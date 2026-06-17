Perú

Fallece a los 101 años José Barreto Estrada, fundador del Parque de Las Leyendas e impulsor de la emblemática Zona Selva

El fundador del Parque de las Leyendas deja una trayectoria ligada al recinto desde los años sesenta, con un papel clave en su desarrollo como espacio cultural, zoológico y de conservación

Guardar
Google icon
Hombre mayor con sombrero claro y gafas, de pie frente a un letrero de madera y un árbol en un entorno selvático
José Enrique Barreto Estrada, fundador y gestor del Parque de las Leyendas, posa junto al cartel que reconoce su labor en la creación de la zona Selva del emblemático zoológico de Lima. (Foto: Parque de las Leyendas)

El fundador del Parque de las Leyendas, el Gral. FAP (r) José Enrique Barreto Estrada, falleció este martes a los 101 años. Su muerte cierra la historia de una de las figuras centrales en la consolidación del recinto como centro de esparcimiento, cultura y conservación en Lima.

Barreto Estrada estuvo vinculado al parque desde la década de 1960, cuando participó en el desarrollo del proyecto junto al entonces presidente de la República, el arquitecto Fernando Beundde Terry, y el conservacionista Felipe Benavides Barreda. Décadas después, volvió a asumir responsabilidades institucionales al ser designado presidente del Parque de Las Leyendas entre 2004 y 2006.

PUBLICIDAD

El Gral. FAP (r) José Enrique Barreto Estrada impulsó la creación y ejecución de la Zona Selva del Parque de las Leyendas, un sector concebido para representar la riqueza natural de la Amazonía peruana. El recinto confirmó su fallecimiento y recordó que Barreto Estrada se mantuvo atento al crecimiento de la institución hasta los últimos años.

Hombre mayor en silla de ruedas, con sombrero y chaleco, en un entorno natural con abundante vegetación. A su derecha, un árbol con las iniciales 'JEBE 1964' grabadas
Gral. FAP (r). José Enrique Barreto Estrada, fundador del Parque de las Leyendas y creador de su zona Selva, posa junto a un árbol con sus iniciales grabadas, reflejando su legado en la conservación. (Foto: Parque de las Leyendas)

El legado de Barreto Estrada en el Parque de Las Leyendas

El Patronato del Parque de Las Leyendas Felipe Benavides Barreda sostuvo que su aporte más representativo fue su trabajo en la creación y ejecución de la Zona Selva del Parque de las Leyendas, pensada para reflejar la diversidad de la Amazonía peruana a través de espacios y condiciones ambientales específicos dentro del recinto.

PUBLICIDAD

Bajo su supervisión se construyeron ambientes que incluyeron una isla, una cocha, senderos y áreas destinadas a albergar aves y mamíferos, además de la incorporación de vegetación propia de esa región del país. La propuesta buscó integrar elementos naturales y recorridos que permitieran al visitante conocer, en un solo circuito, parte de los ecosistemas amazónicos.

Imagen 576S3RXDPNHH5FCRCTOGKXRH7E

Su relación con el parque, según el comunicado institucional, comenzó en los años sesenta, cuando se integró al desarrollo del proyecto. En ese periodo, también asumió tareas técnicas de planificación: en 1963 se encargó de actualizar el Plan Maestro del Parque de Las Leyendas, documento señalado por la institución como el más trascendente para el desarrollo y la organización del centro arqueológico, botánico y zoológico.

Con el paso de los años, Barreto Estrada mantuvo su presencia en la vida del parque y, como parte de ese recorrido, fue designado presidente del recinto entre 2004 y 2006, etapa que la institución presentó como un reconocimiento a su continuidad y dedicación por más de cuatro décadas.

Distinciones otorgadas a Barreto Estrada por su trayectoria

El Parque de las Leyendas y otras instancias municipales reconocieron en vida el trabajo de Barreto Estrada. Entre las distinciones mencionadas en los mensajes institucionales figura la Medalla de Lima otorgada por la Municipalidad Metropolitana de Lima, en reconocimiento a su aporte al desarrollo del parque y a la cultura de la ciudad.

Un hombre mayor con camisa azul sonríe frente a un fondo dorado de "Feliz Cumpleaños" y globos azules y dorados, sosteniendo un globo de estrella azul
El Gral. José Enrique Barreto Estrada, fundador del Parque de las Leyendas, celebra su 101 cumpleaños, poco antes de su sensible fallecimiento, dejando un gran legado en la conservación de la biodiversidad peruana. (Foto: Parque de las Leyendas)

En una publicación de julio de 2023, se informó que Barreto Estrada recibió la Medalla de Lima durante una sesión solemne por el 202.° aniversario de la Declaración de la Independencia por el Cabildo Abierto de Lima. En ese acto también se le entregó un diploma de distinción, en una ceremonia encabezada por el entonces alcalde de Lima, Rafael Lopez Aliaga.

Ese reconocimiento volvió a ser mencionado por el propio Parque de las Leyendas en el mensaje difundido tras su fallecimiento, donde se indicó que la distinción correspondió a su trayectoria y a su vínculo sostenido con la institución. El parque destacó, además, su dedicación al proyecto de la Zona Selva, asociado a la planificación de ambientes y a la incorporación de especies y vegetación.

El homenaje del Parque de Las Leyendas tras la muerte de Barreto Estrada

En un comunicado difundido en su cuenta de Facebook, el Parque de las Leyendas expresó su “más profundo pesar” por la muerte de Barreto Estrada y lo definió como “destacado miembro” de su historia institucional y “figura fundamental” en el desarrollo del recinto.

Aviso de defunción en blanco y negro del Parque de las Leyendas para José Enrique Barreto Estrada, con una foto de dos hombres mayores y un cartel
El Parque de las Leyendas lamenta el fallecimiento de su fundador, Gral. FAP (r). José Enrique Barreto Estrada, quien dejó un invaluable legado y la creación de la Zona Selva. (Foto: Parque de las Leyendas)

La institución remarcó que Barreto Estrada fue el responsable de la creación de la Zona Selva y que, pese al paso del tiempo, “siempre se mantuvo atento” a los avances del parque, con un sentido de pertenencia que, según el mensaje, lo llevó a considerar el lugar como “su segundo hogar”.

El pronunciamiento cerró con condolencias dirigidas a familiares, amigos y seres queridos, además de un reconocimiento a su aporte a la consolidación del parque. “Descanse en paz, Gral. FAP (r) José Enrique Barreto Estrada”, concluyó el mensaje institucional.

Temas Relacionados

Parque de las LeyendasLimaJosé Barreto Estradaperu-noticias

Más Noticias

Día de Lucha contra la Desertificación y la Sequía: la fecha que busca frenar la degradación de la tierra

La ONU fijó el 17 de junio como Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía para promover acciones contra la degradación de tierras y los impactos de la falta de agua, vinculados con seguridad alimentaria, biodiversidad y resiliencia climática

Día de Lucha contra la Desertificación y la Sequía: la fecha que busca frenar la degradación de la tierra

Suhaila Jad revela que mantiene una buena relación con el padre y hermano de André Carrillo: “Siempre fueron respetuosos”

A diferencia de la mala experiencia con la madre del futbolista, la modelo española confiesa llevarse bien con su exsuegro y cuñado.

Suhaila Jad revela que mantiene una buena relación con el padre y hermano de André Carrillo: “Siempre fueron respetuosos”

Resultados ONPE al 99% EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en histórica definición electoral en Perú

Al 99,148% de actas contabilizadas, Keiko Fujimori acumula 9.121.413 votos (50,088%) frente a los 9.089.508 de Roberto Sánchez (49,912%). La diferencia es de 31.905 votos. No quedan actas pendientes: solo 910 están en proceso de envío al JEE. La proclamación oficial del JNE sigue prevista para mediados de julio

Resultados ONPE al 99% EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en histórica definición electoral en Perú

Rafael López Aliaga se baja del Senado y confirma que será número dos de Luis Rubio en la carrera por la alcaldía de Lima

El líder de Renovación Popular rechazó jurar como senador por considerar que avalaría el “fraude y la corrupción”, y ratificó que será candidato a teniente alcalde en la fórmula de Luis Rubio para las elecciones de octubre

Rafael López Aliaga se baja del Senado y confirma que será número dos de Luis Rubio en la carrera por la alcaldía de Lima

Rafael López Aliaga amenaza con desaparecer la ONPE y el JNE: “Somos vergüenza mundial, se han equivocado de enemigo”

El excandidato presidencial renovó sus ataques contra los organismos electorales, a los que acusa de fraude, y ratificó que no asumirá el cargo de senador en protesta por el resultado de los comicios

Rafael López Aliaga amenaza con desaparecer la ONPE y el JNE: “Somos vergüenza mundial, se han equivocado de enemigo”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Resultados ONPE al 99% EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en histórica definición electoral en Perú

Resultados ONPE al 99% EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en histórica definición electoral en Perú

Rafael López Aliaga se baja del Senado y confirma que será número dos de Luis Rubio en la carrera por la alcaldía de Lima

Rafael López Aliaga amenaza con desaparecer la ONPE y el JNE: “Somos vergüenza mundial, se han equivocado de enemigo”

Mark Vito se libra de acusación por lavado de activos en caso Cócteles mientras Keiko Fujimori obtiene virtual victoria

“Esperemos que no suceda nada”: Premier anuncia medidas ante movilización contra virtual triunfo de Keiko Fujimori

ENTRETENIMIENTO

Suhaila Jad revela que mantiene una buena relación con el padre y hermano de André Carrillo: “Siempre fueron respetuosos”

Suhaila Jad revela que mantiene una buena relación con el padre y hermano de André Carrillo: “Siempre fueron respetuosos”

Paul Michael revela lo que vio de Pamela López en ‘La Granja VIP’: “Me dolió que converse con Mónica Torres a mis espaldas”

Exnovia de Diego Chávarri y su reacción al enterarse que Gabriela Herrera estuvo con exfutbolista en su habitación: “Fue muy chocante”

Diego Chávarri cuestiona a Thalía Bentín por dar entrevista a Q'Bochinche: "Ojalá le estén pagando bien"

Jefferson Farfán reta a Magaly Medina a sacar evidencias de su servicio comunitario: “A las pruebas me remito”

DEPORTES

Así se jugará la fecha 1 del Clausura de la Liga 1 2026: día, hora y canales para ver el reinicio de la Liga 1

Así se jugará la fecha 1 del Clausura de la Liga 1 2026: día, hora y canales para ver el reinicio de la Liga 1

Deportivo Garcilaso se mueve en el mercado: contrató al delantero Facundo Castelli para disputar el Torneo Clausura en Liga 1 2026

La Liga Peruana de Vóley 2026/27 contará con ‘video challenge’ desde la Fase 1: FPV comprará tecnología propia

Sport Boys cerró el préstamo de Christian Cueva para el Torneo Clausura 2026 y espera su firma final en las próximas horas

Noruega goleó a Irak 4-1 y arrancó con pie derecho en el Grupo I del Mundial 2026