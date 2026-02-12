Perú Deportes

Programación de la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026, fase 2: partidos, horarios y canal TV

Se viene una jornada con duelos emocionates previo al inicio del Sudamericano de Clubes: Alianza Lima se medirá con Gémenis, San Martín hará lo suyo con Atenea y Regatas Lima chocará con Deportivo Soan

Guardar
Programación de la fecha 7
Programación de la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2026, fase 2: partidos, horarios y canal TV

La Liga Peruana de Vóley 2025/26 afronta semanas decisivas en la Fase 2, donde cada encuentro adquiere relevancia para definir el futuro de los equipos en la lucha por el título nacional. La séptima fecha presenta duelos clave que pueden alterar la configuración de la tabla y anticipar el panorama de la tercera etapa.

La programación reciente se ajustó a raíz del Sudamericano de Clubes 2026, torneo que se disputará en Lima y contará con la presencia de tres representantes peruanos, será el último ensayo de Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima. Por este motivo, la sexta jornada se desarrolló entre semana, permitiendo a los clubes preparar su participación internacional y dejando previsto un receso temporal en el certamen local.

Programación de la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Sábado 14 de febrero

- Regatas Lima vs Deportivo Soan (14:45 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina web y aplicativo)

- San Martín vs Atlético Atenea (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina televisión, web y aplicativo)

- Universitario de Deportes vs Circolo Sportivo Italiano (19:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina televisión, web y aplicativo)

Domingo 15 de febrero

- Rebaza Acosta vs Olva Latino (15:15 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina web y aplicativo)

- Alianza Lima vs Deportivo Géminis (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina televisión, web y aplicativo)

Programación de la fecha 7
Programación de la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Resultados de la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley

La realización del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 obligó adelantar la fecha 6, donde se jugaron tres encuentros. Alianza Lima logró una victoria clave al imponerse 3-1 sobre Regatas Lima. Este resultado permite que las ‘blanquiazules’ se ubiquen en lo más alto de la tabla, desplazando a Universitario de Deportes y San Martín.

Durante el partido, el equipo de Facundo Morando mostró una estructura sólida y capacidad para sostener la intensidad ante un rival exigente, lo que refuerza su perfil como aspirante al título nacional. La combinación de experiencia y rendimiento colectivo ha sido determinante para que el equipo capitalino se consolide entre los protagonistas del certamen.

El Polideportivo de Villa El Salvador fue testigo de un partidazo. Alianza Lima demostró su poderío y, con un marcador de 3-1, derrotó a Regatas Lima en un duelo lleno de emoción y grandes jugadas | Latina TV

Por su lado, San Martín desplegó un ritmo sostenido y efectivo para imponerse por 3-0 ante su rival en la jornada más reciente de la Liga Peruana de Vóley. Los parciales fueron 25-18, 26-24 y 25-18, reflejando el dominio del conjunto santo a lo largo del encuentro.

El segundo set presentó mayor resistencia por parte del club ‘chalaco’, que logró estirar la definición hasta el 26-24, pero San Martín supo capitalizar su experiencia y mantenerse firme en los momentos cruciales.

San Martín derrotó a Rebaza
San Martín derrotó a Rebaza Acosta por la Liga Peruana de Vóley 2025/26. (Usmp)

Por último, Olva Latino consiguió su primera victoria de la temporada tras superar por 3-1 a Deportivo Soan en una jornada decisiva. Este resultado mantiene vivas sus posibilidades de acceder a los ‘play offs’, luego de atravesar una racha negativa de ocho derrotas seguidas.

Canal TV para ver los partidos de la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

La transmisión de los encuentros de la Liga Peruana de Vóley estará a cargo de Latina Televisión, medio oficial del vóley en el país. Los partidos serán emitidos en señal abierta a través del canal 2, garantizando acceso gratuito para los aficionados.

Además, la cobertura se extenderá a la plataforma digital y la aplicación de Latina, permitiendo que los seguidores disfruten los partidos en directo desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Paralelamente, Infobae Perú ofrecerá un seguimiento exhaustivo: punto a punto, incidencias minuto a minuto, resumen de cada partido y actualización permanente de la tabla de posiciones.

Temas Relacionados

Liga Peruana de VóleyAlianza Lima vóleyUniversitario vóleySan MartínRegatas Limavóley peruanoperu-deportes

Más Noticias

Diego Rebagliati hizo revelación sobre Piero Cari en Alianza Lima tras presunta denuncia por agresión física contra su pareja

El comentarista se refirió al video que viene circulando en redes sociales donde el futbolista de 18 años a pocas horas del duelo con 2 de Mayo por la definición de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026

Diego Rebagliati hizo revelación sobre

A qué hora juega Universitario vs Cienciano: partido en el Monumental por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El conjunto ‘crema’ buscará recuperar los puntos perdidos la jornada pasada, cuando reciba al ‘papá’, que viene de protagonizar una goleada apabullante. Conoce los horarios del cotejo

A qué hora juega Universitario

Dónde ver Barcelona vs Atlético Madrid en Perú HOY: canal tv online del partido por semifinales ida de la Copa del Rey 2026

‘Azulgranas’ visitan a los ‘colchoneros’ en el Riyadh Air Metropolitano por el primer choque de eliminación rumbo a la final de la copa. Conoce cómo seguir en vivo este partidazo

Dónde ver Barcelona vs Atlético

El revelador video del penal fallado de Alianza Lima en Copa Libertadores 2026: ¿qué pasó con Paolo Guerrero, Eryc Castillo y Federico Girotti?

Paolo Guerrero es punto de críticas por no haber ejecutado el tiro desde los doce pasos en el duelo contra 2 de Mayo. Eryc Castillo tomó su lugar y no pudo marcar en la eliminación de los ‘blanquiazules’ del torneo internacional

El revelador video del penal

“Aquino y Advíncula aceptaron más la parte económica que el amor a la camiseta”, el lamento de ídolo de Sporting Cristal

Pedro Garay, exfigura del club ‘rimense’, expresó su opinión sobre la incorporación de la ‘Roca’ y el ‘Rayo’ a Alianza Lima, luego de que no se concretara sus retornos a La Florida

“Aquino y Advíncula aceptaron más
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fiscalía interviene refugio ‘La Casa

Fiscalía interviene refugio ‘La Casa del Padre’ tras denuncias de menores sobrevivientes expuestas en redes sociales

Renzo Reggiardo discrepa de Rafael López Aliaga y pide que José Jerí siga en el cargo: “Sería un retroceso (vacarlo o censurarlo)”

Las mentiras de José Jerí: fact-check de las contradicciones, enredos y versiones del presidente y los empresarios chinos

Exjefe de Qali Warma que renunció en pleno escándalo por intoxicaciones de escolares regresa al Midis

Milagros Jáuregui rompe con Renovación Popular y acusa a la cúpula de buscar frenar su candidatura: “Tengo la intuición”

ENTRETENIMIENTO

Mario Irivarren, Gerardo Pe y

Mario Irivarren, Gerardo Pe y el productor de ‘La Manada’ en shock tras accidente de Laura Spoya: “Hay vértebras comprometidas”

Así quedó el auto de Laura Spoya tras el brutal accidente en Surco: un elemento clave evitó una tragedia

Video del preciso instante del accidente de Laura Spoya: camioneta invade carril contrario y se estrella contra pared

Laura Spoya estuvo con Mario Irivarren en una reunión previo al terrible accidente: foto muestra bebidas alcohólicas

Laura Spoya es hospitalizada tras chocar su camioneta en Surco: video del aparatoso choque

DEPORTES

Diego Rebagliati hizo revelación sobre

Diego Rebagliati hizo revelación sobre Piero Cari en Alianza Lima tras presunta denuncia por agresión física contra su pareja

A qué hora juega Universitario vs Cienciano: partido en el Monumental por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Dónde ver Barcelona vs Atlético Madrid en Perú HOY: canal tv online del partido por semifinales ida de la Copa del Rey 2026

El revelador video del penal fallado de Alianza Lima en Copa Libertadores 2026: ¿qué pasó con Paolo Guerrero, Eryc Castillo y Federico Girotti?

“Aquino y Advíncula aceptaron más la parte económica que el amor a la camiseta”, el lamento de ídolo de Sporting Cristal