¿Hernán Barcos volverá a Alianza Lima? La tajante postura del ‘Pirata’ tras rol protagónico en FC Cajamarca

El 'Pirata' habló de su rol directivo en FC Cajamarca, así como de una eventual vuelta al club 'blanquiazul'. (Video: Jax Latin Media)

Alianza Lima vive días de incertidumbre tras quedar afuera de la Copa Libertadores 2026 y exhibir un funcionamiento irregular bajo la conducción de Pablo Guede. La falta de eficacia ofensiva, a pesar de contar con Paolo Guerrero, Federico Girotti y Luis Ramos, intensificó el reclamo de la hinchada por el regreso de Hernán Barcos. Salomón Lerner, exintegrante del Fondo Blanquiazul, fue el último en pedir públicamente el retorno del ‘Pirata’, quien hoy cumple un rol protagónico en FC Cajamarca.

Consultado por su posible vuelta, el delantero argentino respondió ante la prensa que la decisión no está en sus manos: “No depende de mí, depende de Alianza”. Agregó que mantiene su felicidad en el equipo cajamarquino y que su presente sigue ligado a la actividad como futbolista.

Sobre el aniversario del club ‘íntimo’, el atacante valoró la historia institucional y le deseó un buen año, remarcando su gratitud por el apoyo constante de la afición. “Uno siempre agradecido con el club. No tengo más que hablar de Alianza. De los hinchas siempre soy agradecido, igual al club”, afirmó.

La sentida publicación de Hernán Barcos por el aniversario de Alianza Lima. Crédito: Captura

También reconoció su incomodidad por la situación actual de Alianza Lima: “Me duele el presente de Alianza Lima. Incomoda como a todo hincha que le molesta la situación, pero también van tres partidos, recién comienza el año y hay que tener un poco de paciencia”.

Hernán Barcos sobre deuda a jugadores de FC Cajamarca

En los últimos días surgieron versiones sobre presuntas deudas que FC Cajamarca mantiene con dos futbolistas, entre ellos Nilson Loyola, correspondientes a diciembre de 2025. “Todos los jugadores llegaron en enero. Nadie estaba en diciembre. Es algo del club. No sé cómo está realmente la situación porque yo hice de gerente deportivo hasta que empezó el campeonato. Después, me dedico a jugar al fútbol y el presidente está a cargo de todo eso”.

Hernán Barcos sobre conflicto de interés en FC Cajamarca

El doble rol de Hernán Barcos como jugador y director deportivo en FC Cajamarca generó cuestionamientos sobre la existencia de un posible conflicto de interés. Frente a la pregunta, fue enfático: “¿En qué momento va a haber conflicto?”, replicó al periodista. Aclaró que la función del gerente deportivo consiste en la contratación de jugadores junto al entrenador, pero la conformación del equipo titular recae exclusivamente en el cuerpo técnico. “Para los que no saben, para que aprendan, y ustedes también deberían tener conocimiento”, subrayó, diferenciando las competencias de cada puesto en la estructura del club.

Esta postura busca disipar las dudas sobre su influencia en las decisiones técnicas y reivindica la autonomía del entrenador Carlos Silvestri en la elección de los futbolistas que saltan al campo. La figura de Barcos en la doble función no es habitual en el fútbol profesional, lo que ha motivado el debate en torno a los límites entre las áreas directiva y deportiva.

El delantero argentino se lució con definición para el 1-0 ante los cusqueños. (Video: L1MAX)

Hernán Barcos sobre presente de FC Cajamarca

En cuanto al presente deportivo de FC Cajamarca, Hernán Barcos realizó una autocrítica tras la reciente derrota de visita con Sport Huancayo. “No fue un buen partido para nosotros. Fallamos en los primeros minutos, después nos acomodamos, pero ya se nos hizo un poco tarde. Pero tenemos muchas cosas para mejorar. Lo bueno es que hay un buen grupo de trabajo, un gran entrenador y vamos juntos a salir de esta situación”, sostuvo.

Respecto a su estado físico, el artillero de 41 años aclaró: “Se me cargó un poco el aductor y salí para prevenir”. La composición del equipo titular también fue tema de consulta, debido a que solo un jugador nacional integró la alineación inicial. Barcos respondió: “Todos los equipos usan extranjeros y nacionalizados. Pusieron siete cupos extranjeros y se aprovecha al máximo”.