Ignacio Buse consolida su ascenso en el ranking ATP: sube más de 150 puestos en un año y ya apunta al top 50

Ignacio Buse subió más de 150 puestos en un año en el ránking ATP. Crédito: @Fotojump

El ascenso de Ignacio Buse en el ranking ATP ya no es una promesa: es una realidad sostenida. Hace exactamente un año, el peruano ocupaba el puesto 230° del mundo. Hoy, tras un repunte notable en los últimos meses, aparece virtualmente en el casillero 78°, consolidado dentro del top 100 y con una nueva meta en el horizonte: irrumpir entre los 50 mejores del planeta.

El crecimiento de ‘Nacho’ ha sido progresivo, pero firme. Torneo a torneo, el limeño fue sumando puntos clave que le permitieron escalar más de 150 posiciones en apenas un año. Incluso mientras atravesaba un periodo de lesión, logró ingresar por primera vez al top 100, un hito que reflejaba el trabajo acumulado durante la temporada anterior.

Ahora, ya recuperado y en plena competencia, no solo defiende esa posición privilegiada, sino que empieza a mirar más arriba. Su reciente actuación en el ATP 500 de Río de Janeiro confirma que su techo todavía está lejos. Cada victoria no solo representará su avance en el cuadro principal, sino también puntos vitales para el ranking, el termómetro más claro de su evolución deportiva.

En su debut, el peruano mostró carácter y madurez competitiva al imponerse al brasileño Igor Marcondes, revirtiendo un marcador adverso y manejando la presión de jugar ante un público local. La victoria le aseguró 50 puntos ATP, lo que se tradujo en un ascenso importante en la clasificación en tiempo real (78°) y lo dejó a las puertas del top 70.

El peruano jugó con el público en contra, pero eso no le impidió lograr la remontada ante Igor Marcondes - Crédito: SK.

Más allá de este partido puntual, el dato relevante es la regularidad que viene mostrando Buse en torneos de mayor categoría. Si continúa avanzando en Río, seguirá sumando puntos clave y consolidará su presencia en el top 100. El recorrido recién comienza, pero el impulso ya está en marcha y ‘Nacho’ intentará capitalizarlo hasta donde le sea posible.

Del top 230 al top 80: un salto sostenido en el ranking

Pasar del puesto 230° al 78° en solo un año representa un avance significativo en el ranking ATP, especialmente por la competitividad que existe en ese rango. En ese tramo se concentran jugadores con presencia habitual en torneos ATP y aspirantes que buscan consolidarse en el circuito. Buse logró superar esa zona y ahora empieza a estabilizarse dentro del grupo que ingresa de manera directa a eventos de mayor categoría.

Su ingreso al top 100 modificó su calendario y sus condiciones de competencia. Actualmente puede acceder con mayor frecuencia a cuadros principales sin depender tanto de fases clasificatorias, lo que implica más oportunidades de sumar puntos en torneos de alto nivel. Esa mayor exposición a rivales mejor posicionados también le permite competir por unidades más valiosas y sostener su progresión en la clasificación.

Ignacio Buse es la raqueta número 1 del Perú. Crédito: Instagram Ignacio Buse.

El siguiente objetivo: irrumpir en el top 50

Con su inminente consolidación dentro del top 100, el siguiente paso natural es el top 50. No se trata únicamente de un número simbólico; ingresar a ese grupo implica estabilidad en los torneos más importantes del circuito y mejores condiciones de siembra, factores que pueden potenciar aún más su crecimiento.

A sus 21 años, Ignacio Buse atraviesa el mejor momento de su carrera profesional. Su evolución en el ranking es el reflejo de mayor madurez competitiva, regularidad y confianza. Todo apunta a que será uno de los nombres a seguir en Roland Garros 2026, torneo al que accedería de manera directa, sin necesidad de disputar la ‘qualy’.

La tendencia es clara: el tenista peruano no solo escala, sino que apunta cada vez más alto. El top 50 ya no parece una utopía lejana, sino el próximo gran objetivo en una trayectoria que sigue en ascenso.