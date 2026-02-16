Perú Deportes

Leao Butrón opina con firmeza acerca del clamor de la afición de Alianza Lima por Hernán Barcos en Liga 1 2026: “Es un ídolo de la institución”

El antiguo portero ‘íntimo’ considera al ‘Pirata’ como una leyenda en La Victoria y comprende el amor que externa la afición, pero pide cierta mesura por el bien del plantel actual

Hernán Barcos también es considerado
Hernán Barcos también es considerado un ídolo de Alianza Lima para Leao Butrón. - Crédito: EFE

El aficionado de Alianza Lima aún no asimila la partida de Hernán Barcos por más que han pasado un par de meses. La situación incluso se ha agudizado a partir del momento delicado que atraviesa la institución con el liderazgo de un Paolo Guerrero cuestionado por la manera en cómo ejerce su rol de jerarca no solo en la delantera, también en el plantel.

Por ese motivo, no hay una sola jornada en la que el nombre del ‘Pirata’ esté en boca de la hinchada. Ha quedado, de hecho, más que claro en la última presentación del club ‘blanquiazul’ en el Mansiche cuando se coreó a HB9 tras el empate insulso frente a Alianza Atlético. Aquella reacción fue como un golpe encajado al ’34′.

En ese contexto, ha salido al frente Leao Butrón para ofrecer su sesuda opinión al respecto. En primera instancia, el capitán del título 2017 se ha mostrado de acuerdo con el respeto externado por los simpatizantes hacia la figura del goleador extranjero histórico, a quien considera indudablemente como un mito.

“Entiendo que todos los hinchas desde la parte deportiva. Barcos sin lugar a dudas es un ídolo de Alianza, es el goleador histórico extranjero. Creo que eso es normal y está bien porque se le hace sentir el cariño”, mencionó en una charla con Linkeados.

Eso sí, Butrón ha advertido que los seguidores aliancistas deben moderar un poco sus expresiones hacia Hernán, teniendo en cuenta que siempre lo más importante es cerrar filas con aquellos que actualmente forman parte de la entidad, que sobre el papel es lo único que debe importar.

Considero que siempre la institución debe estar por encima de todo con respecto a que no puede un hincha celebrar a cualquier jugador y despotricar contra una institución. Debe haber un equilibrio. Puedes apoyar al jugador que quieres, pero sobre todo a tu institución”, cerró Leao.

