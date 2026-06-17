Fallece a los 101 años José Barreto Estrada, fundador del Parque de Las Leyendas e impulsor de la emblemática Zona Selva

José Enrique Barreto Estrada, fundador y gestor del Parque de las Leyendas, posa junto al cartel que reconoce su labor en la creación de la zona Selva del emblemático zoológico de Lima. (Foto: Parque de las Leyendas)

El fundador del Parque de las Leyendas, el Gral. FAP (r) José Enrique Barreto Estrada, falleció este martes a los 101 años. Su muerte cierra la historia de una de las figuras centrales en la consolidación del recinto como centro de esparcimiento, cultura y conservación en Lima.

Barreto Estrada estuvo vinculado al parque desde la década de 1960, cuando participó en el desarrollo del proyecto junto al entonces presidente de la República, el arquitecto Fernando Beundde Terry, y el conservacionista Felipe Benavides Barreda. Décadas después, volvió a asumir responsabilidades institucionales al ser designado presidente del Parque de Las Leyendas entre 2004 y 2006.

PUBLICIDAD

El Gral. FAP (r) José Enrique Barreto Estrada impulsó la creación y ejecución de la Zona Selva del Parque de las Leyendas, un sector concebido para representar la riqueza natural de la Amazonía peruana. El recinto confirmó su fallecimiento y recordó que Barreto Estrada se mantuvo atento al crecimiento de la institución hasta los últimos años.

Gral. FAP (r). José Enrique Barreto Estrada, fundador del Parque de las Leyendas y creador de su zona Selva, posa junto a un árbol con sus iniciales grabadas, reflejando su legado en la conservación. (Foto: Parque de las Leyendas)

El legado de Barreto Estrada en el Parque de Las Leyendas

El Patronato del Parque de Las Leyendas Felipe Benavides Barreda sostuvo que su aporte más representativo fue su trabajo en la creación y ejecución de la Zona Selva del Parque de las Leyendas, pensada para reflejar la diversidad de la Amazonía peruana a través de espacios y condiciones ambientales específicos dentro del recinto.

PUBLICIDAD

Bajo su supervisión se construyeron ambientes que incluyeron una isla, una cocha, senderos y áreas destinadas a albergar aves y mamíferos, además de la incorporación de vegetación propia de esa región del país. La propuesta buscó integrar elementos naturales y recorridos que permitieran al visitante conocer, en un solo circuito, parte de los ecosistemas amazónicos.

Su relación con el parque, según el comunicado institucional, comenzó en los años sesenta, cuando se integró al desarrollo del proyecto. En ese periodo, también asumió tareas técnicas de planificación: en 1963 se encargó de actualizar el Plan Maestro del Parque de Las Leyendas, documento señalado por la institución como el más trascendente para el desarrollo y la organización del centro arqueológico, botánico y zoológico.

PUBLICIDAD

Con el paso de los años, Barreto Estrada mantuvo su presencia en la vida del parque y, como parte de ese recorrido, fue designado presidente del recinto entre 2004 y 2006, etapa que la institución presentó como un reconocimiento a su continuidad y dedicación por más de cuatro décadas.

Distinciones otorgadas a Barreto Estrada por su trayectoria

El Parque de las Leyendas y otras instancias municipales reconocieron en vida el trabajo de Barreto Estrada. Entre las distinciones mencionadas en los mensajes institucionales figura la Medalla de Lima otorgada por la Municipalidad Metropolitana de Lima, en reconocimiento a su aporte al desarrollo del parque y a la cultura de la ciudad.

PUBLICIDAD

El Gral. José Enrique Barreto Estrada, fundador del Parque de las Leyendas, celebra su 101 cumpleaños, poco antes de su sensible fallecimiento, dejando un gran legado en la conservación de la biodiversidad peruana. (Foto: Parque de las Leyendas)

En una publicación de julio de 2023, se informó que Barreto Estrada recibió la Medalla de Lima durante una sesión solemne por el 202.° aniversario de la Declaración de la Independencia por el Cabildo Abierto de Lima. En ese acto también se le entregó un diploma de distinción, en una ceremonia encabezada por el entonces alcalde de Lima, Rafael Lopez Aliaga.

Ese reconocimiento volvió a ser mencionado por el propio Parque de las Leyendas en el mensaje difundido tras su fallecimiento, donde se indicó que la distinción correspondió a su trayectoria y a su vínculo sostenido con la institución. El parque destacó, además, su dedicación al proyecto de la Zona Selva, asociado a la planificación de ambientes y a la incorporación de especies y vegetación.

PUBLICIDAD

El homenaje del Parque de Las Leyendas tras la muerte de Barreto Estrada

En un comunicado difundido en su cuenta de Facebook, el Parque de las Leyendas expresó su “más profundo pesar” por la muerte de Barreto Estrada y lo definió como “destacado miembro” de su historia institucional y “figura fundamental” en el desarrollo del recinto.

El Parque de las Leyendas lamenta el fallecimiento de su fundador, Gral. FAP (r). José Enrique Barreto Estrada, quien dejó un invaluable legado y la creación de la Zona Selva. (Foto: Parque de las Leyendas)

La institución remarcó que Barreto Estrada fue el responsable de la creación de la Zona Selva y que, pese al paso del tiempo, “siempre se mantuvo atento” a los avances del parque, con un sentido de pertenencia que, según el mensaje, lo llevó a considerar el lugar como “su segundo hogar”.

El pronunciamiento cerró con condolencias dirigidas a familiares, amigos y seres queridos, además de un reconocimiento a su aporte a la consolidación del parque. “Descanse en paz, Gral. FAP (r) José Enrique Barreto Estrada”, concluyó el mensaje institucional.

PUBLICIDAD