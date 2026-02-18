Ignacio Buse vs Joao Fonseca: día, hora y canal TV del duelo por octavos de final del Río Open 2026. Crédito: Río Open/ATP.

Ignacio Buse firmó su segunda remontada en un lapso de una semana para instalarse en los octavos de final del Río Open 2026. La primera raqueta peruana (#91 ATP) volverá a protagonizar un duelo de alto voltaje cuando se mida en esta instancia a Joao Fonseca (#38 ATP), un tenista de crecimiento exponencial en el último curso. El ‘garoto’, de 19 años, contará con el apoyo de los suyos en el Jockey Club Brasileiro.

Conviene destacar que Buse está compitiendo por primera vez en un torneo ATP 500. Su victoria en primera ronda le permite escalar posiciones valiosas en el ranking virtual y la próxima semana podría instalarse en el Top 80. Por otro lado, Fonseca apunta a retomar su mejor nivel luego de superar una lesión en la espalda y un inicio negativo en Australia y Buenos Aires.

Ignacio Buse vs Joao Fonseca: día y horario del partido

El duelo entre Ignacio Buse y Sebastián Báez, correspondiente a la segunda ronda del ATP 500 de Río 2026, está previsto para desarrollarse este jueves 19 de febrero. El duelo se jugará en el court principal del Jockey Club Brasileiro, el estadio Guga Kuerten, en honor al gran tenista brasileño número 1 del mundo en 2001 y ganador de tres Roland Garros. Las acciones iniciarán a las 17:00 horas de Perú. El horario está sujeto a cambios, pero no iniciará antes de la hora señalada.

El peruano jugó con el público en contra, pero eso no le impidió lograr la remontada ante Igor Marcondes - Crédito: SK.

Ignacio Buse vs Joao Fonseca: canal TV para ver el partido

La transmisión oficial del duelo entre Ignacio Buse y Joao Fonseca estará a cargo de ESPN, a través de su plataforma de streaming Disney Plus, que tiene los derechos exclusivos para emitir todos los partidos del Río Open 2026 en Perú y toda Sudamérica. Los aficionados podrán seguir el encuentro desde cualquier dispositivo móvil u ordenador, previa suscripción.

Además, en Infobae Perú realizamos un seguimiento especial del desempeño del limeño de 21 años en Río de Janeiro. En nuestra página web encontrarás todas las incidencias y detalles sobre la participación del tenista nacional en su primera participación en un torneo ATP 500.

El inmejorable presente de Ignacio Buse

El presente de Ignacio Buse en el circuito profesional es notable. El tenista peruano vive un ascenso constante y ya ocupa el puesto 78 del ranking virtual de la ATP. Este logro es fruto de su gran desempeño en las canchas de arcilla durante la gira sudamericana.

Ignacio Buse subió más de 150 puestos en un año en el ránking ATP. Crédito: @Fotojump

Buse consiguió un triunfo valioso ante el brasileño Igor Marcondes en el ATP 500 de Río de Janeiro. En ese partido, el deportista limeño de 21 años mostró mucha fortaleza mental. Perdió el primer set, pero mantuvo la calma y dio vuelta al marcador con parciales de 4-6, 7-5 y 6-4.

Esta victoria representa su segunda remontada consecutiva en apenas una semana. En el torneo previo, el ATP 250 de Buenos Aires, el peruano también superó una situación crítica contra el italiano Francesco Passaro. En aquella ocasión, Buse revirtió un 5-1 en contra y dos puntos de partido para avanzar de ronda. Con estos resultados, consolida su posición entre los cien mejores del mundo.

Promesa mundial

Joao Fonseca vive un momento de redención en su natal Río de Janeiro. El joven brasileño de 19 años compite con el aliento constante de su público, un apoyo vital tras un inicio de temporada 2026 bastante complicado. La presión mediática afectó su rendimiento en las primeras semanas del año, lo cual contrastó con su brillante ascenso durante el 2025 y su título en las Next Gen de 2024.

Joao Fonseca fue eliminado en primera ronda del Australian Open. Crédito: REUTERS/Edgar Su

Además, los problemas físicos marcaron sus meses recientes. Fonseca llegó fuera de forma a las primeras citas del curso debido a una persistente lesión de espalda. Este mal estado derivó en una dura derrota en la primera ronda del ATP 250 de Buenos Aires, donde no pudo defender su corona.

Sin embargo, su nivel actual es distinto. Tras recuperarse plenamente, el tenista luce una mejor condición atlética. El triunfo ante su compatriota Thiago Monteiro en Río representa un respiro necesario. Ahora, con más confianza, se prepara para el duelo contra Ignacio Buse.