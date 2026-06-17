Fallece a los 101 años José Barreto Estrada, fundador del Parque de Las Leyendas e impulsor de la emblemática Zona Selva

El fundador del Parque de las Leyendas, el Gral. FAP (r) José Enrique Barreto Estrada, falleció este martes a los 101 años. Su muerte cierra la historia de una de las figuras centrales en la consolidación del recinto como centro de esparcimiento, cultura y conservación en Lima.
Barreto Estrada estuvo vinculado al parque desde la década de 1960, cuando participó en el desarrollo del proyecto junto al entonces presidente de la República, el arquitecto Fernando Beundde Terry, y el conservacionista Felipe Benavides Barreda. Décadas después, volvió a asumir responsabilidades institucionales al ser designado presidente del Parque de Las Leyendas entre 2004 y 2006.
PUBLICIDAD
El Gral. FAP (r) José Enrique Barreto Estrada impulsó la creación y ejecución de la Zona Selva del Parque de las Leyendas, un sector concebido para representar la riqueza natural de la Amazonía peruana. El recinto confirmó su fallecimiento y recordó que Barreto Estrada se mantuvo atento al crecimiento de la institución hasta los últimos años.
El legado de Barreto Estrada en el Parque de Las Leyendas
El Patronato del Parque de Las Leyendas Felipe Benavides Barreda sostuvo que su aporte más representativo fue su trabajo en la creación y ejecución de la Zona Selva del Parque de las Leyendas, pensada para reflejar la diversidad de la Amazonía peruana a través de espacios y condiciones ambientales específicos dentro del recinto.
PUBLICIDAD
Bajo su supervisión se construyeron ambientes que incluyeron una isla, una cocha, senderos y áreas destinadas a albergar aves y mamíferos, además de la incorporación de vegetación propia de esa región del país. La propuesta buscó integrar elementos naturales y recorridos que permitieran al visitante conocer, en un solo circuito, parte de los ecosistemas amazónicos.
Su relación con el parque, según el comunicado institucional, comenzó en los años sesenta, cuando se integró al desarrollo del proyecto. En ese periodo, también asumió tareas técnicas de planificación: en 1963 se encargó de actualizar el Plan Maestro del Parque de Las Leyendas, documento señalado por la institución como el más trascendente para el desarrollo y la organización del centro arqueológico, botánico y zoológico.
PUBLICIDAD
Con el paso de los años, Barreto Estrada mantuvo su presencia en la vida del parque y, como parte de ese recorrido, fue designado presidente del recinto entre 2004 y 2006, etapa que la institución presentó como un reconocimiento a su continuidad y dedicación por más de cuatro décadas.
Distinciones otorgadas a Barreto Estrada por su trayectoria
El Parque de las Leyendas y otras instancias municipales reconocieron en vida el trabajo de Barreto Estrada. Entre las distinciones mencionadas en los mensajes institucionales figura la Medalla de Lima otorgada por la Municipalidad Metropolitana de Lima, en reconocimiento a su aporte al desarrollo del parque y a la cultura de la ciudad.
PUBLICIDAD
En una publicación de julio de 2023, se informó que Barreto Estrada recibió la Medalla de Lima durante una sesión solemne por el 202.° aniversario de la Declaración de la Independencia por el Cabildo Abierto de Lima. En ese acto también se le entregó un diploma de distinción, en una ceremonia encabezada por el entonces alcalde de Lima, Rafael Lopez Aliaga.
Ese reconocimiento volvió a ser mencionado por el propio Parque de las Leyendas en el mensaje difundido tras su fallecimiento, donde se indicó que la distinción correspondió a su trayectoria y a su vínculo sostenido con la institución. El parque destacó, además, su dedicación al proyecto de la Zona Selva, asociado a la planificación de ambientes y a la incorporación de especies y vegetación.
PUBLICIDAD
El homenaje del Parque de Las Leyendas tras la muerte de Barreto Estrada
En un comunicado difundido en su cuenta de Facebook, el Parque de las Leyendas expresó su “más profundo pesar” por la muerte de Barreto Estrada y lo definió como “destacado miembro” de su historia institucional y “figura fundamental” en el desarrollo del recinto.
La institución remarcó que Barreto Estrada fue el responsable de la creación de la Zona Selva y que, pese al paso del tiempo, “siempre se mantuvo atento” a los avances del parque, con un sentido de pertenencia que, según el mensaje, lo llevó a considerar el lugar como “su segundo hogar”.
El pronunciamiento cerró con condolencias dirigidas a familiares, amigos y seres queridos, además de un reconocimiento a su aporte a la consolidación del parque. “Descanse en paz, Gral. FAP (r) José Enrique Barreto Estrada”, concluyó el mensaje institucional.
PUBLICIDAD
Más Noticias
Día de Lucha contra la Desertificación y la Sequía: la fecha que busca frenar la degradación de la tierra
La ONU fijó el 17 de junio como Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía para promover acciones contra la degradación de tierras y los impactos de la falta de agua, vinculados con seguridad alimentaria, biodiversidad y resiliencia climática
Suhaila Jad revela que mantiene una buena relación con el padre y hermano de André Carrillo: “Siempre fueron respetuosos”
A diferencia de la mala experiencia con la madre del futbolista, la modelo española confiesa llevarse bien con su exsuegro y cuñado.
Resultados ONPE al 99% EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en histórica definición electoral en Perú
Al 99,148% de actas contabilizadas, Keiko Fujimori acumula 9.121.413 votos (50,088%) frente a los 9.089.508 de Roberto Sánchez (49,912%). La diferencia es de 31.905 votos. No quedan actas pendientes: solo 910 están en proceso de envío al JEE. La proclamación oficial del JNE sigue prevista para mediados de julio
Rafael López Aliaga se baja del Senado y confirma que será número dos de Luis Rubio en la carrera por la alcaldía de Lima
El líder de Renovación Popular rechazó jurar como senador por considerar que avalaría el “fraude y la corrupción”, y ratificó que será candidato a teniente alcalde en la fórmula de Luis Rubio para las elecciones de octubre
Rafael López Aliaga amenaza con desaparecer la ONPE y el JNE: “Somos vergüenza mundial, se han equivocado de enemigo”
El excandidato presidencial renovó sus ataques contra los organismos electorales, a los que acusa de fraude, y ratificó que no asumirá el cargo de senador en protesta por el resultado de los comicios
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD