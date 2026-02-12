Programación de la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026, fase 2: partidos, horarios y canal TV

Programación de la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2026, fase 2: partidos, horarios y canal TV

La Liga Peruana de Vóley 2025/26 afronta semanas decisivas en la Fase 2, donde cada encuentro adquiere relevancia para definir el futuro de los equipos en la lucha por el título nacional. La séptima fecha presenta duelos clave que pueden alterar la configuración de la tabla y anticipar el panorama de la tercera etapa.

La programación reciente se ajustó a raíz del Sudamericano de Clubes 2026, torneo que se disputará en Lima y contará con la presencia de tres representantes peruanos, será el último ensayo de Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima. Por este motivo, la sexta jornada se desarrolló entre semana, permitiendo a los clubes preparar su participación internacional y dejando previsto un receso temporal en el certamen local.

Programación de la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Sábado 14 de febrero

- Regatas Lima vs Deportivo Soan (14:45 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina web y aplicativo)

- San Martín vs Atlético Atenea (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina televisión, web y aplicativo)

- Universitario de Deportes vs Circolo Sportivo Italiano (19:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina televisión, web y aplicativo)

Domingo 15 de febrero

- Rebaza Acosta vs Olva Latino (15:15 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina web y aplicativo)

- Alianza Lima vs Deportivo Géminis (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina televisión, web y aplicativo)

Resultados de la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley

La realización del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 obligó adelantar la fecha 6, donde se jugaron tres encuentros. Alianza Lima logró una victoria clave al imponerse 3-1 sobre Regatas Lima. Este resultado permite que las ‘blanquiazules’ se ubiquen en lo más alto de la tabla, desplazando a Universitario de Deportes y San Martín.

Durante el partido, el equipo de Facundo Morando mostró una estructura sólida y capacidad para sostener la intensidad ante un rival exigente, lo que refuerza su perfil como aspirante al título nacional. La combinación de experiencia y rendimiento colectivo ha sido determinante para que el equipo capitalino se consolide entre los protagonistas del certamen.

El Polideportivo de Villa El Salvador fue testigo de un partidazo. Alianza Lima demostró su poderío y, con un marcador de 3-1, derrotó a Regatas Lima en un duelo lleno de emoción y grandes jugadas | Latina TV

Por su lado, San Martín desplegó un ritmo sostenido y efectivo para imponerse por 3-0 ante su rival en la jornada más reciente de la Liga Peruana de Vóley. Los parciales fueron 25-18, 26-24 y 25-18, reflejando el dominio del conjunto santo a lo largo del encuentro.

El segundo set presentó mayor resistencia por parte del club ‘chalaco’, que logró estirar la definición hasta el 26-24, pero San Martín supo capitalizar su experiencia y mantenerse firme en los momentos cruciales.

San Martín derrotó a Rebaza Acosta por la Liga Peruana de Vóley 2025/26. (Usmp)

Por último, Olva Latino consiguió su primera victoria de la temporada tras superar por 3-1 a Deportivo Soan en una jornada decisiva. Este resultado mantiene vivas sus posibilidades de acceder a los ‘play offs’, luego de atravesar una racha negativa de ocho derrotas seguidas.

Canal TV para ver los partidos de la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

La transmisión de los encuentros de la Liga Peruana de Vóley estará a cargo de Latina Televisión, medio oficial del vóley en el país. Los partidos serán emitidos en señal abierta a través del canal 2, garantizando acceso gratuito para los aficionados.

Además, la cobertura se extenderá a la plataforma digital y la aplicación de Latina, permitiendo que los seguidores disfruten los partidos en directo desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Paralelamente, Infobae Perú ofrecerá un seguimiento exhaustivo: punto a punto, incidencias minuto a minuto, resumen de cada partido y actualización permanente de la tabla de posiciones.