Épica victoria de Ignacio Buse en el Argentina Open: remontó un 5-1 con set abajo para avanzar a octavos de final

El tenis peruano fue de menos a más y consiguió triunfazo que permitió seguir en el torneo argentino. Crédito: TyC Sports.

Qué manera de volver. Ignacio Buse se ha estrenado en el Argentina Open con un triunfo memorable. Primera victoria del año y primera como Top 100. El lunes amaneció en el #96 del mundo. Del otro lado de la red en la arcilla del Buenos Aires Lawn Tennis Club, el italiano Francesco Passaro no le puso las cosas nada fáciles. El ‘Colorado’ dio una exhibición de garra y resistencia: caminó por la cornisa y se levantó con hidalguía.

Lo de esta tarde en la cancha 2 alcanza la épica. Con la gorra hacia atrás, Buse se aventuró a jugar de igual ante el transalpino que cruzó el Pacífico. Passaro superó la clasificación y se le plantó al peruano. Fuerzas parejas. Buse no competía desde la quincena de noviembre pasada, también frente al Río de La Plata, en Montevideo.

Llegó la lesión y frenó un crecimiento físico y mental sobresaliente. Buse, indómito, regresó para defender los colores de su país en Düsseldorf. La victoria pasa a un plano aparte: “Estoy contento por el rendimiento de hoy, más allá del resultado”, aprecia a pie de pista.

El tenista peruano logró su primer triunfo individual del año. Ahora jugará con Sebastián Báez - Crédito: TyC Sports.

Los dos meses de para “fueron muy duros, mentalmente muy duros”. He ahí el porqué de soslayar un triunfo de antología, tal vez el más dramático a sus cortos 21 años. El limeño de cabellos rojos recogidos se ha estrenado con éxito en su primer partido como Top 100. Ya está instalado en el curul #96 de la élite del tenis. La frecuencia en estas citas crecerá.

Esta “etapa nueva” le depara nuevos desafíos. El rendimiento de hoy nos invita a pensar que estará a la altura. Con la soga en el cuello, no se dejó vencer tras caer en el primer parcial y ceder su servicio en dos oportunidades en la segunda manga. 5-1 y set abajo iluminaba el marcador. Resistió y resistió para devolver las roturas. La sonrisa había vuelto y las devoluciones crecieron en efectividad. “Hay que seguir disfrutando este torneo”, concedió bajo la atenta mirada de connacionales en las graderías y los argentinos que vitoreaban por él.

Ignacio Buse superó la primera ronda y se verá las caras ante Sebastián Báez en los octavos de final del Argentina Open. Crédito: ESPN Tenis.

“Huevos”, se leía en sus labios tras cerrar una victoria para los libros. Estaba grogui en el polvo de ladrillo bonaerense. Brazos apuntando al cielo, mirada al box y puño cerrado. El desafío en la siguiente ronda es de otra dimensión. En el court Guillermo Vilas se las verá ante Sebastián Báez, local, de arranque inmejorable de temporada y cuarta siembra en el ATP 250 de Buenos Aires.

Estreno en la cancha principal

La notable victoria de esta tarde en la cancha 2 del Buenos Aires Lawn Tennis Club le permite a Ignacio Buse avanzar a la segunda ronda del torneo. En octavos de final, el deportista limeño se verá las caras ante Sebastián Báez, un rival de fuste que se ubica en el #34 del mundo.

“Por supuesto que será un buen reto”, asume Buse luego del triunfo frente a Passaro. ‘Nacho’ está al tanto del positivo arranque de Báez en la presente temporada: ocho victorias en diez partidos, incluida la final del ATP 250 de Auckland.

Sebastián Báez se medirá ante Ignacio Buse en el ATP 250 de Buenos Aires.

“‘Sebas’ ha tenido un inicio de año espectacular. Voy a tratar de disfrutar el partido. En un buen día se pueden dar las cosas. Primero quiero disfrutar la victoria de hoy. Espero que nos puedan poner en la central y jugar en esa cancha tan bonita”, selló.

El partido está programado para mañana miércoles 11 de febrero del 2026. El horario aún no ha sido confirmado. El court Guillermo Vilas acogerá el encuentro entre el peruano y el argentino. Pronóstico reservado.