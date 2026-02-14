Perú Deportes

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026 EN VIVO: así van los equipos en la fecha 7 - Fase 2

Se inicia la séptima jornada con duelos decisivos: Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima tendrán su último ensayo previo al Sudamericana de Clubes de Völey 2026

Tabla de posiciones de la
Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Continúa la lucha por el título nacional de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Hoy, sábado 14 de febrero, arranca la fecha 7 y los diez equipos buscarán asegurar su lugar dentro de los ocho mejores para mantenerse en carrera.

La sexta jornada se disputó a mitad de semana debido a que se adelantó por la realización del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026, el cual se desarrollará en Lima y empezará el próximo 18 de febrero. Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima son las representantes nacionales que buscarán quedarse con los cupos al próximo Mundial.

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Alianza Lima se adueñó del primer puesto en la tabla tras superar 3-1 a Regatas Lima, consolidando una campaña destacada en la presente temporada. Con este triunfo, las blanquiazules alcanzan 43 puntos en 17 partidos, resultado de 15 victorias y solo dos derrotas. Además, exhiben un notable set ratio de 3.067 (46 sets ganados frente a 15 perdidos) y un saldo positivo de puntos a favor, con un ratio de 1.165 (1.386 puntos a favor y 1.190 en contra).

En la segunda posición se ubica Universitario, que suma 41 puntos con un partido pendiente, producto de 14 triunfos y dos caídas, junto a un set ratio de 3.143 (44 sets ganados, 14 perdidos). Muy cerca aparece USMP con 40 unidades, luego de conseguir 13 victorias y tres derrotas, y un set ratio de 2.368.

Tabla de posiciones de la
Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. (Dosis de Voleibol)

Programación de la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Sábado 14 de febrero

- Regatas Lima vs Deportivo Soan (14:45 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina web y aplicativo)

- San Martín vs Atlético Atenea (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina televisión, web y aplicativo)

- Universitario de Deportes vs Circolo Sportivo Italiano (19:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina televisión, web y aplicativo)

Domingo 15 de febrero

- Rebaza Acosta vs Olva Latino (15:15 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina web y aplicativo)

- Alianza Lima vs Deportivo Géminis (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina televisión, web y aplicativo)

Programación de la fecha 7
Programación de la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

¿Cómo se jugará la fase final de la Liga Peruana de Vóley?

En la Liga Peruana de Vóley 2025/26, el pase a los cuartos de final depende del desempeño durante la Fase 2. Solo los ocho equipos mejor ubicados en la tabla acceden a los ‘play offs’, mientras que quienes terminan en los dos últimos lugares quedan automáticamente eliminados.

La clasificación prioriza el número de victorias; si hay empate, se consideran los puntos sumados. Si persiste la igualdad, la diferencia de sets y, posteriormente, la diferencia de puntos, se convierten en los criterios decisivos. Este sistema mantiene vivas las aspiraciones de los equipos que aún buscan ingresar entre los ocho mejores.

Programación de la fecha 7
Programación de la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2026, fase 2: partidos, horarios y canal TV

En la instancia de cuartos de final, los enfrentamientos se definen de acuerdo al puesto obtenido: el líder enfrenta al octavo, el segundo al séptimo, el tercero al sexto y el cuarto al quinto. Este formato premia el rendimiento constante, a la vez que garantiza duelos competitivos hasta el cierre de la fase regular.

