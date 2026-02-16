Perú Deportes

Paulo Dybala contó que Cristiano Ronaldo usa este curioso producto peruano: “Era gracioso”

CR7 cuenta entre sus objetos personales con un producto netamente peruano que no pasó inadvertido para la ‘Joya’ durante su etapa en la Juventus de la Serie A

Esto lo vio cuando ambos fueron jugadores de Juventus de Italia. Conoce de qué objetivo nacional se trata - Crédito: YouTube / Agustín Creevy.

Que Cristiano Ronaldo posea innumerables cábalas en la antesala de un partido ya sea de Al-Nassr o de la selección de Portugal es algo natural, pero que tenga un hábito con cierta vinculación por un objeto del Perú es más que particular. Y esa curiosa conexión parte de una tradición oriental de la región.

Ese estilo desconocido de CR7 acaba de ser revelado por Paulo Dybala, antiguo compañero suyo en la Juventus, en una entrevista concedida al ex rugbier Agustín Creeby en su plataforma de contenidos. Durante esa charla, el campeón del mundo con Argentina desveló que el astro luso consume mate en un recipiente netamente peruano con rasgos andinos.

“Era muy piola, divino. Se juntaba [con nosotros] y si había cena venía y se cag*** de risa. Afuera podías hablar de lo que sea. Tomaba mate, lo llevaba a veces. Era gracioso, porque tenía un termo medio peruano que tenía cosas de Perú. Era muy diferente al de nosotros con el que andamos. Era un mate más grande”, sostuvo Dybala.

Yo me cag*** de risa, lo boludeaba. ¿Por qué le gustaba el mate? No sé si es un poco por Georgina, ella es argentina, pero no tiene pinta de tomar. En esa época de la Juventus, hace siete u ocho años, vino automáticamente. Él era una estrella absoluta", complementó.

