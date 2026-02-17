Perú Deportes

Pedro Aquino desconoce las razones de su suplencia con Pablo Guede en Alianza Lima: “No tengo ninguna lesión, son decisiones del técnico”

El experimentado mediocentro de la selección peruana no encuentra respuestas a su prolongada suplencia. Asegura que se encuentra físicamente impecable, pero aun así no entra en los planes

Pedro Aquino no comprende los motivos que lo alejan de la consideración de Pablo Guede. - Crédito: Alianza Lima / Efraín Zegarra

Uno de los futbolistas más reclamados en Alianza Lima por los simpatizantes es Pedro Aquino. No es para menos. Es un futbolista de cartel con amplia trayectoria internacional y pasado en selección peruana que llegó a Matute, hace más de seis meses, con la única consigna de aportar músculo en la primera línea del campo.

Sin embargo, desde el arribo de Pablo Guede a la dirección técnica del club de La Victoria no ha existido una mínima oportunidad para que la ‘Roca’ aparezca en la temporada. De hecho, en cinco partidos oficiales celebrados ha quedado relegado a la suplencia mientras se apuesta por otros puntuales.

Pedro Aquino llegó a Alianza Lima a mediados del 2025. - Crédito: Difusión
La situación ha ocasionado que muchos se pregunten si acaso el estado físico de Aquino es el problema de su prolongado postergación en Matute. No es ningún secreto que el centrocampista nacional padeció una larga lesión a la rodilla que, en más de una ocasión, le ha ocasionado problemas para afrontar partidos con comodidad.

Frente a esa incertidumbre, el propio Pedro Aquino tuvo que salir al frente para descartar con rotundidad alguna dolencia crónica que merme su estado de forma. De saque reveló que su alejamiento de los encuentros es responsabilidad exclusiva de Pablo Guede: “No tengo ninguna lesión, estoy bien, al 100%. No sé [por qué no juego] decisiones del técnico, pero ya está”.

Postura llamativa

Desde que Pablo Guede se instaló en la parcela técnica de Alianza Lima ha echado mano de todos sus futbolistas en la pretemporada de la Serie Río de La Plata. Allí fue perfilando su esquema base y qué puntuales pueden interpretar mejor el estilo que desea volcar con los ‘íntimos’.

Es ahí que al momento de diseñar el modelo de composición de la primera línea de volantes optó por recortar a Pedro Aquino, el jugador de mayor jerarquía en la demarcación, para sorprender con la inclusión de Gianfranco Chávez, quien en teoría es un defensor central neto con hechura.

Gianfranco Chávez saludando a Leo Messi en la Noche Blanquiazul 2026. - Crédito: Difusión
Aunque el crecido en Sporting Cristal ha demostrado más fuerza que fútbol como ancla, el entrenador de Alianza Lima ha insistido en atribuirle esa responsabilidad, llegando al punto de encapricharse con su decisión que, sin lugar a dudas, genera mucha controversia por la presencia de otros jugadores hechos para esa posición como, por ejemplo, Alessandro Burlamaqui o Jesús Castillo.

De hecho, es Pedro Aquino el futbolista ideal para ocupar esa zona por sus cualidades innatas. Desde que fichó por Alianza Lima, en reemplazo de Erick Noriega, se tenía contemplado que sería el pivote indiscutible de los ‘blanquiazules’, pero Pablo Guede no lo ve así y pone por delante su ideal polémico.

Arranque tumultuoso

La goleada de Alianza Lima sobre Inter Miami en la Noche Blanquiazul 2026 generó una percepción positiva respecto al inicio de la temporada. Esta victoria alentadora instaló expectativas de un ciclo prometedor para el equipo. Sin embargo, la situación actual dista de ese optimismo inicial.

Durante el Apertura 2026, los resultados han sido favorables para Alianza Lima, que mantiene un invicto y se encuentra cerca de la cima de la clasificación. A pesar de este desempeño en el torneo local, el equipo sufrió una eliminación temprana en la Copa Libertadores, quedando fuera en la Fase 1 ante Sportivo 2 de Mayo, un rival considerado modesto.

La frustración de Paolo Guerrero por eliminación en Copa Libertadores 2026. - Crédito: Difusión
En el partido de ida, disputado en el estadio Río Parapití, Alianza Lima cayó por la mínima diferencia. En el encuentro de vuelta, celebrado en Matute, el marcador finalizó empatado a uno, sellando así la eliminación de los ‘íntimos’ en una instancia prematura del certamen continental.

La problemática se ha intensificado debido a la falta de capacidad de juego demostrada por el conjunto y la persistencia de Pablo Guede en introducir reformas estructurales que no han dado resultados positivos. Esta situación ha generado descontento en la afición y ha provocado que la continuidad del entrenador sea cuestionada y debatida con seriedad dentro del club.

