuales, un rasgo que se reflejó en la carencia de cohesión durante los últimos partidos.

Peter Arévalo fue contundente con el técnico argentino y lanzó irónico comentario comparando sus criticados movimientos con ídolos de club victoriano. También marcó su desacuerdo con la manera de dirigir del DT.

“Hoy, cuando tienes dos o tres jugadores por puesto y resulta que tienes un técnico que aparentemente no sabe lo que hacer con tantos jugadores a su disposición. Entonces eso molesta, eso te inquieta, te genera dudas, te genera dudas. Yo nunca vi que a Guillermo La Rosa lo pongan de extremo o lo pongan de volante. Ni que a César Cueto lo pongan de lateral izquierdo, por ejemplo. No vi esas cosas. No vi esas cosas. Vi jugadores polifuncionales, sí, dentro de su línea. Vi a Jorge Olaechea aparecer como central, ser seis y marcar la punta izquierda, pero estaba dentro de su zona”, apuntó Mr Peet en el programa ‘Madrugol’.

“¿Cómo se debe sentir Pedro Aquino o Alessandro Burlamaqui?"

Mr Peet fue duro contra Pablo Guede por inventar una posición a Gianfranco Chávez, habitual central y ahora es volante, y enfatizó que Alianza Lima tiene entre dos o tres jugadores por zona como para inventar.

También mostró su malestar por la ausencia de Pedro Aquino, quien no ha tenido minutos hasta el momento a pesar de estar bien físicamente.

“Yo no sé cómo se pueda sentir un jugador, como Aquino o Burlamaqui, que siendo especialistas como volantes de primera línea, utilicen a Gianfranco Chávez, que es central. Guede lo está usando como volante de contención, pero no es que lo pongas por un tema de necesidad. Hace jugar a un central de volante de primera línea teniendo a Aquino o a Burlamaqui en ese puesto. Entonces, ¿cómo se siente un jugador? ¿Cómo se pueden sentir Kevin Quevedo y Gentile cuando en su lugar lo ponen a Jairo Vélez, por ejemplo? Esas cosas son importantes", comentó Peter Arévalo.

Próximo partido de Alianza Lima en el Torneo Apertura 2026

El estadio Alejandro Villanueva se alista para recibir uno de los duelos más esperados de la cuarta jornada del Torneo Apertura 2026: el enfrentamiento entre Alianza Lima y Sport Boys, programado para este viernes 20 de febrero. La cita en el emblemático recinto de La Victoria representa una oportunidad clave para que los 'blanquiazules’ busquen revertir su presente, mientras los rosados intentan consolidar su buen inicio de temporada.

El horario establecido a las 20:00 horas (Perú)