Inti Raymi 2026: conoce el programa completo, horarios y recorrido de la gran festividad en Qoricancha, Plaza de Armas y Sacsayhuamán

El Inti Raymi 2024 tendrá lugar este lunes 24 de junio. (Gobierno del Perú)

El Inti Raymi volverá a concentrar la atención de miles de visitantes en Cusco el próximo 24 de junio. La festividad, considerada una de las expresiones culturales más representativas de los Andes, moviliza cada año a residentes, delegaciones culturales y turistas nacionales e internacionales que llegan para presenciar una recreación inspirada en las antiguas ceremonias dedicadas al Sol.

La edición 2026 se desarrollará en distintos espacios históricos de la ciudad y reunirá a cerca de 700 actores, bailarines y músicos. Según la información oficial de la organización, la celebración forma parte de las actividades del Mes del Cusco y se extiende más allá de la jornada central con una programación cultural distribuida durante varias semanas.

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La festividad constituye uno de los principales eventos culturales del calendario cusqueño. Más de 100 mil personas suelen asistir a las actividades vinculadas al Inti Raymi, una representación que combina investigación histórica, expresiones artísticas y participación comunitaria. La organización está a cargo de la Municipalidad del Cusco mediante la Empresa Municipal de Festejos del Cusco (EMUFEC).

Una representación cultural con alcance internacional

Inti Raymi: Una celebración ancestral compartida por Sudamérica Foto: Universidad Continental

La versión contemporánea del Inti Raymi corresponde a una puesta en escena teatral inspirada en las ceremonias del antiguo Imperio Inca. La información oficial precisa que esta representación moderna inició su etapa de renacimiento en 1944 y actualmente busca preservar elementos de la tradición andina dentro de un formato accesible para amplios públicos.

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A diferencia de la ceremonia original, que se desarrollaba durante nueve días y cumplía funciones religiosas dentro del Estado inca, la edición actual concentra sus actividades principales en una jornada central complementada por eventos culturales previos y posteriores. El personaje del Sapa Inca es interpretado por un actor seleccionado mediante convocatoria comunitaria, mientras que las ceremonias se realizan en quechua con apoyo de narraciones en español dirigidas al público asistente.

Tres escenarios históricos marcan la ruta ceremonial

Desde el siglo XV, la festividad de Inti Raymi ha sido una pieza clave en la cultura peruana, con profundas raíces religiosa. (Andina)

El recorrido oficial del Inti Raymi contempla tres espacios emblemáticos de la ciudad. Cada uno representa una etapa específica dentro de la narrativa ceremonial que recrea la antigua festividad.

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La primera actividad se desarrolla en el Qoricancha, antiguo Templo del Sol ubicado en la Plaza Santo Domingo. Entre las 9:00 y las 10:00 de la mañana, el personaje del Sapa Inca realiza su aparición inicial y ejecuta los actos protocolares que abren la celebración. El acceso a este espacio es gratuito.

Posteriormente, la ceremonia continúa hacia la Plaza de Armas. La procesión recorre la avenida El Sol y permite al público observar de cerca a los participantes caracterizados con vestimentas inspiradas en la época inca. La actividad central en la plaza se extiende aproximadamente entre las 11:00 de la mañana y las 12:30 del mediodía.

El tramo final se traslada a Sacsayhuamán, complejo arqueológico situado al norte del centro histórico de Cusco. Allí se realiza la ceremonia principal entre la 1:00 y las 5:00 de la tarde. El programa incluye representaciones simbólicas, lectura de presagios, ofrendas ceremoniales, música tradicional y coreografías inspiradas en las cuatro regiones del antiguo Tahuantinsuyo.

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Junio concentra actividades culturales en toda la ciudad

Participa en el Inti Raymi y la Ofrenda a la Pachamama este junio| Andina

El calendario oficial indica que las celebraciones comienzan desde los primeros días de junio con eventos vinculados al denominado Mes Jubilar. Exposiciones artísticas, conciertos, mercados tradicionales y festivales gastronómicos forman parte de esta programación.

El 7 de junio figura una de las actividades más relevantes del calendario religioso local: la festividad de Corpus Christi. La celebración reúne imágenes de santos que recorren la Plaza de Armas y constituye una de las expresiones más representativas del sincretismo cultural presente en la región.

La víspera del Inti Raymi también ocupa un lugar importante dentro del programa. El 23 de junio, diversas comunidades participan en encuentros y actividades culturales en Sacsayhuamán, donde la música tradicional y las reuniones comunitarias preceden a la jornada principal.

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Acceso y desplazamiento durante la jornada central

La organización recomienda planificar los desplazamientos con anticipación debido a las restricciones vehiculares previstas para el 24 de junio. Las vías cercanas a Sacsayhuamán permanecen cerradas al tránsito particular durante gran parte del día.

Los asistentes que cuentan con entradas para las tribunas pueden utilizar transporte colectivo hasta la zona de Cristo Blanco y completar el recorrido a pie. También existe la posibilidad de llegar caminando desde el centro histórico de Cusco, trayecto que demanda entre 30 y 40 minutos aproximadamente.

El programa oficial establece que la ceremonia de apertura comenzará alrededor de las 8:30 de la mañana en el Coricancha, seguida por la gran procesión a las 10:00 de la mañana. La representación en la Plaza de Armas está prevista para las 11:30, mientras que la actividad principal en Sacsayhuamán se desarrollará entre la 1:00 y las 5:00 de la tarde. Después de esa hora, las actividades continuarán en distintos sectores del centro histórico como parte de las celebraciones programadas para el cierre de la jornada.

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