Perú Deportes

Ignacio Buse vs Joao Fonseca: día, hora y canal TV del duelo por octavos de final del Río Open 2026

El tenista peruano de 21 años se medirá ante el local en Río de Janeiro, que viene de reencontrarse con el triunfo ante su connacional Monteiro

Guardar
Ignacio Buse vs Joao Fonseca:
Ignacio Buse vs Joao Fonseca: día, hora y canal TV del duelo por octavos de final del Río Open 2026. Crédito: Río Open/ATP.

Ignacio Buse firmó su segunda remontada en un lapso de una semana para instalarse en los octavos de final del Río Open 2026. La primera raqueta peruana (#91 ATP) volverá a protagonizar un duelo de alto voltaje cuando se mida en esta instancia a Joao Fonseca (#38 ATP), un tenista de crecimiento exponencial en el último curso. El ‘garoto’, de 19 años, contará con el apoyo de los suyos en el Jockey Club Brasileiro.

Conviene destacar que Buse está compitiendo por primera vez en un torneo ATP 500. Su victoria en primera ronda le permite escalar posiciones valiosas en el ranking virtual y la próxima semana podría instalarse en el Top 80. Por otro lado, Fonseca apunta a retomar su mejor nivel luego de superar una lesión en la espalda y un inicio negativo en Australia y Buenos Aires.

Ignacio Buse vs Joao Fonseca: día y horario del partido

El duelo entre Ignacio Buse y Sebastián Báez, correspondiente a la segunda ronda del ATP 500 de Río 2026, está previsto para desarrollarse este jueves 19 de febrero. El duelo se jugará en el court principal del Jockey Club Brasileiro, el estadio Guga Kuerten, en honor al gran tenista brasileño número 1 del mundo en 2001 y ganador de tres Roland Garros. Las acciones iniciarán a las 17:00 horas de Perú. El horario está sujeto a cambios, pero no iniciará antes de la hora señalada.

El peruano jugó con el público en contra, pero eso no le impidió lograr la remontada ante Igor Marcondes - Crédito: SK.

Ignacio Buse vs Joao Fonseca: canal TV para ver el partido

La transmisión oficial del duelo entre Ignacio Buse y Joao Fonseca estará a cargo de ESPN, a través de su plataforma de streaming Disney Plus, que tiene los derechos exclusivos para emitir todos los partidos del Río Open 2026 en Perú y toda Sudamérica. Los aficionados podrán seguir el encuentro desde cualquier dispositivo móvil u ordenador, previa suscripción.

Además, en Infobae Perú realizamos un seguimiento especial del desempeño del limeño de 21 años en Río de Janeiro. En nuestra página web encontrarás todas las incidencias y detalles sobre la participación del tenista nacional en su primera participación en un torneo ATP 500.

El inmejorable presente de Ignacio Buse

El presente de Ignacio Buse en el circuito profesional es notable. El tenista peruano vive un ascenso constante y ya ocupa el puesto 78 del ranking virtual de la ATP. Este logro es fruto de su gran desempeño en las canchas de arcilla durante la gira sudamericana.

Ignacio Buse subió más de
Ignacio Buse subió más de 150 puestos en un año en el ránking ATP. Crédito: @Fotojump

Buse consiguió un triunfo valioso ante el brasileño Igor Marcondes en el ATP 500 de Río de Janeiro. En ese partido, el deportista limeño de 21 años mostró mucha fortaleza mental. Perdió el primer set, pero mantuvo la calma y dio vuelta al marcador con parciales de 4-6, 7-5 y 6-4.

Esta victoria representa su segunda remontada consecutiva en apenas una semana. En el torneo previo, el ATP 250 de Buenos Aires, el peruano también superó una situación crítica contra el italiano Francesco Passaro. En aquella ocasión, Buse revirtió un 5-1 en contra y dos puntos de partido para avanzar de ronda. Con estos resultados, consolida su posición entre los cien mejores del mundo.

Promesa mundial

Joao Fonseca vive un momento de redención en su natal Río de Janeiro. El joven brasileño de 19 años compite con el aliento constante de su público, un apoyo vital tras un inicio de temporada 2026 bastante complicado. La presión mediática afectó su rendimiento en las primeras semanas del año, lo cual contrastó con su brillante ascenso durante el 2025 y su título en las Next Gen de 2024.

Joao Fonseca fue eliminado en
Joao Fonseca fue eliminado en primera ronda del Australian Open. Crédito: REUTERS/Edgar Su

Además, los problemas físicos marcaron sus meses recientes. Fonseca llegó fuera de forma a las primeras citas del curso debido a una persistente lesión de espalda. Este mal estado derivó en una dura derrota en la primera ronda del ATP 250 de Buenos Aires, donde no pudo defender su corona.

Sin embargo, su nivel actual es distinto. Tras recuperarse plenamente, el tenista luce una mejor condición atlética. El triunfo ante su compatriota Thiago Monteiro en Río representa un respiro necesario. Ahora, con más confianza, se prepara para el duelo contra Ignacio Buse.

Temas Relacionados

Ignacio BuseTenis peruanoperu-deportes

Más Noticias

Regatas Lima vs Club Uviv EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por fecha 1 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

El equipo de Horacio Bastit retoma su lugar en el torneo internacional tras una temporada ausente. Esta vez el reto comienza ante un debutante histórico, pues la escuadra ecuatoriana es el primer representante de su país en competir en este nivel

Regatas Lima vs Club Uviv

Muere campeona nacional y mundialista peruana tras ser atropellada: familia busca a chofer que se dio a la fuga

Lizeth Marzano representó al Perú en varias competencias internacionales subacuáticas; su vida se apagó tras un trágico accidente vial

Muere campeona nacional y mundialista

Pedro Gallese, impulsado por el recuerdo de su madre para trascender en Deportivo Cali: “Estoy seguro que ella quería que esté bien y preparado”

El arquero de la selección peruana querrá honrar la memoria de su desaparecida progenitora realizando una campaña correcta y notable en Palmaseca, donde se exige la coronación de la Categoría A

Pedro Gallese, impulsado por el

Alianza Lima 3-0 Banco República: resumen del contundente triunfo ‘blanquiazul en su debut en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Las ‘blanquiazules’ debutaron con una actuación arrolladora en el certamen continental, dominando de principio a fin y cerrando el partido con categóricos parciales de 25-11, 25-14 y 25-12

Alianza Lima 3-0 Banco República:

Resultados del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: así van los partidos de Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima

Ya arrancó la competencia en el Polideportivo Lucha Fuentes. Las ‘blanquiazules’ debutaron con triunfo, ahora es el turno de las chorrillanas. Revisa los marcadores de cada encuentro

Resultados del Sudamericano de Clubes
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

EN VIVO | Congreso elige

EN VIVO | Congreso elige al nuevo presidente de Perú tras la destitución de José Jerí

José Jerí, el gran ausente en la elección del nuevo presidente encargado de Perú

Fuerza Popular de Keiko Fujimori ya no apoyaría a Héctor Acuña para un eventual cargo como presidente interino

Nuevo presidente: este es el procedimiento que seguirá el Congreso para elegir al próximo jefe de Estado

Colegio de Abogados de Lambayeque rechaza candidatura de José Balcázar: “No puede ni debe ser elegido presidente”

ENTRETENIMIENTO

Sergio Peña reaparece en redes

Sergio Peña reaparece en redes junto a Camila Ganoza en Turquía y enfrenta críticas con reflexión: “Todo pasa por algo”

Gisela Valcárcel pone fin a los rumores sobre su rivalidad con Magaly Medina y afirma que no le guarda rencor: “Es única y yo igual”

Maju Mantilla no descarta retomar su matrimonio con Gustavo Salcedo: “Siempre va haber amor”

El emotivo video de Isabella Ladera confirmando su embarazo de Hugo García emociona a seguidores: “Lo esperaba, lo presentía”

Anelhí Arias arremete contra Pamela López en redes: “como te picas cuando te dicen tus verdades”

DEPORTES

Muere campeona nacional y mundialista

Muere campeona nacional y mundialista peruana tras ser atropellada: familia busca a chofer que se dio a la fuga

Regatas Lima vs Club Uviv EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por fecha 1 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Pedro Gallese, impulsado por el recuerdo de su madre para trascender en Deportivo Cali: “Estoy seguro que ella quería que esté bien y preparado”

Alianza Lima 3-0 Banco República: resumen del contundente triunfo ‘blanquiazul en su debut en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Resultados del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: así van los partidos de Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima