Resultados de la Liga Peruana de Vóley en la fecha 7, fase 2: así van los equipos en el torneo

Se inicia una nueva jornada de cara a la fase final de la competencia: Universitario chocará con Circolo, Alianza Lima defenderá su liderato con Géminis, San Martín se medirá con Atenea

Las semanas decisivas de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 han generado un clima de expectativa en las principales escuadras. Cada resultado en la Fase 2 puede modificar la ruta hacia la clasificación, mientras los equipos ajustan estrategias para no perder terreno en la tabla general.

Hoy, sábado 14 de febrero, arranca la séptima fecha concentra la atención de los aficionados. Los encuentros programados tienen el potencial de transformar las posiciones y anticipar las tendencias que dominarán la próxima ronda. Esta tensión competitiva se ve intensificada por la cercanía de una cita internacional relevante para el voleibol peruano.

Resultados de la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Sábado 14 de febrero

- Regatas Lima vs Deportivo Soan (14:45 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina web y aplicativo)

- San Martín vs Atlético Atenea (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina televisión, web y aplicativo)

- Universitario de Deportes vs Circolo Sportivo Italiano (19:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina televisión, web y aplicativo)

Domingo 15 de febrero

- Rebaza Acosta vs Olva Latino (15:15 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina web y aplicativo)

- Alianza Lima vs Deportivo Géminis (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina televisión, web y aplicativo)

¿Cómo va la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley?

La pelea por la cima en la Liga Peruana de Vóley 2025/26 se intensifica con la reciente ascensión de Alianza Lima al primer puesto. El equipo blanquiazul logró imponerse a Regatas Lima por 3-1, resultado que redefine la configuración de la tabla y enciende la competencia en la fase final del torneo.

Con 43 puntos en 17 partidos, el equipo de Facundo Morando se consolida como el nuevo puntero. El equipo suma 15 triunfos y solo 2 derrotas, un rendimiento que se refleja en un set ratio de 3.067 (46 sets ganados por 15 perdidos). La efectividad ofensiva también se evidencia en el saldo de puntos a favor: 1.386, frente a 1.190 en contra, para un ratio de 1.165. Este desempeño sitúa a las blanquiazules como principales candidatas en la carrera por el título nacional.

En el segundo escalón se ubica Universitario de Deportes, que con un partido menos mantiene la presión con 41 puntos. El equipo crema ostenta 14 victorias y 2 caídas, con un set ratio superior de 3.143 (44 sets ganados y 14 perdidos). Su rendimiento deja abierta la posibilidad de recuperar la punta si logra sumar en el encuentro pendiente.

Canal TV para ver los partidos de la fecha 7 por la Liga Peruana de Vóley 2025/26

La difusión de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 amplía su alcance gracias a la alianza con Latina Televisión, que asume el rol de medio oficial del campeonato. De esta forma, los aficionados podrán seguir los encuentros en señal abierta por el canal 2, lo que asegura el acceso gratuito a las principales jornadas del torneo.

La estrategia de transmisión no se limita a la televisión tradicional. Latina extiende la cobertura a su plataforma digital y a la aplicación oficial, lo que habilita a los seguidores a ver los partidos en tiempo real desde cualquier lugar y dispositivo con conexión a internet. Esta apuesta por la multiplataforma busca fortalecer la presencia del vóley nacional en el entorno digital y facilitar la interacción con las nuevas audiencias.

En paralelo, Infobae Perú promete un monitoreo detallado de la liga: los aficionados encontrarán actualización punto a punto, reportes de incidencias minuto a minuto y resúmenes de cada duelo. Además, el medio digital ofrecerá información en tiempo real sobre la tabla de posiciones, permitiendo que los lectores accedan a datos actualizados y análisis del rendimiento de los equipos a lo largo de la competencia.

